США относятся к России стабильно враждебно

Стоит ли нам чего-то ждать от выборов в США? Может ли их отношение к России измениться в принципе, если остается неизменно враждебным уже более 100 лет? Связано ли массовое обострение, активизация старых и появление новых горячих точек вокруг нашей страны с американскими выборами?

Как можно ответить? Что надо делать? На эти и другие вопросы Игоря Шатрова ответил русский писатель и историк литературы Юрий Милославский.

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США — государство ограниченного суверенитета

Глубинное государство США ещё не знает, кого выбрать

Караул США устал от мировой гегемонии

— Юрий Георгиевич, четыре года назад у нас тоже были какие-то ожидания от американских выборов. Когда победил Трамп, у нас были некоторые иллюзии, что произойдет улучшение отношений, что-то положительное. Понятно, что это была игра с общественным мнением.

Тем более социальные сети уже очень много значили. Многие люди оказались вовлечены, они как будто бы напрямую участвовали в тонкостях этого процесса. Остались ли сейчас у большинства людей подобные иллюзии, на ваш взгляд?

Или уже совершенно ясно, что все вернулось на круги своя — опять противостояние, холодная война, на колу мочало — начинай сначала? К чему все вот это идет? Закончился ли этот странный переходный период? Что и как все-таки будет? Что будет в США после 3 ноября?

— Фокус или иллюзия состоит в том, что нас всех пытались убедить, будто бы какая-то борьба — внешняя или внутренняя — или что-то еще закончились. Ничего не прекращалось. Это — совершенно очевидная штука.

Были проделаны какие-то усилия со стороны определенных кругов по этой самой пресловутой электронной печати и многому другому, что помогло убедить нас в том, что все закончено, теперь все будем есть брокколи и хамон, у нас будет полная абсолютно мультикультурная классная жизнь, мир, дружба и так далее. Это — абсолютное заблуждение.

Раньше было хотя бы одно общее очень важное правило: победитель оставляет побежденным только глаза, чтобы они могли плакать. Эта идея старинная и ныне больше неработающая.

Чтоб не видели и не понимали

Первое, чем теперь занимается победитель — он выкалывает глаза побежденному, чтобы тот ничего лишнего не видел. И он ничего не видел 30 с лишним лет.

Эта победа произошла и надо к ней отнестись как к данности. И надо с этим что-то делать и предпринимать ответные действия.

А мысль о том, что все закончится хорошо, когда придет Трамп, не знаю… Мой единственный кандидат на пост президента Соединенных Штатов — это президент Кливленд, но он давно помер.

Но Кливленда я бы, может быть, не стал выбирать в такой обстановке, а выбрал бы кого-нибудь поближе, кто правил в 80-е годы. Тогда все-таки еще были честные, строгие, серьезные люди.

Но, тем не менее, про выборы и правление Трампа, конечно, я не могу сказать, что все это было ошибкой. Это был выбор меньшего зла, по крайней мере.

— Может быть. Но вопрос-то в том, что активное внимание в России было привлечено к выборам президента Соединенных Штатов. Может быть, как раз в этом была наша ошибка? Наверное, пора прекратить так серьезно интересоваться, что в США происходит, надо своими делами заниматься?

— Это — вообще бесспорно. Заниматься своими делами всегда надо в первую очередь. Это совершенно необходимо. Что касается ошибки, это была сознательная ошибка.

Куда и зачем нас тянут

Нас втянули в какую-то нелепую игру ожиданий. Вы же не сами об этом узнали и заинтересовались, правда? Вам это рассказывали через все утюги. Дело в том, что нас втянули, а потом еще наше же государство обвинили в том, что оно вмешалось в эти выборы. Вот в чем абсурд всей этой ситуации.

Все это — опять же для того, чтобы отвлечь нас от важных насущных дел. Помните, что я говорил о побежденных? Надо заниматься делом у нас сейчас. В России сейчас — куча работы, просто неразгребенные Авгиевы конюшни в тылу.

У себя в стране работать надо, а не смотреть, кого там изберут в Америке или где-то. Это ничего не изменит в позитивном плане.

Это изменит, может быть, только к худшему, потому что, возможно, глубинное государство сочтет нужным втянуть Соединенные Штаты уже не в холодную, а в теплую войну, как часто выражаются политологи.

Такого же мнения придерживается, например, генерал Леонид Ивашов — вполне достойное лицо, которого я уважаю. Он — очень разумный человек. И мне приятно, что он считает также как и я.

Поэтому резюмирую: по отношению к России от того, кто будет президентом США дальше, совершенно ничего не изменится.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев