Игорь Коротченко: проиграл Пашинян, а страдает армянский народ

В прямом эфире программы "Еженедельный разговор о главном" военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал главному редактору издания "Правда.Ру" Инне Новиковой о важнейших последних событиях и возможном развитии событий.

Чем закончилась война за Карабах. Подводим итоги, думаем о будущем.

— Игорь, недели три назад вы в нашей программе назвали как раз такой срок, когда война в Карабахе закончится победой Азербайджана. Все так и случилось. Теперь вроде бы пора думать о мирной жизни.

Президент Азербайджана заявил о лояльности к жителям Карабаха, что им готовы дать какие-то особые права. Но в то же время он сказал, что мы прогнали оккупантов. Оккупанты — это армянские военные или все армяне, в том числе мирные люди, которые живут в Карабахе?

— Под оккупантами, очевидно, понимаются части регулярной армянской армии, которые вели боевые действия на территории Нагорного Карабаха против вооруженных сил Азербайджана.

Кадры ударов азербайджанских беспилотников показывали, что в Нагорный Карабах, с территории Армении были направлены части, вооруженные самыми последними современными средствами ведения вооруженной борьбы.

У так называемой армии обороны РКН были отряды ополчения, но их вооруженные формирования пользовались еще старой советской техникой.

Воевали современные армии

Мы же видим там закупленные Арменией в этом году новейшие комплексы ПВО, которые дислоцировались в Армении. И вдруг они ведут боевые действия на территории Нагорного Карабаха. Поэтому понятно, что с армией Азербайджана воевала и регулярная армянская армия.

Митингующие и политики в Ереване говорят, что было предательство, купленная победа. Кому-то заплатили, кто-то предал и так далее, но это — эмоции.

Война — кровавая, жестокая вещь. На войне — либо ты убил, либо убили тебя, ты победил либо проиграл. Договорников на войне нет. Здесь — все по-честному, если можно так выразиться.

Ты воюешь с одной стороны, с другой стороны воюет противник. У кого лучше техническое оснащение, эффективнее командиры и бойцы, тот и одерживает победу. Случайностей здесь нет.

И когда я давал прогнозы по исходу этой войны, у меня не было каких-то симпатий к кому бы то ни было. Я рассуждал, исходя из базового принципа оценки театра военных действий, потенциалов, возможностей и эффективности вооружений сторон.

Шок для Армении

Пашинян не подготовил ни армию, ни страну к войне. Пашинян капитулировал. Сегодня он — национальный предатель в глазах армянского народа. Такова судьба любого политика, который проиграл. Для Армении это, безусловно, психологический шок.

Люди еще не могут даже осознать этого. У части людей просто реакция — отрицание действительности. Но таковы факты, такова реальность. Это — не купленная война, это — военная победа Азербайджана.

Алиев оказался лучше, как президент — руководитель государства и верховный главнокомандующий. Поэтому выиграл эту войну у Пашиняна, который оказался хуже.

Пашинян открыл путь войне

При этом Пашинян сделал все, чтобы эта война стала реальностью. Он буквально открыл двери этой войне.

Теперь бессмысленно топать ногами и кричать, что нас предали. За Пашиняна голосовали избиратели — граждане Армении, поэтому все претензии сегодня они должны предъявлять не только Пашиняну, но и самим себе.

Да, был сделан ложный выбор. Мы говорили об этом с самого начала цветной бархатной революции в Армении. Цветная революция никому не несет ничего кроме потери территории, уничтожения государства и страданий народа.

Нигде, ни в одной стране мира цветная революция не принесла благо. Мы об этом говорили честно, открыто нашим армянским партнерам.

Вы слышали и видели то, что происходило швыряние дерьмом в ОДКБ, преследование российских компаний, неуважение к Путину, антироссийские лозунги. Но когда, извините, жареный петух клюнул в одно место, уже поздно пить шампанское.

Армянская пехота сражалась упорно, мужественно, но азербайджанская пехота оказалась на этот раз лучше подготовленной и мотивированной. Не турецкий спецназ штурмовал Шушу. Город штурмовал азербайджанский солдат.

Вот это надо осознать и не искать крайних. Все претензии надо адресовать себе. Конечно, в этом виноваты и несут ответственность политики.

Поэтому толпа ищет Пашиняна, громит парламент, громит резиденцию премьер-министра и здание правительства. Люди не могут простить Пашиняну то, что он проиграл в этой войне. Ведь это — очень большой удар по всему армянскому обществу.

Помогли твои Штаты?…

К сожалению, разрыв отношений с Российской Федерацией, заполнение всех высоких должностей саровскими выкормышами, которые еще более усугубили разрыв между Арменией и Россией, способствовали такому исходу.

Они привели к ситуации, в которой Пашинян проиграл войну. Хотя за ним стояло самое большое посольство США на постсоветском пространстве. За ним стоял Сорос и Соединенные Штаты Америки.

Жаль жизни, которые были утрачены и с одной, и с другой стороны. Погибли тысячи людей, пострадали мирные жители. Это — огромная трагедия, но таковы сегодняшние реальности. Проиграл Пашинян, а страдает армянский народ.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев