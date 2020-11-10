А про сбитый Азербайджаном вертолёт в России забыли?

Два события в понедельник — уничтожение российского вертолета Азербайджаном в небе над Арменией и договор о мирном урегулировании в Нагорном Карабахе, заставляют задуматься об их связи.

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Погибшие лётчики заставили Москву форсировать события?

Вечером 9 ноября Минобороны России сообщило, что российский вертолет Ми-24 сбили над территорией Армении в районе села Ерасх около границы с Нахичеванью ( Азербайджан). Два члена экипажа погибли, ещё один получил травмы.

Позднее в этот же день МИД Азербайджана признал, что его войска случайно сбили российский вертолет. Баку принёс Москве извинения и выразил готовность выплатить компенсацию. МИД России "позитивно" оценил признание Азербайджана и настоял на проведении Баку полноформатного расследования "инцидента".

"Дальнейшие шаги по инциденту со сбитым Баку в Армении российским вертолетом будут определены после расследования", — говорится в заявлении МИД.

Через несколько часов после новой эскалации конфликта Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение об остановке боевых действий и принципах мирного урегулирования.

Возможно, терпение Москвы закончилось и Баку был принуждён к соглашению, которое ему крайне не выгодно. Потому что два оккупированных района Азербайджана и собственно Карабах в рамках бывшей советской автономии так и остались под контролем Армении.

Ввод миротворцев готовился давно

Как сказал "Правде.Ру" доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве факультета международных отношений СПбГУ Ниязи Ниязов, вертолет — это трагическая случайность, и она не оказала никакого влияния на принятие договорённостей о перемирии.

Переговоры об урегулировании конфликта шли, как минимум, неделю, и об этом в скрытой форме в СМИ говорилось, указал эксперт. Иначе за день бы миротворцы не развернулись, уверен Ниязи Ниязов.

А вчера, добавил он, в середине дня появилось фото и видео одного из депутатов от КПРФ в Ульяновске, который выложил в социальной сети фотографию и надпись о том, что ульяновские десантники отправляют в Нагорный Карабах.

По словам эксперта, многие в Азербайджане считают, что необходимо было завершить операцию силовым освобождением всей территории Нагорного Карабаха своими силами. Но, учитывая, что ожидается ещё ввод турецких миротворцев, большинство азербайджанцев приветствует эту идею, потому что понимают, что это реальный шанс к миру, сказал эксперт.

В Армении, по его словам, большинство населения тоже против прекращения боевых действий и сдачи территорий. Но реальность такова, что у Армении, де-факто, не осталось серьезных военных ресурсов для продолжения войны. А если боевые действия продлятся хотя бы еще один месяц, то военные силы Армении будут разгромлены окончательно и бесповоротно, сделал вывод Ниязи Низов.

Теперь Азербайджану надо будет стрелять в россиян

Как указал в своем Телеграм-канале "Россия в глобальной политике" политолог Фёдор Лукьянов, принципиальное изменение ситуации состоит в том, что теперь Азербайджану придется наступать не на непризнанный никем Карабах, а на российских миротворцев. Как на это отвечает Россия, может рассказать соседняя Грузия.

"Пока все выглядит как серьезная дипломатическая победа России. Не сделав ни единого выстрела, мы ввели свой контингент на последнюю спорную территорию в бывшем СССР. Суммарно с Абхазией и Южной Осетией за Кавказским хребтом находится порядка 11 000 наших солдат и офицеров — эквивалент стрелковой дивизии. Большая сила по нынешним временам, даже несмотря на проблемы со снабжением в Армении и Карабахе", — пишет Фёдор Лукьянов.

Россия всегда мстит за своих

Заметим, что после сбитого турками Су-24 и убийства пилота Олега Пешкова в 2015 году, не прошло и три месяца, как 22 турецких пилота были убиты взорвавшейся бомбой рядом с автобусом, в котором они ехали.

В данном случае подождем выводов следствия, куда будут включены российские прокуроры.

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