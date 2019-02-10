Потеснит ли Россия США на Балканах

Президент России Владимир Путин в Белграде сказал, что нужно выполнять Резолюцию ООН 1244, согласно которой сербская полиция может присутствовать в Косове, а изгнанные семьи могут туда вернуться. Россия придерживается этой Резолюции и будет ее отстаивать.

Что реально происходит в Сербии и на Балканах в целом? Вернется ли туда Россия? Об этом "Правде.Ру" рассказала руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН доктор исторических наук Елена Гуськова.

— Сербский и другие православные славянские народы остаются в основном пророссийскими, но многие руководители этих государств часто выступают на стороне Запада. Почему так получается? И что там сейчас происходит?

— Мы этот регион очень хорошо отслеживали, постоянно там присутствовали и хорошо знаем ситуацию. Маленькая Македония со времени получения независимости находилась в очень трудном положении, потому что у нее тоже албанский вопрос нерешенный. Они всегда говорили: "Ну когда же Россия обратит на нас внимание? Мы ждем…" Но Россия не обратила на них внимание.

Ельцин совершил очень много ошибок в отношении Македонии. То же самое происходило с сербами в Боснии и Герцеговине. Сербия и Черногория до 2006 года еще оставались единой Югославией. Но все эти наши ошибки привели к тому, что натовцам удалось вырвать и Черногорию.

Я как раз находилась в Подгорице в Черногории в те дни, когда состоялся прием Черногории в НАТО. Для всего народа это был траур. Люди плакали прямо на улице и говорили: "Нам теперь поможет только Россия". Я говорю: "Ребята, если вы сами себе не помогли, как теперь Россия будет вмешиваться в вашу государственную международную политику?"

Но и на Балканах есть борцы, они еще остались и борются, продолжают бороться за настоящую независимость и право не вступать в НАТО или выйти оттуда. Они открыто высказывают свою любовь к России. В числе таких — митрополит Черногорский и Приморский Амфилосий. Если бы не Амфилосий, то там же уже давно была бы главенствующей параллельная Церковь, которую пытаются создать…

Это просто чудо какое-то, его обязательно надо очень серьезно нашей Церковью и государством поддерживать, потому что ему очень трудно там чуть ли не одному бороться, но он действительно стойко и смело борется словом. Вся Черногория, да и Сербия очень его любят.

— Путин позволил себе открыто сказать, что Соединенные Штаты Америки дестабилизируют этот регион. Он обычно так не говорит, а продолжает называть их партнерами… У вас не создалось впечатление, что мы все-таки включились в какие-то закулисные переговоры, может быть, даже с Соединенными Штатами по разделению сфер внимания? Или, наоборот, обостряется борьба за них?

— Нет, это невозможно на сегодняшний день. В 90-е годы, когда Россией руководил Борис Ельцин, мы не обращали внимания на Балканы. США открыто сказали: Балканы являются зоной национальных интересов Соединенных Штатов Америки. Я тоже обратила внимание на эту фразу Владимира Владимировича. Чуть раньше об этом говорила Захарова.

Мне кажется, что только сейчас мы начали открыто говорить и особенно этим визитом подчеркиваем, что противостоим Соединенным Штатам, их диктату в этом регионе. Этого очень не хватало на Балканах, где американцы очень агрессивно себя ведут. Например, американский посол позволяет себе давать распоряжение президенту Республики Сербской Милораду Додику, как ему надо поступать в тех или иных случаях.

Милорад Додик полностью отверг такие отношения между представителем Соединенных Штатов Америки и властью в Республике Сербской. А некоторые другие, бывает, слушаются и покорно исполняют. И вот на фоне этой агрессивности было ясно сказано, что Соединенные Штаты Америки дестабилизируют регион, а Россия здесь будет фактором объективности и отстаивания международного права.

Все международные организации начиная с 1990 года поступали очень необъективно. Все решения, которые они принимали, всегда были антисербскими. Но вот сейчас, этим визитом во всяком случае, показано, что этот регион теперь будет под пристальным вниманием России.

— Вы верите, что президент Сербии Александр Вучич изменился и уже не будет продавать Сербию ради вступления в ЕС?

— Нет, я до конца еще не уверена. Потому что он очень много сделал для признания независимости Косова. Но потом он задумался, что рискует остаться в истории предателем национальных интересов. Может быть, именно поэтому он ищет решение, которое бы поддержали Россия и сербский народ.

— Наши связи с Сербией реально развиваются?

— Да, связи наши укрепляются. Недавно мы подписали договор, что каждый год будут приглашаться студенты из Сербии учиться в России. Очень много аспирантов уже приезжают учиться. У нас хорошие парламентские связи, очень хорошие научные связи, спортивные, культурные… Поэтому я думаю, что здесь немножко получилась подвижка.

Хотя что касается неправящих, оппозиционных политических партий, лидеров, наше руководство их почему-то просто не замечает. Такая позиция аукнется нам, конечно. Почему-то у нас считается, что разговоры надо вести только с руководством страны, не обращая внимания на все остальные политические партии, а тем более оппозиционные.

А там есть с кем работать, там есть очень серьезные силы. Надо обязательно серьезно отслеживать и анализировать ситуацию. Во всяком случае надо обязательно знать о них и контактировать с ними и, возможно, кого-то в чем-то поддерживать. Я надеюсь, что теперь российское руководство будет серьезно работать на Балканах.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: kremlin.ru

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