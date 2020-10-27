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Автор Любовь Степушова

Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана

Российские ВКС нанесли воздушные удары по поддерживаемой Турцией группировке боевиков на северо-западе Сирии, чтобы те через Карабах не пришли в Россию.

Сирия.Свежая подборка ударов ВКС РФ по боевикам в Идлибе

ВКС России нанесли удар по протурецким боевикам в Сирии

Как сообщил агентству Al-Masdar News местный источник, общее число жертв атаки ВКС РФ на лагерь группировки "Файлак аль-Шам" в понедельник оценивается в более чем 200 человек. Нападение произошло во время военного парада боевиков, что, вероятно, привело к большому количеству жертв.

В турецкой газете Yeni Şafak с новость о событии озаглавлена так: "Русская провокация в Идлибе. Бойня на границе: 70 убитых". В статье говорится о том, что Москва нарушила перемирие бомбардировками во время "собрания военных", в результате которых погибли и гражданские жители.

О чём Путин предупредил Эрдогана

Газета Hurriyet указывает, что необходимо анализировать эти события в контексте общих отношений между Турцией и Россией и "ярко выраженных разногласий по Нагорному Карабаху".

Как сказал агентству France Press эксперт Института военных наук Николас Герас, авиаудар российских ВКС — это послание президенту Турции Реджепу Эрдогану.

"Путин говорит, что он может в любой момент нанести удар по сирийским повстанцам в Сирии, если Турция не снизит эскалацию своих военных действий, которые идут вразрез с интересами России в конфликтах в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе", — сказал Герас.

Со своей стороны ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что удары были призваны предотвратить перемещение этих боевиков в район военных действий в Нагорном Карабахе.

Об этом, по словам Бориса Долгова, заявил руководитель российской внешней разведки Сергей Нарышкин. Он же предупредил, что это является угрозой для российской государственной безопасности, поскольку из этого региона террористы могут проникнуть и на территорию России.

Эксперт напомнил, что "в это же время" в Грозном в ходе антитеррористической операции были уничтожены боевики, которые, по информации руководства Чечни, проникли на территорию республики из Сирии с целью совершения терактов. В результате операции погибли российские военнослужащие. Также был арестован террорист в Ростове, добавил Борис Долгов.

"То есть, удары по протурецким боевикам в Идлибе — это совершенно адекватные действия, предпринятые вовремя и предотвращающие угрозы, которые реальны для российских интересов и для территории Российской Федерации", — сказал эксперт для "Правды.Ру".

Обстановка в Идлибе

Северо-запад Сирии по-прежнему контролируется противниками центральных властей Сирии. Доминирующей силой в провинции Идлиб является группировка "Хаят Тахрир аш-Шам" (запрещенная в РФ) — это альянс радикальных исламистов, который держит в заложниках около четырех миллионов мирных жителей. Турецкая армия для поддержки этого "осиного гнезда" имела ранее в Идлибе около 30 хорошо укрепленных военных баз, охраняемых танками и артиллерией, и известных как наблюдательные посты. Некоторые из них — расположенные вдоль отбитой у боевиков трассы М4, окружены сирийскими войсками.

Анкара начала эвакуировать эти базы — недавно девятую базу в населенном пункте Морек к северу от города Хама. В зоне, занятой правительственными войсками после наступления в марте, осталось ещё четыре турецких наблюдательных пункта.

Москва неоднократно обвиняла Анкару в невыполнении своего обещания принять меры против радикальных исламистов в зоне деэскалации, установленной астанинскими и другими соглашениями по Сирии.

Год назад армия Турции вторглась на север Сирии при поддержке авиации и артиллерии, якобы для борьбы с курдскими силами самообороны, признанными в Турции террористическими. Согласно местной информации, в последнее время нападения на курдские силы снова участились. Несколько дней назад в МИД России заявили, что события там "вызывают все большую тревогу".

Россия и Анкара придерживаются разных сторон конфликта в Ливии.

Азербайджан с 27 сентября при поддержке протурецких боевиков пытается вернуть себе территории, отвоеванные Арменией и Армией обороны Нагорного Карабаха в 1992–1994 годы.

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