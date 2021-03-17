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Автор Игорь Шатров

Греция служит Штатам и Евросоюзу, но очень хочет работать с Россией

Мир

Греция сейчас оказалась в положении слуги двух господ: с финансово-экономической точки зрения — ею управляет Германия, с точки зрения геополитики, безопасности в кавычках — Америка.

Внутри самой Греции назревает и вот-вот рванет кризис.

Если с экономикой Греции, почти окончательно похороненной усилиями Брюсселя и Германии, все более-менее понятно, то с ролью США еще предстоит разобраться.

Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров поговорил с кандидатом философских наук, греческим журналистом-международником Димитриосом Лиатсосом.

Читайте начало интервью:

Греция задыхается и гибнет в тисках Евросоюза

Евросоюз планомерно уничтожает экономику Греции. Как и зачем?

- В прошлом году было подписано соглашение, где фактически вся греческая территория превращается в американские базы.

— То есть стало понятно, для чего надо было уничтожать греческое сельское хозяйство. Или самолеты, или оливковые деревья…

— Добавьте сюда серьезную проблему с Турцией. Понятно, что сейчас Турция ведет политику экспансии. Месяц назад в турецком канале была карта (не турки делали, а американские аналитики), где эта Великая османская империя. Это касается и греков, и русских.

И вот тут сама жизнь, сама география показывает, что Греция не может не быть рядом с Россией. Вот эта красная карта там — это современная Турция, все Эгейское море, вся Греция, половина Балканов и потом Крым, Краснодарский край, Кавказ.

— Это мечты отдельных фанатиков.

— Это мечты, но это значит, что если ты хочешь себя защищать, не можешь идти с американцами. Ты можешь идти с русскими.

— Вы помните, что после Второй мировой войны могло сложиться так, что Греция оказалась бы в социалистическом лагере. Тогда не сделали. И мне кажется, до сих пор пожинаем последствия этого, потому что Греция со своей позицией, может быть, и помешала бы в свое время разрушению социалистического блока, потому что у греков немножко другие представления, чем у восточно-европейских стран.

— Я бы даже сказал, что не надо сравнивать греков. Что в единой Европе делает Греция? Что общего с финнами, с эстонцами, венграми? Но мы там есть и голосуем против России всегда.

Мы как бы боимся экспансии турков. Турки подписали два года назад с Триполи соглашение, по которому будет эксклюзивная экономическая зона между Ливией и Турцией. Тогда отрывается от нас Кипр, который остается сам по себе и не имеет отношения к Греции.

Тот самый Кипр, где мы принимали в конце прошлого года Помпео, бывшего министра иностранных дел. Ему премьер-министр Мицотакис говорит:

"Вот у нас есть проблема с турками, турецкая экспансия".

А он отвечает:

"Да, мы с вами должны работать, для того чтобы как-то закрыть экспансию России на Средиземное море".

То есть говорят на разных языках. А грек стоит там рядом и молчит. Не положено.

— Грек говорит о своем, но только то, что можно.

— Поэтому я говорю, что есть у нас два хозяина — два генерал-губернатора: американец и немец, которые между собой вопросы решают.

Бывший премьер-министр Греции, умный человек, мне сказал:

"Ничего особенно от нас не хотят американцы. Американцы хотят, чтобы русские не спустились вниз, в Босфор и Дарданеллы, Эгейское море, Средиземное море".

Сейчас вопрос выхода Греции на какое-то развитие экономики не стоит перед американцами. Греки ставят этот вопрос перед европейцами, в первую очередь перед немцами. Но они говорят: "Зачем тебе туристы из России? Зачем открыть, что-то делать с Россией?" Я же говорю, за этих 500 человек они нам дали по шапке.

Вопрос ведь в том, что коронавирус только обострил все эти проблемы внутри Евросоюза. Но и в Германии не все так радостно. И отношения Германии с Соединенными Штатами тоже нельзя назвать безоблачными. Может быть, через кризис найдется выход из этой ситуации?

— Я с философской точки зрения скажу, что любой кризис приведет к какому-то развитию, если, конечно, не получится полная катастрофа. Я надеюсь, что так будет. И я вижу, что сейчас продвигаются некоторые законы в Греции, которые будут как бы завлекать русских. Любой русский, который может вложить два миллиона евро в Грецию, на работу, на покупку недвижимости, на какие-то бизнес-проекты, он автоматически может получить греческое гражданство.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы сша греция россия евросоюз димитриос лиатсос
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