Турцию назвали "турагентом" для террористов

За последние годы Турция стала настоящим "туристическим агентом" для боевиков, отправляя их в разные страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.