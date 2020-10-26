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Автор Инна Новикова

Дмитрий Фетисов: конфликт в Карабахе продлится не меньше месяца

О ситуации в Нагорном Карабахе и участии в ней Эрдогана, а также о шансах Трампа и Байдена на президентских выборах в США рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой политолог, политический консультант Дмитрий Фетисов.

Здравая позиция

— Дмитрий, Минфин предложил сократить число военнослужащих на 100 тысяч человек. Увеличить для выхода на пенсию срок выслуги с 20 до 25 лет и исключить годы учебы в военном училище. После реформы в армии остался миллион человек, поэтому это существенное сокращение. В сложной внешнеполитической ситуации, с постоянном бряцанием оружием НАТО это выглядит странно. Как вы это оцениваете?

— Видимо, в Минфине все совсем плохо, раз они пошли в эту сферу. Потому что формирование бюджета на армию — это особенная тема. У нас президент назначает главу МИД, Минобороны, а Минфин находил деньги на все потребности.

Важно, что заявление прозвучало, когда мы видим серьезные обострения на границах России:

  • Карабах,
  • Киргизия.

Скорее всего, увидим конфликты в Молдавии, Грузии, где пройдут выборы. Будут непростые выборы в следующем году в Казахстане. У нас Меликова, человека с большим военным опытом, ставят на Дагестан, пограничный регион. В военной отрасли урезание бюджета сейчас категорически недопустимо, хотя я не сторонник излишней милитаризации.

— В Нагорном Карабахе стороны пришли к понимаю, что это территория Азербайджана и нужно вести переговоры. Хотя, к сожалению, Никол Пашинян призвал народ к оружию и сказал, что только так можно решить проблему. Как вы видите ситуацию?

— Пашинян действительно усложнил переговоры по Карабаху. Но это никак не оправдывает Азербайджан, который начал конфронтацию. Сейчас Пашинян уже играет на этой теме. Эти призывы поднимают его рейтинг.

Для России остается только позиция невмешательства в конфликт. Позиция здравая.

При этом усилия нашего МИД оказались неудачными, и договоренности о перемирии, по сути, остались договоренностями. Конфликт продолжается. Эрдоган еще больше начинает давить. Путин показывает пренебрежение к действиям Эрдогана, его заявлениям, как в ситуации, когда Эрдоган подчеркнул в очередной раз, что не признает Крым, и получил ответ от руководства России.

Карабах вряд ли закончится в ближайшую неделю. Хорошо, если вопрос удастся решить в ближайший месяц.

— В сенате предложили ввести санкции против Турции из-за того, что Эрдоган покупает С-400. Несмотря на это, он все равно покупает российские ЗРК.

— Мы продавали оружие всегда заинтересованным странам вне зависимости от их взглядов. Но сейчас позиция может быть пересмотрена в связи с тем, что Эрдоган призвал Азербайджан к началу операции в Карабахе в неудачное лично для Путина время, когда президент был сосредоточен на Белоруссии, внутренних проблемах. В итоге пошло-поехало.

Эрдоган извлекает из этого дипломатический максимум — смотрит, насколько далеко он может зайти в своих заявлениях.

Потому что, кроме Крыма, у него были не менее интересные заявления о Ливии, которые тоже затрагивают интересы России. Демонстрирует политическую наглость. Между тем идет война в Карабахе, и у сторон пока нет готовности к диалогу.

Козырь для Трампа

— Что вы скажете о предвыборной ситуации в Америке? До выборов осталось чуть больше недели.

— Если выиграет Байден — это означает изменение внешней политики США, перекраивание всей карты Ближнего Востока. США начнет действовать очень активно. Американское оружейное лобби будет поддерживать Байдена. Но ситуация непредсказуемая. По соцопросам Трамп проигрывает. Но сейчас он достает свои козыри. Началась резкая критика социальной программы Байдена. Это попытка переключить внимание американцев на внутренние проблемы с внешних проблем, о которых говорит Байден. Трампа обвиняют в том, что ему помогли избраться мифические русские хакеры, которых никто никогда не видел, но про которых постоянно говорят его оппоненты. В ответ Трамп сам обвиняет Байдена в том, что он якобы получил деньги от Путина.

Трамп проиграл дебаты, но это ничего не значит. Трамп уже проигрывал дебаты с Хиллари Клинтон. В итоге стал президентом.

Для России выгодна победа Трампа. Он сосредоточен на экономике, решении внутренних проблем, а не занимается навязыванием американской диктатуры другим странам. Его громкие заявления против России, по сути, так и остаются заявлениями, никаких действий он не демонстрирует.

— Сами американцы против того, чтобы лезть во все страны, свои режимы устанавливать. В 2014 году популярный сайт Drudge Report проводил опрос, как американцы относятся к введению американских войск в Сирию. За час или два проголосовали миллион американцев, и 92 % были против вторжения. С сайта быстро сняли этот опрос и тему закрыли.

— Дело в ментальности американцев. Они всегда думают: зачем заставлять наших солдат проливать кровь. Это со времен Второй мировой войны, когда США было очень удобно: война шла на территории Европы, а Штаты за океаном находились в стороне. Их участие было больше экономическом.

Штаты вступили в войну, когда уже было понятно, чем она закончится, и Гитлер отступал.

Это формировало ментальность американцев: пока террористы не захватили посольство, американцев в заложники на Ближнем Востоке, их это не касается, они сосредоточены на внутренних проблемах. Особенно сейчас. Это было козырем Трампа, когда он стал президентом в 2016 году.

Если в последнюю неделю не произойдет ничего экстраординарного, если на Ближнем Востоке не пострадает никто из американцев, то эти настроения так и останутся. Американское общество не желает участия в вооруженных конфликтах. Эта повестка на руку Трампу.

— Россия на этой неделе отказалась от трехсторонних консультаций на тему крушения малазийского "Боинга". Австралия и Нидерланды призывают Россию срочно вернуться к консультациям, даже вызывали послов. При этом все 6 лет следствие было абсолютно предвзятым, была одна версия гибели самолета, под эту версию 6 лет искали доказательства, но так и не нашли. В России этим занимались, а сейчас сказали: хватит. И перед этим Россия отказалась продлевать СНВ-III, поскольку нет смысла. Лавров сказал, что Америка себя ведет как наперсточники. Мы все время пытались что-то кому-то доказать, объяснить. Сейчас понимаем, что нас не слышат, нам не верят, нас готовы обвинить в нелепых вещах. И мы сменили тактику. Как вы эту ситуацию видите?

— Мое видение совпадает с вашим. Но это процесс ради процесса. По поводу малазийского "Боинга" никаких доказательств не предъявляют, но обвиняют Россию. Проводятся заседания комиссии, но ничего не меняется. Так прессуют подозреваемого нечистые на руки представители полиции.

Создается впечатление, что ждут, когда России это надоест, и она возьмет вину на себя, просто чтобы отстали. Понятно, что такого не будет.

Отказаться мы могли уже давно. Терпение закончилось. У российского МИД нет понимания, зачем участвовать в действе, которое превращается в откровенный абсурд.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы дмитрий фетисов нагорный карабах президентские выборы в сша армяно-азербайджанский конфликт
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