"Весь мир с Навальным!". У Евросоюза другие заботы

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель приехал в Москву грозить санкциями, а уехал с заявлением о том, что вакцина "Спутник V" скоро будет использоваться в ЕС.

Санкций не будет: ЕС отказался решать искусственную проблему Навального

Жозеп Боррель приехал со штыком

Жозеп Боррель провёл 5 февраля встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, отчёт о которой представил "Интерфакс".

Накануне визита западные СМИ информировали, что Боррель едет, чтобы обсудить вопрос об Алексее Навальном. Евродепутаты и многие восточноевропейцы ждут от него (Борреля) "жёсткости и решительности", сообщала "Би-Би-Си". Крупнейшая фракция Европарламента — "Европейской народной партии" (ЕНП), призвала Борреля не возвращаться с пустыми руками, то есть, добиться от Москвы уступок в этом вопросе.

"А если вернется, то ЕС должен ужесточить санкции. Без серьезной реакции на подавление Путиным оппозиции внешняя политика ЕС будет работать лишь на пользу Кремля", — заявила от имени фракции ЕНП ее вице-председатель, бывший министр иностранных дел Латвии и член Еврокомиссии Сандра Калниете.

Сам Боррель перед поездкой говорил о том, что намерен посетить Навального в СИЗО. Однако, видимо, передумал, так как в Симоновский суд Москвы от него просьбы на встречу с Навальным не поступало, заявила пресс-секретарь суда.

На итоговой пресс-конференции после встречи с Лавровым Боррель повторил ранее высказанную мысль о том, что ни одна из стран членов ЕС не выдвинула предложения по санкциям за Навального.

"Весь мир с нами" — это когда у "мира" нет своих проблем

Лавров предложил европейцам обратить внимание на их насущные проблемы.

"Мы свою жизнь выстраиваем исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе. Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, всё-таки, обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве, - сказал Лавров на пресс-конференции.

Впрочем искусственность повестки дня по Навальному была очевидной, потому что нет ни доказательств его "отравления", ни жестокости обращения с ним или неправомерности действия суда. Нет и жестокости к протестующим, и опытные дипломаты в ЕС это понимают.

Насущные проблемы ЕС — вакцинация и экономика

А насущные интересы ЕС понятны — это вакцинация от коронавируса, которая затормозилась. А спасти европейцев от новых локдаунов и падения экономики может только российская вакцина "Спутник V". Именно поэтому накануне визита Борреля появилась одобрительная статья в The Lancet, и именно поэтому он приехал в Москву — договорится о поставках вакцины и о её производстве в ЕС, а не грозить санкциями.

Во время визита глава внешнеполитического ведомства ЕС сказал, что вакцина "Спутник V" — "хорошая новость для всего человечества".

"Теперь я надеюсь, что Европейское медицинское агентство (ЕМА) сможет подтвердить эффективность этой вакцины, чтобы ее можно было использовать также в странах Европейского Союза", — сказал Боррель. "Это будет хорошей новостью, потому что мы сталкиваемся с нехваткой вакцины ", — добавил он.

Далее он перешёл на обобщения.

"Отношения между ЕС и Россией отмечены фундаментальными разногласиями и отсутствием доверия. Но мы все же можем и должны работать вместе, Россия — важный игрок, отношения между ЕС и Россией очень важны", — отметил дипломат.

И он уже не потребовал, а призвал к освобождению Алексея Навального.

Нужна не только вакцина, но и газопровод

Из ЕС пришел еще один сигнал, что санкций не будет — нужна не только вакцина, а ещё нужен "Северный поток — 2". "Северный поток — 2" частный проект, ЕС не может помешать его строить, если разрешила Германия", — сказал представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано.

"Если эти компании завершат создание трубопровода, они должны знать, что им необходимо будет действовать в соответствии с законодательством Европейского союза. Это максимум, что мы можем сделать на уровне Европейского союза",- цитирует Стано "Коммерсант".

То есть, ни призывы Эммануэля Макрона заморозить проект, ни соответствующая позиция Европарламента и стран Прибалтики и Польши, не возымели действия на правительство ЕС. Конечно, здесь позиция Ангелы Меркель сыграла определяющее значение.

А уехал с пирогом: переговоры о производстве "Спутника V в ЕС уже идут

Ключевым элементом, на который обращает внимание европейский регулятор EMA перед утверждением разрешения на продажу вакцин, это способность производить дозы в ЕС.

Министр здравоохранения Германи Йенс Спан заявил в среду, что с Москвой ведутся переговоры об изучении производственных мощностей для российского препарата. Спустя день региональный лидер земли Саксонии-Анхальт подтвердил, что российские разработчики из РФПИ связались с IDT Biologika, чтобы обсудить совместное производство "СпутникаV" в восточной Германии.

"Если IDT Biologika хочет производить российскую вакцину, и она будет одобрена в ЕС, мы, как правительство штата, конечно же, сделаем всё, чтобы помочь компании", ' заявил журналистам пресс-секретарь премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнер Хазелоф.

Компания IDT Biologika попыталась создать собственную вакцину против COVID- 19, получив 114 миллионов евро от правительства Германии на клинические испытания первой фазы. Но вакцина MVA-SARS-2-S, разработанная с помощью Немецкого центра исследований инфекций (DZIF), не смогла вызвать у испытуемых достаточный иммунный ответ.

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