Бывший глава МИД Латвии напомнил властям: в дела России лучше не лезть

Своё мнение о решении Латвии "по горячим следам" разработать и принять резолюцию касательно Навального высказал бывший министр иностранных дел страны Янис Юрканс. Он уверен: Латвия не должна указывать России, что делать.

Напомним, что латвийский Сейм ещё в четверг, четвёртого февраля, принял резолюцию, в которой потребовал освободить Навального.

"То, что сейчас голосовали за какую-то резолюцию о том, чтобы осудить то, что делается в России — я думаю, мы просто не осознаём, что нужен ум, чтобы жить рядом с Россией. Чтобы понимать, что происходит в России и не вмешиваться туда, куда не следует", — подчеркнул Юрканс.

Также политик дополнил мысль: ранее экс-министр внешнеполитического ведомства Литвы высказался о "копировании" действий касательно ситуации с Навальным у других стран.