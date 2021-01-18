Стучать в двери Капитолия - политическая традиция США

Политическое противостояние демократов и республиканцев в США вылилось с новой силой в виде нападения на Капитолий. Зачем это было нужно? Зачем нужен импичмент и так уходящего Трампа? Вместе с "Правдой.Ру" рассуждает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Любовь Степушова: Весь мир застыл в ожидании того, что будет 20 января в США. Одни говорят, что будет новое нападение на Капитолий с целью помешать инаугурации Байдена. Другие — что ничего не будет, потому что отстраненный от власти Трамп перестанет влиять на штурмовавших Капитолий активистов. Каковы ваши ожидания?

— Конкретно в этот день возможны разного рода протесты, не только в Вашингтоне, но и в других штатах. ФБР сообщило также, что готовится воспрепятствовать миллионному маршу ополчения, протесту с оружием в руках. Но думаю, что все-таки передача власти пройдет. Будет это более камерно, чем обычно, как по соображениям безопасности, так и в связи с COVID-19. Но передача власти не означает, что политическая борьба в США на этом закончится, это очевидно.

— Для чего нужен импичмент Трампа, если через неделю он практически перестанет быть президентом?

— Есть несколько точек зрения. Конечно, окрыленные успехом и почуявшие запах крови демократы рвутся вперед "добить гадину", поставить жирную точку. Мол, Трамп не сам ушел, а его изгнали с позором из офиса. И можно потом еще судебно преследовать, и если суд признает виновным, человек может и в тюрьму сесть на несколько лет.

Конечно, это все серая зона. Ни разу импичмент не проводился в отношении федеральных служащих, покинувших пост по истечении срока. Но никто не запрещает дальше судить.

Вторая совершенно очевидная причина — если федеральный служащий, в том числе президент, изгнан из власти таким образом, он потом теряет всякую возможность занимать какие-то выборные начальные посты в органах государственной власти. Это важно, ведь Трамп отсидел всего один срок и может вновь баллотироваться в 2024 году. Наличие его фигуры объединяет правый электорат, который голосовал за него в количестве 70 миллионов. Если бы не поданные за Байдена голоса, то Трамп получил бы больше всех голосов за историю.

— Рекорд поставил бы…

— Скажем так, почтовая служба США опередила Трампа. Он, конечно, символ движения. Проголосовавшие за него, согласно опросам, ассоциируют себя не столько с Республиканской партией, сколько непосредственно с Трампом и трампизмом. Они вступили бы в трампийскую партию. Трамп — живая фигура, но сам он не является корнем.

Нет того, что он сам зажег все эти миллионы и они хотят голосовать только за него, всячески не любя либералов. Это давно все готовилось. Просто Трамп смог выступить с вещами, которые считаются неполиткорректными. Уже к тому времени, как он начал свою предвыборную гонку, электорат был вполне готов к такому. И он хорошо понял, как можно распорядиться настроениями, действительно стал лидером этих 70 миллионов, отчаянно ждущих перемен, опередив даже "новых левых".

Давно писали — трампизм Трампа переживет. Сейчас демократам нужно бить и по Трампу, и максимально запугать его сторонников. После учиненного ими госпереворота последуют репрессии — ответного удара ждать тактически неверно.

О политических традициях в США

— Штурм Капитолия 6 января был организован Трампом или является трагической случайностью?

— В этом мире случайностей нет. Там стечение множества разных обстоятельств и в том числе манипуляций. На видео сложно избавиться от ощущения, что полиция чуть ли не приглашала протестующих внутрь. Сложно избавиться от ощущения, что она была на их стороне, то ли это какая-то провокация. Однако Трамп в своей речи, за которую его пытаются обвинить в подстрекательстве к мятежу, ничего такого не говорил.

Если смотреть на либеральный мейнстрим, его СМИ, то они говорят: не смейте сравнивать милых, прекрасных Black Lives Matter, которые если и громили магазины, то чисто из расовой справедливости, с этими ужасными белыми, вломившимися в Капитолий. Но в старой Америке все было наоборот… Прийти в Капитолий и громко заявить: "Я вас выбирал, а вы не защищаете мои интересы" — это имеет в Америке огромную историю.

Пусть люди впервые прорвались против силы, но когда появились телефоны — люди звонили своим сенаторам, ловили их на улице, стучались в Капитолий. Сейчас американцев пытаются заставить забыть эту традицию. Я не вижу ничего, в чем протестующих можно обвинить и почему там прозвучал выстрел из-за двери, ему даже полиция удивилась.

Иными словами, ситуация вот какая. Трампа сейчас обвиняют за то, что он сделал то, чего американские политики всегда делают — как действующий президент призвал своих сторонников надавить на конгресс.