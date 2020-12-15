Парад в Баку — путь к миру или обострению

Парад победы обычно ставит точку в войне и открывает путь к нормальным отношениям и развитию. Станет ли военный парад в Баку катализатором обострения или откроет окно возможностей для всего Кавказа. Какова внутриполитическая ситуация в Армении? Как могут развиваться события и почему? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Читайте начало интервью: Парад в Баку — в Ереване траур

— Игорь, как вы думаете, почему на параде в Баку не было президента Российской Федерации, его приглашали или нет?

— Я думаю, что в Баку очень прагматичные политики. Хотя Путин симпатизирует Азербайджану, хоть и не явно, тем не менее, его высказывания по поводу Турции, по поводу Азербайджана хорошие.

Равноудаленность России

Он — дипломат и, кроме того, наш президент — равноудален. Да и позиция России в целом была равноудалена. Мы не поддерживали ни Азербайджан, ни Армению. Хотя Армении мы помогали, но не вели за нее боевые действия. Все обязательства были выполнены.

Я думаю, что Владимир Владимирович в любом случае не поехал бы на парад. Азербайджанское руководство прекрасно понимает, что в данном случае приглашение Путина на парад в Баку, мягко говоря, не способствовало бы улучшению ситуации.

Все-таки наши миротворцы находятся в регионе, они активно оказывают гуманитарную помощь, восстанавливают школы, больницы, полевой госпиталь развернут, центр гуманитарного реагирования создан, чтобы оказывать помощь беженцам.Гуманитарная составляющая важна. Важен обмен пленными, этот процесс надо продолжать. Поэтому такая равноудаленная позиция России, конечно, самая оптимальная.

Точка парада открывает окно возможностей

Возможно, после парада, когда поставлена точка в военном конфликте, может уже открыться окно возможностей даже для нормализации азербайджано-армянских отношений.

По крайней мере, председатель Комитета по обороне в армянском парламенте высказался за установление дипломатических отношений с Азербайджаном, что достаточно неожиданно.

Парадом ставится точка. Дальше — обмен пленными и новое окно возможностей. Здесь очень важно, как и кто будет это окно использовать. Рано и поздно все заканчивается, в том числе и война.

Возможности для Армении

Теперь очень тоже важно, что будет дальше. Какой будет Азербайджан? Какой будет Армения? Будут ли реализованы гуманитарные проекты? Ведется разговор о том, что будет открыт не только Лачинский коридор, который уже действует под контролем российских миротворцев, а будет открыт также транспортный коридор между Нахичеванью и Азербайджаном через территорию Армении.

Собственно, это — хорошая возможность для Армении начать встраиваться в новую реальность с точки зрения того, чтобы тоже получать какие-то экономические бонусы окончания войны.

Если все-таки в Армении будут развиваться настроения реванша, то в любом случае ни к чему хорошему это не приведет. Армения должна сосредоточится на восстановлении экономики, положение очень сложное, конечно, и не только из-за коронавируса.

Коронавирус пройдет, может быть, через год-полтора. Надо использовать новые возможности для развития экономики всех стран региона на базе добрососедских отношений. Есть очень много вызовов и угроз, но одновременно — очень много перспектив.

— Наш президент высказал поддержку Пашиняну, который пришел к власти с помощью наших заокеанских "друзей" и проводил откровенно антироссийскую политику. Как, на ваш взгляд, будет меняться ситуация в этом плане?

— Сначала, конечно, его продвигали западные ребята, но потом сам народ Армении голосовал. Давайте будем реалистами. Мы прекрасно понимаем, что, прежде чем Пашинян подписал это соглашение, у них с Путиным были достаточно длительные, откровенные и неформальные разговоры.

Очевидно, что Пашинян задавал вопросы: а что будет со мной, поддержите ли вы меня?… На что, возможно, Владимир Владимирович ему сказал: "Никол Воваевич, мы тебя поддержим, если ты не будешь бегать за поддержкой в американское посольство и к Соросу."

Я не могу исключать такой характер разговора по закрытой линии. По крайне мере, сейчас очевидно, что были достигнуты некие договоренности, что антироссийский курс Армении больше реализовываться не будет, Пашинян поставит заслон на эти процессы.

Армения сейчас находится в такой ситуации, когда проведение многовекторной политики, на мой взгляд, уже невозможно.

Должна быть, однозначно, пророссийская политика, разумеется, при учете национальных интересов Армении. Но эти направления полностью совпадают. В этом плане, мне кажется, что сейчас многие вещи будут меняться.

Что дальше?

В то же время, мы пока не понимаем до конца как будет развиваться политическая ситуация в Ереване. Что будет происходить? Затормозятся ли эти протестные акции? Будут ли соблюдаться какие-то конституционные законы и так далее?

Парад может стать катализатором дальнейших беспорядков в Ереване. Хотя, возможно, Армения поймет, что теперь надо сосредотачиваться на восстановлении своей страны, и это будет главная задача.

Прошло уже больше месяца после подписания трехстороннего политического соглашения, по которому Армения признала за Азербайджаном право на территории, которые она удерживала, она ушла оттуда, выполнила все обязательства.

Я так понимаю, что и у России в отношении Армении и лично Пашиняна тоже есть встречные обязательства, по крайней мере, что мы не будем педалировать тезис о его немедленной отставке.