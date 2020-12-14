Парад в Баку — в Ереване траур

В программе "Еженедельный разговор о главном” российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал главному редактору интернет-издания "Правда.Ру" Инне Новиковой о самых важных и интересных событиях последних дней.

— Военный парад победы в Баку. Бравада или оправданная визуализация успеха? Что и кому этим показал Азербайджан?

— Внутриполитическая ситуация в Армении остается крайне острой. Оппозиция пытается снести Пашиняна — символ поражения. Почему он ещё держится?

— Игорь, в Баку прошел военный парад Победы. Но зачем он понадобился? Чтобы поднять боевой дух азербайджанцев? Вроде он и так у них на высоте. Разозлить французов, армян, кого-то еще? Или это — декларация на будущее? Как вы думаете?

— Наверное, все-таки это — в определенной степени символизм, и он не случаен. С самого начала было объявлено, что Азербайджан ведет отечественную войну, войну за освобождение своей территории. В этом уже был определенный символизм.

Все-таки 30 лет 20% территории Азербайджана находилось не под контролем Баку, а под контролем Армении. Вот эта 44-х дневная война, итогом которой стало восстановление территориальной целостности Азербайджана, разумеется, воспринимается народом Азербайджана как победа. И это действительно так.

Исправление ошибок прошлого

Таким образом, Азербайджан этим военным парадом ставит точку в почти 30-летней национальной трагедии, которая была в истории этой страны.

Победа Армении в начале 1990-х стала возможной, потому что в Азербайджане в то время не было сильной государственной власти. К власти пришел народный фронт Азербайджана, который был виновен в неудачах на фронте и территориальных потерях, которые понес Азербайджан.

Торжество победителей

Этот парад — эпохальное событие для современного Азербайджана и для южного Кавказа в целом.

Конечно, в Ереване совсем другие настроения. Для Армении и для армян это — национальная трагедия и шок, потому что там никто не ожидал такого результата.

Многие, и в России не ожидали такого результата, потому что предыдущие столкновения ничем серьезным не заканчивались.

А здесь — победа, реальная военная победа. Событие, конечно, колоссальное по своему политическому и смысловому значению. Азербайджан торжествует!

В этом плане военный парад ставит точку на всем этом почти 30-летнем конфликте. Теперь будем наблюдать, как будут развиваться дальнейшие события.

— Понятно, что в Армении ситуация сейчас — совсем другая. Пашинян пока остается на месте, несмотря на угрозы, достаточно жесткие заявления ряда политиков. Он сам делает резкие заявления, призывает нацию к разным шагам. Значительная часть людей его поддерживает, хотя, казалось бы, после такого поражения он должен уйти в отставку. Как вы считаете?

— Да, Пашинян — это символ поражения. Кроме того, Пашинян подписал трехстороннее политическое соглашение фактически на условиях Азербайджана.

Главным фактором, почему Пашинян еще у власти, я думаю, является позиция армянских военных, которые не выступили против него.

Разделенная ответственность

Пашинян говорит, что армянские генералы, руководители Министерства обороны Армении сами предложили ему остановить боевые действия путем подписания этого соглашения.

Поэтому ответственность за сложившуюся ситуацию на фронте несет не только он. Эту ответственность разделяет военное руководство.

Правда, министр обороны, Тоноян, уже отправлен в отставку. Пришел новый министр обороны, он был военным советником Пашиняна в ходе боевых действий. Лояльность армии и службы национальной безопасности обеспечивает Пашиняну определенную политическую устойчивость.

Хотя, конечно, в Ереване несколько дней царил полный хаос. Толпа захватила здание правительства и резиденцию Пашиняна, были погромы. А Пашинян прятался в дни вакханалии и нестабильности в подземном бункере под зданием Министерства обороны. Сами армянские военные охраняли и оберегали Пашиняна.

Лишь бы не те

Сегодня, все-таки, по разным оценкам, 54-58% населения Армении поддерживают Пашиняна, потому что армянский народ высказал претензии к прежнему политическому руководству.

Пашинян вскрыл ряд крупных коррупционных дел. Поэтому люди, невзирая на горечь поражения, поддерживают его, потому что не хотят возвращения прежних коррумпированных фигур на вершины армянского политического Олимпа.

Еще одно важное обстоятельство — Пашиняна поддерживают его однопартийцы, у фракции Пашиняна — конституционное большинство. А сменить власть в Армении можно лишь путем голосования в парламенте.

Пашиняна удержал Путин

Политическая устойчивость Пашиняна, конечно, тоже достаточно неожиданный фактор.

Но есть еще один момент. Сегодня Армения находится в таком положении, когда о многовекторности речь уже не идет по определению. Либо — с Россией, либо — национальная катастрофа.

Путин публично поддержал Пашиняна, заявив о том, что Пашиняну предстояло принять мужественное, но очень жесткое решение о прекращении войны на условиях отказа от контроля над теми территориями, которые раньше Армения удерживала.

Путин таким образом дал понять, что Россия не будет настаивать на немедленной отставке Пашиняна. Это придало ему, в определенной степени, какой-то фундамент устойчивости.