Евросоюз планомерно уничтожает экономику Греции. Как и зачем?

Затянувшийся коронавирусный локдаун вкупе с экономическими условиями, диктуемыми Брюсселем, ведет Грецию к полному экономическому краху.

Что на самом деле переживает сейчас Эллада?

Об этом ведущий программы "Геополитическая кухня" Игорь Шатров поговорил с кандидатом философских наук, греческим журналистом-международником Димитриосом Лиатсосом.

Читайте начало интервью:

Греция задыхается и гибнет в тисках Евросоюза

— Единственный источник дохода Греции в последние годы — туризм. И большая часть потока путешественников летит туда из России. Санкции, которые охотно и в огромном количестве вводит против РФ Евросоюз, никак не способствуют укреплению этой связи.

Греция сейчас не может открыть по туризму какие-то линии с Россией.

Мало кто знает, что любой россиянин может лететь в Грецию даже сейчас. Начиная с конца октября Греция пускает туда 500 человек из России в течение недели, то есть 2000 человек в месяц.

Но за это Греция получила по шапке от Германии: ты кто такая, зачем ты открываешь русским?

И Греция сейчас старается. Уже было объявление, что с 14 мая Греция открывается для туристов, но не для всех. Для туристов из Евросоюза, но в том числе и из России. И это хорошо, потому что, наконец-то, идет осознание того, что если этого не сделаем в текущем году, если второй год будет без туризма, тогда страна просто ляжет.

В чем выгода Брюсселя?

— Мы понимаем и видим, как ведущие европейские страны относятся к малым странам Европы или к странам с менее сильной экономикой. Но им-то зачем это надо? Зачем той же Германии подавлять Грецию?

— Они не хотят для Греции никакой экономики. Кто знает, что за 10-11 лет этого кризиса немцы нам как бы помогали, то есть сначала бросили в лужу, а потом спасли оттуда. Как спасают?

Получают бесплатно пятнадцать аэропортов Греции, самые емкие, куда идут порядка 25 миллионов в год: Афины, Салоники, Крит, Ираклион, Родос, Корфу и некоторые другие.

Немецкие компании идут в греческие банки и берут кредит, для того чтобы как-то обновить эти аэропорты.

Это первое.

Второе, самое главное, у нас были прекрасные греческие сети супермаркетов. Греческие хозяева из Пелопоннеса, которые знали, что там растет, как растет, как масло надо продавать. Вот эти сети сейчас принадлежат немцам.

Зачем в Греции Lidl? Потому что сейчас надо чем-то кормить население. Но уровень качества продуктов… Я открыто об этом говорю, и пусть меня осудит тот, кто захочет. В Греции сейчас есть помидоры из Польши, огурцы и все такое. Может, тогда из Финляндии нам дадут фрукты-овощи? Когда, извините, в Греции плюнешь, и выходит дерево через год.

Евросоюз начал пожирать сам себя

— Страны со слабой экономикой являются питательной почвой для сильных экономик, которым тоже нелегко жить в кризисном мире?

— Евросоюз — это не Евросоюз. Это говорят люди, которые работали в Евросоюзе. Жан-Клод Юнкер сказал недавно:

"О чем вы говорите по поводу Греции? Я же прожил всю эту историю за десять лет и видел, как немцы вели всю работу. Это было подло против такой исторической страны, от которой мы взяли искусство, культуру, письменность — все взяли…"

— Политическую систему, демократию.

— И мы просто уничтожаем, потому что крупные немецкие корпорации должны открываться.

Лет десять назад кроме немецкой машины в Греции мало чего было. Сейчас есть подешевле корейские, японские получше. Есть еще и французские.

— И Китай уже появился на рынке со своими автомобилями.

— Пятьдесят лет назад у нас господствовал Fiat (Италия). Сегодня нет ничего. И вот сейчас, когда кризис… Может быть, вы правы в том, что вы сказали, ЕС пожирает своих детей.

Не покупают сейчас немецкую технику в Греции. Я работал много лет в крупнейшей телекоммуникационной компании в Греции, в филиале тут в Москве. Но это была как бы подкомпания немецкого Siemens. Вся греческая телефонизация — это Siemens.

Скандалы, которые сейчас открываются

Греция стала площадкой крупнейшего скандала с фармацевтической компанией Novartis. Это швейцарская компания с немецкими капиталами. Они делали из Греции площадку в том, что поднимали цены на какие-то лекарства, где-то в Италии, Франции стоило €10, а в Греции 11-12, а потом говорили:

"Нет, цены должны быть едиными, везде €12 и все".

Можете себе представить? И кормили греческих врачей, представителей, подрядчиков и так далее.

Но самая большая беда, что Греция тут пьет и кушает у немцев и дает американцам.

Получается, что страна под двумя господами. С финансово-экономической точки зрения это Германия. С точки зрения геополитики, безопасности в кавычках — Америка.