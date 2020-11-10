Эксперт рассказал, почему России выгодно присутствие Турции в Карабахе

Азербайджан пошёл на серьезный компромисс в Нагорном Карабахе, России придется согласится на присутствие турецких миротворцев, считает военный эксперт Александр Перенджиев.

Начался вывод армянских войск из Карабаха

Российские миротворцы призваны остановить войну в Карабахе

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали вчера поздно вечером соглашение о полном прекращении с 10 ноября огня и всех военных действиях в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора будет развернут миротворческий контингент РФ сроком на 5 лет. Срок может быть автоматически продлен, если ни одна из сторон не откажется от данного пункта договора. Также из договора ясно, что:

— до декабря Арцах должен вернуть Баку районы, занятые по итогам войны 1992-1994 годов;

— армянский Нагорный Карабах сохраняется со столицей в Степанакерте, но без определённого статуса;

— беженцев вернут в места проживания под контролем ООН;

— должны быть разблокированы все экономические и транспортные связи региона

— Лачинский коридор остаётся под контролем Армении

Россия уже направила в Нагорный Карабах около 2000 миротворцев и 470 единиц военной техники на военно-транспортных самолетах Ил-76. База контингента — 15-я отдельная мотострелковая бригада Центрального военного округа. Все солдаты направляемой в Карабах российской миротворческой бригады являются профессиональными военными-контрактниками.

Ильхам Алиев заявил, что Турция также примет участие в мирном процессе по Нагорному Карабаху.

Почему Азербайджан пошёл на мировую

Как сказал "Правде.Ру" доцент кафедры социологии и политологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета ВО "Офицеры России", кандидат политических наук, военный политолог Александр Перенджиев, главный результат этих соглашений — остановка боевых действий, кровопролития.

Введение российских миротворцев, по его словам, это серьезный компромисс, на который пошла азербайджанская сторона, так как Баку имел стратегическую инициативу и способен был полностью освободить свою территорию в рамках бывшей Азербайджанской ССР.

Азербайджан, по мнению эксперта, пошел на это перемирие с условием, что теперь в спокойной обстановке будет восстановлена территориальная целостность страны.

Александр Перенджиев считает, что проблема скатывания конфликта в войну состояла в том, что Армения не выполняла "Мадридские принципы", подписанные в 2007 году между Ереваном и Баку . Они предусматривали освобождение Арменией захваченных территорий, которые не являются Нагорным Карабахом в рамках бывшей советской автономии. При этом Армении давалось право оставить за собой Лачинский коридор между Армений и Нагорным Карабахом.

"Армения посчитала, что ей незачем придерживаться этих принципов, более того, что она сможет удерживать эти территории военной силой, а в случае попыток Азербайджаном освободить их, сможет укрыться за спиной русских солдат", — сказал Александр Перенджиев.

Поэтому то, что сейчас произошло, это, в некотором смысле, возвращение к "Мадридским принципам" военным путём, уточнил эксперт.

Россия согласится с турецким присутствием в Карабахе

Турецкое присутствие в Карабахе, с его точки зрения, гарантирует выполнение Арменией условий соглашения о мирной передаче Азербайджану не отвоёванных районов. Россия, по мнению Александра Перенджиева, пойдет на это, потому что можно будет подталкивать Ереван к выполнению соглашения турецким фактором.

"Тут же и Турция, смотрите. Мы (Россия) как бы сдерживаем, но вы давайте выполняйте, чтобы не злить Турцию, мы не хотим ссориться", — так будет выглядеть это подталкивание.

Алиев не собирается устраивать геноцид

Эксперт считает, что Ильхам Алиев не собирается устраивать карабахским армянам геноцид и не против, чтобы они проживали на этих территориях. Больше того, он идет на присутствие российских миротворцев именно для того, "чтобы армяне не боялись оставаться, потому что доверия к азербайджанской власти и к азербайджанцам у них сейчас нет".

Нужно время, чтобы установился диалог между армянской и азербайджанской общинами на территории Нагорного Карабаха, и Баку будет работать в этом направлении, привлекая инвесторов и предпринимателей, в том числе турецких, уверен Александр Перенджиев.

"Речь будет идти о привлечении турецких инвесторов и бизнесменов на эти территории для их развития, и их безопасность будут обеспечивать турецкие военнослужащие. Без компромиссов здесь не получится. И где-то придется кому-то, извините, умыться. При этом не только армянской стороне. Всем нам — и России, и Азербайджану где-то пойти на какие-то уступки. И все пойдут, если хотят, чтобы был мир", — сделал вывод Александр Перенджиев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил во вторник, что в заявлении по Карабаху статус этого региона не уточняется, необходимо исходить из международных актов и резолюций Совбеза ООН.

Они говорят о том, что статус будет определён после возвращения беженцев. Азербайджан отказался от референдума по этому вопросу.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ранее, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе будут размещены только российские миротворцы.

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