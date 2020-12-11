Признание США аннексии Западной Сахары выгодно Крыму

Президент США Дональд Трамп через Twitter объявил о признании США суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Это выгодная история для признания в мире Крыма российским.

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Международный статус Западной Сахары

Согласно международному праву, территории Западной Сахары были аннексированы Марокко в 1975 году после отказа Испании от колониальных претензий. Их оспаривает Фронт Полисарио — движение за независимость, лидеры которого живут в изгнании в Алжире, а ополчение время от времени проявляет себя на границе с Мавританией, блокируя туда дороги.

Организация провозгласила Сахарскую Арабскую Демократическую Республику (САДР). ООН не признаёт чьего-либо суверенитета над Западной Сахарой. В таком статусе её признают 117 из 194 общепризнанных государств мира. Россия не считает, что после отказа Испании от Испанской Сахары у Марокко появились какие-либо права на данную территорию. Марокко предлагает Западной Сахаре широкую автономию в составе королевства.

В 1991 году при посредничестве ООН между сторонами было заключено перемирие, по условиям которого должен был пройти референдум по вопросу о независимости территории, однако стороны до сих пор не договорились, кто имеет право в нем участвовать.

Зачем Трамп признал аннексию Марокко и Западной Сахары

Судя по тому, что далее Трамп объявил о установлении дипотношений Марокко с Израилем, сделка вызвана желанием Вашингтона нормализовать отношения израильтян с арабскими государствами. Это уже четвертое за этот год подобное соглашение, ранее дипотношения с Тель-Авивом установили ОАЭ, Бахрейн и Судан. Рабат выдвинул условием поддержку со стороны США территориального спора в Западной Сахаре. Премьер Беньямин Нетаньяху уже поблагодарил Трампа за поддержку в этом "историческом соглашении".

Логично, что руководство Палестинской автономии его осудило (как и предыдущие четыре), так как палестинцы видят в этом предательство со стороны стран Лиги арабских государств, которые обещали не устанавливать связей с Израилем до создания палестинского государства.

"Любое отступление от Арабской мирной инициативы (2002 года), которая предусматривает нормализацию только после того, как Израиль прекратит оккупацию палестинских и арабских земель, неприемлемо и увеличивает воинственность Израиля и отрицание прав палестинского народа", — заявил член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Бассам ас-Салхи в интервью агентству "Рейтер".

Права жителей Западной Сахары были нарушены

Председатель комитета Сената Конгресса США по вооруженным силам Джим Инхоф в четверг раскритиковал администрацию Трампа за признание претензий Марокко на территорию Западной Сахары.

В письменном заявлении сенатор охарактеризовал решение Белого дома как "шокирующее и глубоко разочаровывающее", добавив, что он "опечален тем, что права жителей Западной Сахары были нарушены", пишет Politico.

В своем выступлении Инхоф похвалил президента Дональда Трампа за его усилия по поощрению признания Израиля, но выразил надежду, что Соединенные Штаты изменят свою позицию по Западной Сахаре, и призвал к референдуму о самоопределении сахарского народа.

"Нет ни одной страны, которая признает право Марокко на Западную Сахару", — сказал Инхоф. "Я сделаю все возможное, чтобы мы вернулись к той политике, которая у нас была".

Крымский народ достоин самоопределения так же, как и сахарский

Прецедент полезен для решения вопроса о международном признании воссоединения России с Крымом, что на Западе расценивается как аннексия. Что называется, никогда не говори никогда, надо над этим признанием работать, и результат будет.

Во вторых, российским дипломатам теперь при обсуждении двойной морали западных партнёров, можно будет козырять не только признанием независимости Края Косово и Метохии, проведённого без референдума и согласия Сербии, но и признанием США аннексии Западной Сахары, сделанного вопреки резолюциям международных организаций и также без референдума. А, вот в Крыму референдум был, что полностью соответствует установкам ООН на реализацию права наций на самоопределение.

Есть право на силу, а не право силы

Ещё один вывод состоит в том, что России не стоит стесняться реализовывать выгодные для себя сделки, если они не соответствуют западным представлениям о международном праве. Как, выясняется есть право на силу, а не сила права.

Имеется ввиду признание независимости непризнанных республик, желающих вступить в Российскую Федерацию. Для этого уже есть конституционное право о приоритете российских законов над международными, необходима соответствующая идеология. Санкций опасаться не стоит, во-первых, они полезны для создания самодостаточной экономики, а во-вторых, они уже достигли того придела, за которым идёт горячая стадия противостояния, к чему Запад не готов.

Как сказал "Правде.Ру" генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, в Марокко перед началом Второй мировой войны была создана военная США, поэтому они рассматривают Марокко, как базу своего влияния на страны Северной Африки.

Этим решением американская дипломатия или американские спецслужбы расставляют акценты, так же, как недавно они признали жителей Курильских островов японцами, подчеркивая, что, в принципе, перспективы Курил зависят от позиции Соединенных Штатов, отметил эксперт.

"США напоминают всему миру, что американцам везде есть дело и везде есть сфера их жизненных интересов", — сказал эксперт.

По словам Владимир Лепехина, Запад действует в двойных стандартах и независимо от того, что и где происходит, всегда будет трактовать любое событие в свою пользу.

"Если это в Крыму и в отношении России, то они будут трактовать это как негатив, если это в Западной Сахаре или где-то еще, то будут трактовать в свою пользу, как правомерные действия", — сказал политолог.

Эксперт считает, что российской дипломатии надо активнее проводить параллели между Крымом и Косово, Западной Сахарой, Северным Кипром и указывать США на двойные стандарты", — резюмировал Владимир Лепехин.

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