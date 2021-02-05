Почему не будет митингов за свободу Навального: мнение эксперта

Выступающие в поддержку Навального люди начали понимать, что митинги неэффективны, и стараются найти новые варианты провокации волнений в стране. Именно для этого им нужен перерыв на пару месяцев, уверен политолог РАНХиГС Александр Новокрещёнов.

В своём интервью для издания "Общественная служба новостей" Новокрещёнов отметил: лозунг "Свободу Навальному" уже неэффективен, поэтому его "отодвинут" на второй план.

"Сейчас можно было и дальше митинговать за свободу Навального, но оппозиция решила от этого отказаться и разрабатывать новую технологию. Весной или летом лозунг "свободу Навальному" уже не будет основным. Там поняли, что нужны новые лозунги, новые механизмы. А этот, связанный с отравлением Навального и его арестом — полностью себя исчерпал и оказался неэффективным. Понимаете, это всё пролонгируемые акции. Есть некая методика организации процесса. И сейчас протесты схлынули, начался анализ прошедших событий, анализ действий, учёт плюсов и минусов, организаторами этой мощной компании. Мы за ними должны наблюдать и изучать, в какое русло они собираются выводить протест в дальнейшем", — высказался Новокрещёнов.

Напомним, что Алексей Навальный проведёт в тюрьме два года и восемь месяцев. Представители его команды сообщили, что в дальнейшем митинги пройдут весной и летом, поскольку из-за большого количества задержанных выходить на них сейчас "просто некому".