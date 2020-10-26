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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал, почему Россия должна остановить Турцию "военным путём"

Турция — агрессор, который ведет войну в Карабахе руками азербайджанцев. России пора показать свою военную силу, иначе начнется геноцид армян и рухнет евразийская интеграция, считает эксперт Владимир Лепехин.

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США не смогли организовать перемирие в Карабахе

Азербайджан и Армения не смогли в понедельник реализовать перемирие, о котором договорились накануне в США. Обвинения в нарушениях поступили с обеих сторон. Главы МИД двух стран Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов вели переговоры на протяжении всех выходных в Госдепартаменте США. Дональд Трамп назвал обострившийся конфликт "лёгким случаем".

"Я называю это "легкий случай". Мы разберемся с этим. Идите и скажите это своему народу… Это легко, если знаешь, что делаешь", — заявил Трамп, выступая на митинге в штате Нью-Гэмпшир.

Помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен отметил, что США прилагают усилия для того, чтобы Армения и Азербайджан достигли перемирия в рамках спора из-за непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). По его словам, Ереван согласен на режим прекращения огня, а Баку пока нет, и Вашингтон "подталкивает" его к принятию этого решения.

Конфликт в Карабахе вышел за рамки локального

Как сказал "Правде.Ру" директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, никакого перемирия нет и быть не может, потому что Азербайджану необходимо обеспечить себе территориальное приобретение, после чего, на своих условиях — принудить армянскую сторону к переговорам.

По мнению эксперта, нынешние военные действия, хотя имеют под собой исторический перманентный армяно-азербайджанский конфликт — это война, в которой участвуют более серьёзные игроки — Турция и Британия. Первая, пытаясь стать главным региональным игроком, является ключевым инструментом в руках главного куратора конфликта — "британских спецслужб при поддержке американских демократов".

Этот процесс обострился по всему постсоветскому пространству в преддверии выборов в США, отметил эксперт.

"Это происходит и в Белоруссии, где инструментом выступает Польша. Это происходит на Южном Кавказе, где инструментом является Турция. Это происходит на Донбассе, где инструментом является Украина. Везде идет активизация британских спецслужб, разворачиваются их интриги, естественно, при поддержке всех структура типа Сороса и прочих американских демократов", — сказал Владимир Лепехин.

По мнению эксперта, Россия до недавних пор "занималась не совсем тем, чем нужно заниматься", надеясь, с одной стороны, что "рассосется", а с другой — "включив стандартные схемы посредника, побуждения к переговорам, всякие дипломатические разговоры и так далее".

Нельзя дать Турции занять Лачинский коридор

Анкара, по словам Владимира Лепехина, хочет отсечь Карабах, в дальнейшем, возможно, и Армению от Ирана, обеспечив связь между основной территорией Азербайджана с Нахичеванью (Нахичеванской автономной областью) — с выходом в Турцию.

Владимир Лепехин хочет надеется, что российские исполнительная власть, военные, начинают, видимо, действовать так, чтобы не дать азербайджанской армии занять Лачинский коридор (дорога Степанакерт — Горис — Ереван- Ред.) Туда якобы выдвинулась группа российских военных, разбила полевой штаб, по крайней мере, такая информация идет со стороны армянских источников.

"Если это так, то это правильное направление, так как Лачинский коридор, по сути, для Карабаха это дорога жизни. Иначе Карабах окажется в полной блокаде, после чего возможен геноцид населения" — отметил Владимир Лепехин.

Турция — агрессор, и должна быть наказана

Владимир Лепехин уверен, что Россия должна жёстко отстоять на Южном Кавказе свои национальные интересы: не заниматься имитацией миротворчества, а "обуздать агрессора — Турцию".

По словам эксперта, недопустимо "кормить турецкую экономику российскими туристами", что воспринимается там, как потакание в агрессии.

"Идет война. Турция объявила, по факту, войну России руками Азербайджана, осуществляет экспансию в евразийское пространство, где Россия является гарантом евразийской безопасности. И никаких мер не принимается к Турции. В МИДе сидят турецкие лоббисты? Я не понимаю. Или у нас агентство по туризму — ключевое направление, важнее, чем национальная безопасность?", — сказал эксперт.

Владимир Лепехин уверен, что надо вводить санкции против Турции — прекращать авиационное, туристическое сообщения, вводить визовый режим, прекращать закупки сельхозпродукции и так далее.

Но главное — продемонстрировать решимость защищать свои интересы военным путём.

"Через Турцию проникают террористы. Этих фактов уже достаточно. Если Турция поддерживает террористов, и террористы оказываются на Южном Кавказе, то есть, в пределах наших евразийских интересов, то если мы ведем войну с террористами в Сирии на дальних подступах к России, почему мы не должны на ближних подступах вести? Уже самого факта появления террористов достаточно для того, чтобы Россия начала там активную миротворческую функцию, а не только разговоры", — сделал вывод Владимир Лепехин.

В понедельник глава российского МИД Сергей Лавров призвал Турцию использовать все свое влияние в интересах прекращение огня и начала содержательных переговоров по урегулированию в Нагорном Карабахе.

"Убеждаем турецких партнеров в целесообразности употребить свое влияние в интересах поддержки такой линии", — заявил Лавров в интервью "Афинскому и Македонскому агентству новостей".

Москва уверена, что при участии Турции конфликт интернационализируется боевиками, прибывающими из Сирии, Турция это отрицает.

Справка. Нагорный Карабах в составе Азербайджанской ССР, имел статус автономной области (НКАО). По закону, принятому Верховным Советом СССР 12 декабря 1993 года "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", НКАО имела право самостоятельно решать свою судьбу, если АзССР решит выйти из состава СССР.

"В союзной республике, имеющей в своем составе автономные республики, автономные области и автономные округа, референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами автономных республик и автономных образований сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопроса о своем государственно-правовом статусе", — говорится в законе.

Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (НКР). До этого представители области в 1987–1988 и ранее обращались к советскому руководству с просьбой о передаче НКАО (заселённой преимущественно армянами) из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа.

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять НКР под свой контроль, однако, в результате войны, Армения стала контролировать территории 7-ми районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в НКАО: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично (20% от территории НКР). Под контролем Баку осталось около 15% территорий НКР.

В 1994 году при посредничестве РФ страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен. 27 сентября текущего года началась новая полномасштабная война за Нагорный Карабах. Азербайджан апеллирует к резолюциям СБ ООН о том, что из семи оккупированных территорий должны быть выведены армянские войска, а дальше, после возвращения беженцев, нужно определять статус Нагорного Карабаха. Президент Ильхам Алиев заявил, что референдума в Карабахе не будет.

Президент Владимир Путин заметил, что конфликт в Нагорном Карабахе "начался не просто как межгосударственный конфликт, как борьба за территории, он начался с этнического противоборства", с преступлений против армянского народа.

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Темы турция владимир лепехин нагорный карабах армяно-азербайджанский конфликт
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