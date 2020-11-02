Россия — не Европа, а великая цивилизация

Почему американские выборы сказываются на обострение ситуации вокруг России? Какие исторические иллюзии относительно своего положения в мире сохраняются в современной России? Как американцы обливали нас грязью более 100 лет назад. "Хочешь мира — готовься к войне", — вечное правило. Как надо вести себя руководству нашей страны? Обо всем этом и многом другом Игорю Шатрову рассказал русский писатель и историк Юрий Милославский, проживающий сейчас в США.

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США относятся к России стабильно враждебно

— Юрий Георгиевич, похоже, что как раз сейчас нас опять активно втягивают если не в горячую, то по крайней мере, в теплую войну о которой вы сказали. Под теплой войной имеется в виду война на чужой территории, но фактически против России. Все эти войны и беспорядки, что происходят по периметру России, не связано ли это с президентскими выборами в США?

— Я бы сказал так: результаты президентских выборов в США связаны с тем, что происходит по периметру границ сегодняшней России. Это неизбежно. И надо сказать, что в этом смысле и президент Трамп, желая получить возможность править второй срок, показывает, что он — весьма полезный господин.

Не простые совпаденья

И как видите, с предвыборными эпохами совпали война в Карабахе, масштабные протесты в Белоруссии и Киргизии, прочие обострения и события, которые происходят в Молдове и так далее. Это все — само собой разумеющиеся вещи.

Мы все просто должны понять, что самое сейчас неблагоразумное дело — это ожидать каких-нибудь перемен, тем более — положительных изменений извне.

Я вам сейчас прочту цитату из одной русской газеты, потом задам вопрос всем читателям и вам, когда это написано.

"Открывая любую американскую газету, русский читатель не может не поразиться той ненавистью к России, которой насквозь пропитана вся американская печать. Известия из России отличаются либо заведомой ложью, либо сопровождаются злобными комментариями, совершенно извращающими причины и последствия сообщаемого события. В числе немногих американских корреспондентов, находящихся в России, я должен сказать, что за весьма редким исключением не они являются авторами этих потоков клеветы на наше отечество, они сами жалуются на трудность своего положения. Но это специфическое требование по отношению к России".

Когда это было написано?

— Юрий Георгиевич, я же вижу подвох в вашем вопросе. Понятно, что это было написано очень давно…

— 110 лет тому назад. Это — цитата из "Нового времени".

— То есть — до революции еще.

— Конечно, до революции.

— Вот ведь вопрос-то в чем. Всегда была такая враждебность, нас всегда показывали в кривом зеркале. США, мягко говоря, оппонент и конкурент нашей Родины. Так надо и нам вести себя с ними соответственно. А наш министр недавно опять заявил: мы рассчитывали, что американцы будут что-то там соблюдать.

Но они же давно не соблюдают даже элементарных норм приличия. Как можно на это теперь вдруг рассчитывать?… Почему российское руководство так наивно себя ведет? Хотя понятно, что его слова были для обывателя. У вас есть объяснения, почему современная Россия ведет себя так беззубо?

— Я вспомнил цитату и понял о ком вы говорите. Я имел честь знать этого министра когда он еще работал в ООН. Я там делал какие-то русские программы англо-русского телевидения.

Высказывания публично-политического характера вообще не могут быть предметом серьезного обсуждения. Говорит и говорит — у меня никаких претензий к этим словам нет.

Россия — не Европа, а великая цивилизация

Иллюзия относительно положения России в мире существует со времен Иоанна Грозного. Иоанн Васильевич был чрезвычайно возмущен поведением Европы:

— Почему мне не отдают в жены гастингскую княжну? Ладно, английская королева за него не пошла. Но хотя бы княжна. — Ну что же тут такого? И он был совершенно искренне изумлен и раздражен.

Когда это было — страшно подумать. Нет ничего сильнее, чем исторические иллюзии. Но мы же — Европа. На самом деле: Россия — не Европа.

Россия есть великая цивилизация, наследница Византийской империи, и только так она должна себя вести и осознавать. А если она хочет себя вести и осознавать иначе, то ей ее соседи объяснят рано или поздно на пальцах с ядерными боеголовками, кто она и что она.

В этом нет ничего обидного, страшного или неприятного. Это — исторический факт. Это — так называемая геополитическая реальность.

Другой реальности у меня для вас нет, — говорит нам Господь Бог. Это — всё.

С этим надо не то что мириться, к этому надо относиться спокойно — как к закону всемирного тяготения, к климату и прочему.

Поэтому старая истина "хочешь мира — готовься к войне" остается правильной. Чтобы не было войны, необходимо добиться баланса, когда твой сосед или геополитический противник понимает, что эта война может кончиться для него плохо.

Это — неприятно и никто этого не хочет. И все время будет идти такая игра. А кто не хочет или не умеет играть, кто уклоняется от игры или плохо играет, тот проигрывает. Вот и всё.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев