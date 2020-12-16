Почему возобновились конфликты вокруг России

В 2020 году напомнили о себе замороженные конфликты по периметру России. Новым переворотом закончились президентские выборы в Киргизии.

Почему всё это произошло именно в 2020 году? Виноват ли в этом COVID? А может, разборки в Вашингтоне тому причиной? Или все же Кремль упустил ситуацию из-под контроля? Насколько такое развитие событий было предопределено? Предварительные итоги уходящего года для постсоветского пространства в программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог подвел со старшим научным сотрудником Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александром Гущиным.

— Александр, в 2020 году напомнили о себе практически все замороженные конфликты по периметру России. Какие факторы повлияли на это? Насколько это — системный процесс? Или все уникально и никак не связано? А может быть, наоборот кем-то инспирировано из единого центра?

Что опять случилось в Киргизии? Почему в очередной раз эта страна резко сменила власть в результате переворота, а не выборов? Ведь Киргизия, по мнению многих, является самой демократичной страной в Центральной Азии.

— Безусловно, есть общие тенденции и своя специфика в разных конфликтах и в политических системах, эволюции в отдельных странах того пространства, которое мы по инерции называем постсоветским. Конечно, каждая страна заслуживает своего отдельного анализа, потому что специфика все-таки — слишком серьезная.

Киргизия разделена по многим факторам

По Киргизии, на мой взгляд, есть простые ответы вроде разделенности страны на север и юг, клановой системы и так далее. Взаимодействие всего этого имеет огромное значение, конечно, все это, безусловно, влияет.

Но какой-то однозначно единственной причины нет. Безусловно, здесь — совокупность причин. Киргизия — это наиболее сложная страна, по большому счету, всего Центрально-Азиатского региона.

Кажется, что она — такая небольшая, особенно ни на что не влияющая, в отличие от региональных центров — таких, как Казахстан и Узбекистан, но на самом деле по своей внутренней структуре, истории и влиянию исторического фактора на современные события, это — очень и очень сложная страна.

Там сочетается противостояние кланов, очень трудная социально-экономическиая ситуация в стране и бедность, разница регионального развития и разница бытования ментальности в разных регионах.

В Киргизии в большом количестве присутствуют НПО, особенно турецкие, очень силен этот фактор в образовательном процессе. Поэтому внешнее влияние на все процессы там, безусловно, тоже есть.

Разные страны и группы живут в разном времени

Но прежде всего, эти события вызваны именно внутренними причинами: кризисом институционального развития, который совершенно очевиден, клановой системой, жизнью различных поколений внутри Киргизии и различных социальных страт на разных временных этапах.

Мы часто говорим, что мы живем в XXI веке, но не все страны и группы людей живут в современности, зачастую они оказываются на разных этапах развития. И на постсоветском пространстве это очень сказывается.

Когда внутри страны разные социальные страты живут на разном временном этапе, на разных отрезках, у них получаются совсем разные интересы. Наслаиваясь, это все приводит к подобному результату. И я думаю, что нельзя гарантировать того, что этот результат не повторится далее.

— Киргизия все-таки — часть Евразийского экономического союза. Главную роль здесь играет Россия. Кремль упустил ситуацию в Киргизии из-под контроля?

— Киргизия, безусловно, входит в Евразийский союз и находится под влиянием Российской Федерации. Вопросы в том:

что эта страна дает Евразийскому экономическому союзу и получает от него?

насколько Евразийскому союзу в перспективе нужно такое быстрое расширение за счет довольно слабых экономических стран?

Есть еще и Организация договора о коллективной безопасности, что имеет очень большое значение. Для России, конечно, сохранение Киргизии в орбите ОДКБ имеет, безусловно, очень большое значение.

В идеале было бы желательно, чтобы партнеры России не претерпевали серьезных внутриполитических трансформаций. Критиковать Россию в данном случае, может быть, и есть за что. Многие коллеги в Киргизии тоже критикуют, но доброжелательно, понимая, что фактор России имеет большое стабилизирующие значение.