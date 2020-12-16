Конфликт Лаврова в БиГ - следствие усиления России на Балканах

Конфликт между Сергеем Лавровым и лидерами бошняков и хорватов в Боснии и Герцеговине — это реакция США на усиление России на Балканах.

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Лавров проявил неуважение?

Необычный для Сергея Лаврова конфликт произошёл в Боснии и Герцеговине (БиГ), где он находился с визитом 15 декабря. C ним отказались встречаться лидеры хорватов Желько Комшич и бошняков (славян-мусульман) Шефик Джаферович, посчитав, что Лавров проявил неуважение к их стране.

Претензий было много. Во-первых, Лаврову, по их мнению, следовало бы начать свой официальный визит в столице Боснии Сараево, а не в Республике Сербской, встречаясь с её главой и председателем президиума БиГ Милорадом Додиком.

Во-вторых, по словам Комшича, поддержка Лавровым резолюции о военном нейтралитете Республики Сербской противоречит тому, что подобные решения могут быть приняты лишь на уровне центральных властей БиГ.

Комшича и Джаферовича также возмутило отсутствие флага и другой государственной символики БиГ в ходе встречи Лаврова и Додика, была лишь российская и сербская символика.

"Мы осознаем, что мы маленькие и слабые, но мы не готовы быть заложниками в каких-либо играх России, когда речь идёт о её отношениях с Европейским союзом и членами НАТО", — сказал Комшич.

Глава МИД России признал конфликт "несущественным", посчитав, что лидеры хорватов и бошняков "явно действовали по чьей-то подсказке".

"Политики, принявшие это решение, не являются независимыми, — сказал Лавров. — Я думаю (они) явно действуют по чьей-то подсказке и, скорее всего, выражают интересы <…> внешних сил".

Додик назвал бойкот "дипломатическим скандалом".

"Если они (Комшич и Джаферович) думали, что с помощью этой акции они могут понизить рейтинг России как мировой державы, они стали посмешищем перед собственной публикой и на мировой политической сцене", — сказал Додик агентству новостей Srna.

Сербы увеличивают своё влияние в БиГ

Как сказала "Правде.Ру" руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, доктор исторических наук Елена Гуськова, этот конфликт является следствием глубоких противоречий, которые существуют в президиуме (орган управления) БиГ.

Эксперт пояснила, что Дейтонскому соглашению, согласно которому была образована БиГ, исполняется в этом году 25 лет.

Россия подписала этот договор и является гарантом мира для этой бывшей югославской республики. Но главными его разработчиками были американцы, которые ставили цель "уже через полгода сделать из страны единую мусульманскую Боснию". Поэтому до 2006 года многие полномочия, приписанные Республике Сербской, постепенно передавались в Сараево, сказала "Правде.Ру" Елена Гуськова.

Однако с избранием в 2006 году председателем Республики Сербской Мирослава Додика намерениям американцев переписать Дейтонское соглашение воспрепятствовала в СБ ООН Россия.

Елена Гуськова отметила, что вопреки ожиданиям Вашингтона Республика Сербская очень серьёзно укрепилась за последние годы, стала важным политическим и экономическим фактором в Боснии и Герцеговине и этот статус-кво "теперь никак не изменить".

Сегодня Баня-Лука выступает категорически против того, чтобы Европа и Соединенные Штаты управляли внутренними процессами страны через Верховный суд БиГ, куда входят представители Европы и Верховный представитель ООН. Запад, в частности, навязывает решение о вступлении БиГ в НАТО, против чего Республика Сербская категорически возражает. Додик не ввёл санкции против России, напротив, продолжает с ней сотрудничать, что "очень возмущает не столько хорватскую, сколько мусульманскую сторону".

"Эти внутренние разногласия в президиуме Боснии и Герцеговины как раз и вылились в конфликт во время приёма министра иностранных дел России Лаврова", — сказала "Правде.Ру" Елена Гуськова.

Москва усилилась на Балканах

Обозначенные бошняками и хорватами причины отказа от встречи с Лавровым эксперт считает "надуманными" и согласна с тем, что демарш был проведён по совету США, которые "чутко реагируют на усиление влияния России на Балканах".

"США оценили визит Лаврова как усиление влияния Москвы в этом регионе и должны были каким-то образом отреагировать на это", — отметила Елена Гуськова.

Эксперт считает, что Россия, которая на протяжении многих веков поддерживала православные народы на Балканском полуострове, помимо серьезных экономических интересов в этом регионе, хочет не допустить вступление в НАТО Боснии и Герцеговины. Елена Гуськова также допускает возможность выхода из НАТО Черногории.

"Усиление православия на Балканах — это для нас очень важный вопрос, потому что Рим очень хочет, естественно, отодвинуть православие дальше на Восток и занять эту территорию, усилия в этом направлении тоже идут", — сказала "Правде.Ру" эксперт.

Отделится ли Республика Сербская от БиГ

Елена Гуськова предполагает, что сейчас вопрос об отделении Республики Сербской от БиГ не встаёт, это дело будущего.

"Милорад Додик год назад сформулировал решение этой проблемы так: "Да, мы хотим отделиться, так же как Косово от Сербии, мы хотим отделиться от Боснии и Герцеговины и объединиться с Сербией. Но время пока не пришло. Должны быть созданы политические условия для этого", — сказала Елена Гуськова.

Напомним, Дейтонские мирные соглашения положили конец четырёхлетней войне в Боснии в 1990-х годах, в которой погибло около 100 тысяч человек. Власти Боснии и Герцеговины объявили референдум о независимости в феврале 1992 года, после того как от бывшей социалистической Югославии уже отделились Словения и Хорватия (там это тоже вызвало вооружённый конфликт). За отделение проголосовало большинство боснийских мусульман (или бошняков, которые составляли почти половину местного населения) и хорватов-католиков (третья по численности этнорелигиозная община в Боснии и Герцеговине).

Однако сербы, составлявшие почти треть населения, бойкотировали голосование и отказались признавать его исход. Они объявили о создании собственной независимой Республики Сербской, поддержку которой оказали власти Сербии со Слободаном Милошевичем. Вслед за этим началась война. Боевые действия во многом представляли собой беспорядочные обстрелы городов и сел, этнические чистки и геноцид мирного населения, которыми занимались все без исключения стороны конфликта.

Согласно Дейтонскому соглашению, Босния была разделена на два автономных региона: Сербскую Республику с преобладанием сербов и Федерацию боснийцев и хорватов, все три части связаны слабым центральным правительством. Конституционный суд Боснии и Герцеговины состоит из двух боснийских, двух сербских, двух хорватских и трех иностранных судей, и его решения имеют обязательную юридическую силу.

Лавров, тем не менее, в Сараеве встретился со своей коллегой Бисерой Туркович.

"Мы не видим необходимости в пересмотре Дейтонского соглашения, особенно когда соответствующие инициативы исходят извне. Как государство-гарант Дейтонского соглашения, мы убеждены, что народ Боснии и Герцеговины может самостоятельно определять свою судьбу в соответствии с конституционной схемой распределения полномочий и принятия решений, в том числе внешнеполитического характера", — сказал после встречи с ней Лавров.

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