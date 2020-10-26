За последние годы Турция стала настоящим "туристическим агентом" для боевиков, отправляя их в разные страны.
Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Я выразил свою обеспокоенность той негативной ролью, которую играет Турция в Сирии, подрывая достигнутые успехи… Также тем, что Турция стала турагентом для джихадистов, которые направляются на разные фронты", — отметил Дендиас.
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