Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Шатров

Евросоюз планомерно уничтожает экономику Греции. Как и зачем?

Мир

Затянувшийся коронавирусный локдаун вкупе с экономическими условиями, диктуемыми Брюсселем, ведет Грецию к полному экономическому краху.

Что на самом деле переживает сейчас Эллада?

Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров поговорил с кандидатом философских наук, греческим журналистом-международником Димитриосом Лиатсосом.

Читайте начало интервью:

Греция задыхается и гибнет в тисках Евросоюза

— Единственный источник дохода Греции в последние годы — туризм. И большая часть потока путешественников летит туда из России. Санкции, которые охотно и в огромном количестве вводит против РФ Евросоюз, никак не способствуют укреплению этой связи.

Греция сейчас не может открыть по туризму какие-то линии с Россией.

Мало кто знает, что любой россиянин может лететь в Грецию даже сейчас. Начиная с конца октября Греция пускает туда 500 человек из России в течение недели, то есть 2000 человек в месяц.

Но за это Греция получила по шапке от Германии: ты кто такая, зачем ты открываешь русским?

И Греция сейчас старается. Уже было объявление, что с 14 мая Греция открывается для туристов, но не для всех. Для туристов из Евросоюза, но в том числе и из России. И это хорошо, потому что, наконец-то, идет осознание того, что если этого не сделаем в текущем году, если второй год будет без туризма, тогда страна просто ляжет.

В чем выгода Брюсселя?

— Мы понимаем и видим, как ведущие европейские страны относятся к малым странам Европы или к странам с менее сильной экономикой. Но им-то зачем это надо? Зачем той же Германии подавлять Грецию?

— Они не хотят для Греции никакой экономики. Кто знает, что за 10-11 лет этого кризиса немцы нам как бы помогали, то есть сначала бросили в лужу, а потом спасли оттуда. Как спасают?

  • Получают бесплатно пятнадцать аэропортов Греции, самые емкие, куда идут порядка 25 миллионов в год: Афины, Салоники, Крит, Ираклион, Родос, Корфу и некоторые другие.
  • Немецкие компании идут в греческие банки и берут кредит, для того чтобы как-то обновить эти аэропорты.

Это первое.

  • Второе, самое главное, у нас были прекрасные греческие сети супермаркетов. Греческие хозяева из Пелопоннеса, которые знали, что там растет, как растет, как масло надо продавать. Вот эти сети сейчас принадлежат немцам.

Зачем в Греции Lidl? Потому что сейчас надо чем-то кормить население. Но уровень качества продуктов… Я открыто об этом говорю, и пусть меня осудит тот, кто захочет. В Греции сейчас есть помидоры из Польши, огурцы и все такое. Может, тогда из Финляндии нам дадут фрукты-овощи? Когда, извините, в Греции плюнешь, и выходит дерево через год.

Евросоюз начал пожирать сам себя

— Страны со слабой экономикой являются питательной почвой для сильных экономик, которым тоже нелегко жить в кризисном мире?

— Евросоюз — это не Евросоюз. Это говорят люди, которые работали в Евросоюзе. Жан-Клод Юнкер сказал недавно:

"О чем вы говорите по поводу Греции? Я же прожил всю эту историю за десять лет и видел, как немцы вели всю работу. Это было подло против такой исторической страны, от которой мы взяли искусство, культуру, письменность — все взяли…"

— Политическую систему, демократию.

— И мы просто уничтожаем, потому что крупные немецкие корпорации должны открываться.

Лет десять назад кроме немецкой машины в Греции мало чего было. Сейчас есть подешевле корейские, японские получше. Есть еще и французские.

— И Китай уже появился на рынке со своими автомобилями.

— Пятьдесят лет назад у нас господствовал Fiat (Италия). Сегодня нет ничего. И вот сейчас, когда кризис… Может быть, вы правы в том, что вы сказали, ЕС пожирает своих детей.

Не покупают сейчас немецкую технику в Греции. Я работал много лет в крупнейшей телекоммуникационной компании в Греции, в филиале тут в Москве. Но это была как бы подкомпания немецкого Siemens. Вся греческая телефонизация — это Siemens.

Скандалы, которые сейчас открываются

Греция стала площадкой крупнейшего скандала с фармацевтической компанией Novartis. Это швейцарская компания с немецкими капиталами. Они делали из Греции площадку в том, что поднимали цены на какие-то лекарства, где-то в Италии, Франции стоило €10, а в Греции 11-12, а потом говорили:

"Нет, цены должны быть едиными, везде €12 и все".

Можете себе представить? И кормили греческих врачей, представителей, подрядчиков и так далее.

Но самая большая беда, что Греция тут пьет и кушает у немцев и дает американцам.

  • Получается, что страна под двумя господами. С финансово-экономической точки зрения это Германия. С точки зрения геополитики, безопасности в кавычках — Америка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы греция евросоюз димитриос лиатсос.
Новости
В Кремле напомнили о законности референдума в Крыму в 2014 году
Пасьянс "Губернаторский": как Кремль "перетасует" региональные власти
Песков рассказал о ситуации с коронавирусом в Кремле
"Россия сегодня" открыла выставку к годовщине Крымской весны
В Нигерии пытаются освободить россиянина, похищенного пиратами
В США разработано лекарство, замедляющее развитие болезни Альцгеймера
Патрушев заявил, что власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров
Как не стать жертвой мошеннической схемы с "бонусами" от государства
Первые "Жигули" Бориса Немцова продают за три миллиона рублей
19-летний хоккеист "Динамо" умер после попадания шайбы в голову
Последние материалы
В США разработано лекарство, замедляющее развитие болезни Альцгеймера
Патрушев заявил, что власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров
Как не стать жертвой мошеннической схемы с "бонусами" от государства
Первые "Жигули" Бориса Немцова продают за три миллиона рублей
19-летний хоккеист "Динамо" умер после попадания шайбы в голову
Трамвай с пассажирами загорелся в Бийске
Вирусолог объяснил, откуда берутся новые штаммы COVID-19
Депутат поддержала предложение снизить НДС на стройматериалы
Лыжница Нильссон вызвана на последний этап КМ по биатлону
Фейки 21 века: новости ненастоящие, а жертвы – реальные
Популярное
Деньги
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки

Министерство труда и социальной защиты Казахстана планирует внедрить социальные кошельки для зачисления социальных выплат и пособий.

Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
Новости медицины
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
Политика. Новости и аналитика
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Политика. Новости и аналитика
"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове
Наталия Красовская Фейки 21 века: новости ненастоящие, а жертвы – реальные Наталия Красовская Усам Оздемиров Цифровой суверенитет становится девизом дня Усам Оздемиров Василий Амирджанов Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью Василий Амирджанов
Новости Украины
ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Ждут приказа
Новости Симферополя
Нужны ли России китайцы в Крыму?
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Биатлон
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников