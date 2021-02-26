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Автор Любовь Степушова

Из Зеленского готовят нового Саакашвили

Мир » Бывший СССР » Украина

Зачем был нужен телефонный разговор Владимира Зеленского с генсеком НАТО, если принципиально нового ничего озвучено не было? Зеленского готовят к войне с Россией.

Чем ответит Россия на членство Украины в НАТО

Двери НАТО для Украины открыты

Президент Украины сообщил в Twitter, что 25 февраля состоялся телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"На сегодня наиболее актуальным для Украины является вопрос перспективы получения Плана действий по членству в НАТО. Рад слышать, что двери НАТО для Украины открыты. Спасибо, что вы лично (Столтенберг) и члены Альянса поддерживают нас в желании достичь членства в НАТО. Наша ближайшая цель — План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Мы серьезно относимся к реформам, поскольку это — прежде всего укрепление нашего оборонного сектора", — написал Зеленский.

Президент Украины, как указывает Uкrinform, также высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Чёрном море.

Как пишут украинские СМИ, генсек Альянса в этом разговоре подтвердил, что НАТО будет прилагать усилия к увеличению присутствия в Черном море и уже начал это делать. Он отметил, что Альянс будет думать, как усилить поддержку военных сил Украины в рамках нынешнего комплексного пакета помощи и даже пообещал наладить их подготовку.

Столтенберг добавил, что законопроект о реформировании СБУ, который сейчас находится в парламенте, поможет ускорить движение к евроатлантического пути.

Но в них не протиснуться

Натовский чиновник и ранее заявлял об "открытых дверях" для Украины — в последний раз на встрече в начале года с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе.

Столтенберг тогда сослался на решение бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было принято решение о том, что Украина в будущем станет членом альянса.

Генсек подчеркнул, что Киев иметь демократический, политический контроль над своими оборонительными институтами и вооруженными силами, продолжить борьбу с коррупцией и укреплять демократические институты.

Вероятно, беспокоит вопрос, а есть ли у Киева контроль над полком "Азов"?

Россия готова к присутствию НАТО в Чёрном море

Так же ничего нового не прозвучало в телефонном разговоре в отношении расширения участия НАТО в Чёрном море. Это, действительно, уже есть. Это облёты самолетами акваторий по границе с Крымом, присутствие эсминцев ВМС USS Porter и USS Donald Cook наряду с турецкими и болгарскими кораблями, разговоры о более широком участии американцев на украинских базах, которые помогут построить британцы.

Россия к этому готова, она даже ждёт неосторожного шага. Она имеет в регионе носители ракетного оружия, тысячи единиц бронетанковой техники, мощные радиолокационные системы, армию численностью более 40 тысяч военнослужащих. Отработаны все варианты наступления с украинской стороны или противодействия странам НАТО.

"Потому появление там американских, британских кораблей военных вызывает у них чрезвычайную злость, и они адекватно задействуют свои силы", — завил экс-председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Переход на стандарты НАТО требует много денег

Так же давно ведутся разговоры о переходе на стандарты НАТО, но до сих пор это касается лишь малочисленных миротворческих подразделений Украины, а там главная проблема — неспособность общаться на английском языке. Где-то прошла победная новость — что "мы выпустили первые бронежилеты по стандартам НАТО" или другая — что перешли на воинские звания по стандартам НАТО. Это — всё.

А стандарты НАТО должны обеспечивать ведение боевых действий натовскими силами "с колес" совместно с ВСУ. Это позволяют дорогостоящие системы инженерного, технического, материального, логистического обеспечения.

Ничего этого нет, как нет и совместных учений на уровне подразделений. Так, по заявлению украинских генералов, после обретения Украиной статуса партнера Альянса с расширенными возможностями, ВСУ "стремятся перейти от участия на уровне штабных офицеров и наблюдателей к участию на уровне подразделений".

Из Зеленского делают Саакашвили

Любой статус Украины при НАТО не означает, что американские солдаты придут и будут воевать с "агрессором".

Об этом сказал "Правде.Ру" политолог, публицист Юрий Кот. По его мнению, украинскую власть, очевидно, подталкивают на военное противостояние в Донбассе с Россией.

"Стоит задача перед ними — любой ценой втянуть Россию в войну. И очевидно, что Зеленский спрашивает: "Вы точно нас поддержите? Вы точно нас не бросите, как это сделали, например, с Саакашвили в 2008 году? Столтенберг естественно, говорит: "Конечно, нет". Но веры нет. Причем самое интересное, что в этом разговоре никто никому не верит: ни Зеленский — Столтенбергу, ни Столтенберг — Зеленскому. Потому что каждый из них готов кинуть друг в друга по несколько раз", — сказал политолог.

По его словам, Украина никогда не станет членом НАТО в том смысле, который вкладывается по отношению к другим ныне уже состоящим членам. Украина — это просто поле битвы, это просто инструмент.

По мнению Юрия Кота, нигде никогда ни при каких условиях НАТО воевать с Россией не будет. Альянс будет делать все возможное, чтобы угрожать этой войной, выписывать как можно большие бюджеты, потом эти бюджеты "пилить".

"Но воевать — зачем? Зачем?! Они и так удобно устроились. Это Россия готова, если надо, да, мы готовы", — сказал политолог.

"Мы должны понимать, что Украина, заявив и прописав в Конституции, своей идеологии путь движения в НАТО, отказалась от своей государственности, которую ей обеспечивал нейтралитет. Это значит, что в результате Украина расколется, как минимум на 2 части — тех, кто хочет в НАТО, и тех, кто не хочет в НАТО. Скорее всего, на несколько частей. И об этом сегодня говорит Зеленский. Только он это говорит в совершенно другой форме — в форме политических инсинуаций или каких-то попыток набрать очередные баллы", — отметил Юрий Кот.

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