Донбасс и русский мир: вектор задокументирован. О доктрине народных республик

В Донецке состоялся форум, который назывался "Русский Донбасс". На нем приняли доктрину ДНР и ЛНР, согласно которой их государственность надо укреплять в качестве русских национальных государств, а также вернуть ДНР и ЛНР в сферу русского исторического пространства. Документ обсуждает с "Правдой.Ру" председатель комитета Народного совета ДНР по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, руководитель фракции "Донецкая Республика" Валерий Скороходов.

Любовь Степушова: С чем связана необходимость обозначить доктрину?

— Она вызвала большой резонанс, проходили общественные слушания. Стало ясно, что ее нужно задокументировать, чтобы ею руководствовались органы власти. В документе говорится о расширении помощи соотечественникам, живущим на временно подконтрольной Украине территории.

Эта программа работала и ранее, уже с 2014 года. Сюда приезжали студенты, поступали в вузы. Мы помогали с лечением тем, кого на Украине просто бросают на произвол судьбы, люди просто умирают. Прошло семь лет, и возник вопрос: что же дальше? Так и будем смотреть, как Украина не выполняет Минские соглашения?

Люди хотят понять, что дальше, куда мы дальше пойдем. И не просто на языке выступающих на разных сходах политиков, а уже путем закрепления в документах, чтобы все ветви власти от них не отходили. Что нужно делать, чтобы укреплять культурные связи с Россией, возвращать к той настоящей истории, которая Украиной вымывалась 30 лет, как и все русское. Я имею в виду русское многонациональное, многоконфессиональное общество. И все это прописано в доктрине. Надо отметить, что она создала резонанс не только в Донбассе, но и на постсоветском пространстве, где живут русскоязычные люди, относящие себя к русскому миру.

Вот лишь один пример: несколько лет назад приехал 95-летний ветеран получить 9 Мая положенные средства от республики. Ему надо было лишь расписаться, и вдруг он вышел, нет его 15, 20 минут. Пошли искать: вдруг сердце схватило? А он за зданием прикручивает свои медали к пиджаку, которые он заработал, освобождая нашу родину. Сказал: "Я хоть здесь могу их надеть, потому что там нам не дают".

В этом году мы видим, что на Украине полностью запретили русский язык и уже вводят штраф. Маразм. Мы прекрасно знаем, кто возводил города — не фашистские бандеровцы, а наши, русские люди. Я уверен, что Донбасс станет центром притяжения для возрождения на всей Украине русского мира.

— Я не удивилась желанию людей, живущих в ваших республиках, но меня очень удивила Маргарита Симоньян. Глава целого медиахолдинга, который транслирует внешнюю политику России. Ее призыв — "возьми Донбасс под свое крыло" — это ее личное мнение, как заявил наш МИД? Или это какие-то все же подвижки в российской политике?

— Маргарита никогда не скрывала свои позиции. Высказала многолетнюю боль своей души, то, о чем неоднократно заявляла. Если говорить о посыле западному миру, внешняя политика и геополитика ничего никогда не говорят публично и заранее. Рассказать о своих планах — все равно что выстрелить себе в ногу. Уверен, мнение Маргариты совпадает с мнением большинства жителей России. Столько сюда Россия за семь лет отправляет гуманитарную помощь, отстаивает в Совбезе, ОБСЕ позиции Донбасса.

Сейчас пришла вакцина — огромная благодарность российскому народу. Сюда много раз приезжали представители российской власти, и это их тоже позиция. Так что приезд Маргариты еще раз подтвердил поддержку Россией Донбасса. Мы все делаем для того, чтобы Донбасс вернулся в историческое лоно русского мира.

Слово не воробей?

— Не было ли это сигналом Кремлю, что надо уже решать вашу проблему? Мне вот непонятен страх о признании независимости и о включении ваших республик в состав России.

— Наш форум — скорее сигнал для Украины и мирового сообщества, кукловодам, которые печеньки раздавали в Киеве в 2014 году. Сигнал им, что либо они выполняют Минские соглашения и дают свободу и выбор Донбассу, или мы расширяем свой путь по возвращению в Россию.

Этого не скрывает здесь ни один человек, на главной площади Донецка висит российский триколор — как сигнал не верить вражеским СМИ, украинской агитации. Это о том, что Донбасс в 2014-м сделал свой выбор возвращения в Россию-матушку. Вы можете сказать: не противоречит ли это Минским соглашениям? У нас есть право налаживать экономические связи с тем, с кем мы захотим. Мы не отступали от того, что экономические связи мы собирались налаживать и налаживаем только с Российской Федерацией, пока мы действуем в режиме санкционных мероприятий, которые нам организовала Украина. Это и экономическая блокада, и политическая.

Украина не дает нашим гражданам жить и наслаждаться жизнью. Поэтому с Минскими соглашениями разреза нет. Они о том, чтобы прекратить боевые действия. Доктрина "Русский Донбасс" говорит о своих ценностях, своем языке, о развитии этого. И здесь каждый человек делает все, чтобы было принято долгожданное решение о признании республики и вступлении в состав Российской Федерации.

Но всему свое время. Если говорить о том, сигнал или нет — здесь прошло много мероприятий: рублевая зона, паспортизация… Наши города стали побратимами многих российских городов. И очень важное выступление Маргариты Симоньян в Донбассе как-то ускорит решения, которые зависят не только от Москвы, но и от США — дайте людям на всей Украине самоопределиться с ценностями, языком, не запрещать, не навязывать… Если ее слова повлияют, мы будем рады.

— Я считаю, что она бы не сказала это так эмоционально без какого-то разрешения свыше. Она человек непростой, политик.

— Когда она говорила, она сразу сказала: "Я не являюсь чиновником, не являюсь госслужащим, не представляю здесь официальную позицию российского руководства. Я здесь как журналист, как человек, который с болью и трепетом наблюдает за ситуацией в Донбассе, который сопереживает и делает все возможное, чтобы прекратились военные действия, чтобы люди в Донбассе зажили той жизнью, которую давно заслужили".