Неизбежные уроки Карабахской войны

В уходящем году произошла полномасштабная война между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах, по результатам которой был изменен его многолетний статус-кво. В Баку недавно прошел парад победы. Почему всё это произошло и произошло именно так? Почему на 2020 год пришлось так много бед и напастей? На эти и другие вопросы ответил старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин.

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— Александр, недавно произошла краткая, но судьбоносная война за Нагорный Карабах. Премьер-министр Армении Пашинян пришел к власти в результате уличных протестов. Возможно, что эти события определенным образом взаимосвязаны? Неудачная для Армении война стала последствием силовой смены власти, отсутствия преемственности?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на недавнем параде заявил, что военное решение конфликта в Карабахе было неизбежным, так как резолюции Совета безопасности ООН оставались на бумаге. Действительно ли война в Нагорном Карабахе была неизбежна?

— Провести этот парад вполне обоснованно. Заявить об этом раньше сразу после военной победы, которую, безусловно, одержал Азербайджан, думаю, вряд ли было возможно. Но надо было сделать такое заявление перед своим обществом.

Конечно, симптоматично, что оно носит такой программный характер и вполне с политической точки зрения и с точки зрения имиджа обоснованно. Для нас важно, какие здесь уроки можно вынести из этого.

Первое — статус-кво не может длиться бесконечно, но его поддержание, конечно, в тактическом периоде имеет смысл. Но если предлагаются решения для урегулирования того или иного конфликта, особенно такого сложного как вокруг Нагорного Карабаха, этим надо обязательно воспользоваться.

Наконец, надо учитывать предысторию. Ведь бытовые споры внутри Карабаха были и в советский период. Этот конфликт возник не в 88-м году, а гораздо раньше, просто он тлел незаметно, находился в спящем состоянии.

Урок еще и в том, что такие сложные конфликты имеют способность к размораживанию даже там, где, казалось бы, статус-кво установлен очень серьезно и надолго. Хотя именно Нагорно-Карабахский конфликт не был замороженным.

Набор факторов

Военное решение — тоже решение. Здесь военное решение стало возможным в результате ряда обстоятельств, прежде всего — стратегического фактора, то есть постепенного перевеса в пользу Азербайджана в экономическом и военном плане. Большую роль в этом, конечно, сыграла Турция.

Я не склонен говорить о том, что турецкий фактор появился только сейчас, при Эрдогане. Еще со времен Тургут Озала Турция активно действовала в Азербайджане. Да, при Советском Союзе это было невозможно, потому что был Карский договор, в 78-м году был визит Эджевита в Москву, было фактически подтверждено соответствующим документом наличие добрососедских отношений.

Как только Советский Союз стал распадаться, турецкий фактор резко увеличился, а при Эрдогане, который проводит экспансионистскую политику, во многом купируя таким образом актуализацию внутренних проблем в своей собственной стране, этот фактор, стал играть большую роль.

Демографический фактор — население Азербайджана увеличилось, население Армении таяло в связи с отъездом и экономической деградацией.

Кроме того, мне представляется, что армянской стороной и армией обороны Карабаха военные ошибки были допущены. Видимо, они считали, что те оборонительные укрепления, которые построены, сдержат атаки азербайджанской армии.

Но оказалось, что за 25 лет очень многое изменилось деле в ведения войны.

Современная война стала во многом бесконтактной. Мы видим, что потери бронетехники во многом были обусловлены действиями беспилотников, противодействовать которым, особенно в первый период этого конфликта, армянской стороне было крайне трудно.

Ну и наконец, просто численное превосходство было, конечно, на стороне азербайджанской армии.

Совокупность всех этих факторов привела к тому, что в итоге мы увидели то, что увидели. Теперь можно, безусловно, справедливо ругать сегодняшние власти в Армении, ответственность за поражение несет политическое руководство страны, от этого никуда не уйти.

Но я бы только хотел заметить, что подобный перекос произошел не в последний год-полтора, это осуществлялось в течение многих лет, и ответственность здесь нужно, безусловно, делить и с прежними властями.

Новая карта влияния

В итоге значительно изменилась политическая карта не только границ государств, но и, конечно, степень влияния внешних игроков на Южном Кавказе.

Прежде всего, усилился фактор турецкий, о чем все справедливо говорят. Также важно, что в рамках этого мирного соглашения практически не присутствует Минская группа и Запад в каком бы то ни было виде.

Две евразийские державы — Россия и Турция, безусловно, будучи конкурентами, в данном случае выступают в качестве тактических миротворцев на данном этапе решения этого конфликта, который политически и сейчас не решен, а просто опять заморожен.