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Автор Игорь Шатров

Все смешалось в Киргизском государстве

Недавние выборы в парламент Киргизии сразу же перешли в протесты и беспорядки, привели к очередным революционным событиям. Теперь совершенно непонятно, есть ли вообще в республики какие-то легитимные органы власти. Вскоре должны состояться новые парламентские и внеочередные президентские выборы. Но провести их невозможно в полном соответствии законодательству.

В стране — воцарилось многовластие и безвластие одновременно. Появится ли новое Сомали / Ливия вблизи России? Или это уже свершилось и дальше все покатится еще более лавинообразно? Судьбу Киргизии в таких условиях просто невозможно спрогнозировать. Как и что будет там даже в ближайшее время — абсолютно никому непонятно. О происходящем хаосе политологу Игорю Шатрову рассказал экс-министр экономического регулирования Киргизии Женишбек Байгуттиев.

Читайте начало интервью:

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— Женишбек, видимо, Атамбаев надеялся, что поставленный им премьер-министр будет управлять так, как ему надо, а президент вообще будет английской королевой. Но не получилось.

Почему он не понимал, что не сможет удержать ситуацию под контролем? Он же мог предвидеть такое развитие событий. Неужели противоречия в киргизской власти настолько сильны, что никак нельзя договориться?

— Что касается Атамбаева, я думаю, он вообще неправильно моделировал ситуацию. Об этом говорит даже его политический сленг. Он понимал политику, с моей точки зрения, как игру в президенты, а на самом деле не понимал последствий своих действий. Это и привело его к печальной ситуации.

Атамбаев, видимо, хотел, чтобы новый президент присягал не только на Конституции, но и лично ему. Но как можно представить, что Соорбай Жээнбеков передал бы свои полномочия Атамбаеву, и он был бы вице-президентом?…

Ведь не мог же вице-президент ездить бы по миру и встречаться с лидерами других государств, в том числе с Владимиром Владимировичем Путиным. Разве Владимир Владимирович встречается с почтальоном?…

Естественно, все президенты встречались бы только с тем человеком, который решает и может решать. И в любом случае Соорбай Жээнбеков пошел бы на то, чтобы избавиться от наследия Атамбаева. Это — логика власти.

— Но тюрьма — это уж как-то слишком круто.

— Я думаю, что Атамбаев вполне четко понимал недостаточность компетенций и опыта нового президента и всей власти в целом, поэтому он считал, что они будут вынуждены к нему обращаться.

Короля всегда делает свита, и та свита, которая образовалась вокруг Соорбая Жээнбекова, хотя была и не очень сильная, умная и прочее, но она во всяком случае какое-то время диктовала свои законы и начала этот процесс разделения.

Каким путём Киргизия пойдёт?

Сегодня положение в стране — все еще достаточно неопределенное, и как все будет в дальнейшем — неизвестно. У нашей страны есть две возможности:

  • первая — пойти дальше полностью революционным путем,
  • вторая — при всех этих событиях остаться в правом русле.

Но то, что власть будет уже совсем другой, в ней будут другие люди, стало понятно, уже почти вскоре после начала протестов. И у меня — большие сомнения, что дело пойдет именно в правом русле. К тому же такой путь в любом случае приведет к тому, что будет попытка реванша.

— Это и выглядит как реванш, возможно даже с его стороны реванш.

— Да, либо со стороны его свиты, которая ослабла, но там все-таки оставалось достаточно много влиятельных людей, которые понимали, что, если они сейчас не взбрыкнутся, то их ожидает незавидное будущее.

— А что произойдет с теми, кого сейчас отстранили от власти?

— Неизвестно, что конкретно, но понятно, что ничего хорошего. Но у кого из них нет проблем с законом, могут вполне нормально существовать.

— А если им придумают проблемы с законом?

— Да нет, насчет придумывания — это вряд ли. Здесь проблемы несколько иного характера — именно политического. Ведь совсем скоро у нас снова будут новые парламентские и президентские выборы.

Правда, после этих событий непонятно, по каким они правилам будут идти. Потому что для прохождения в парламент установлен высокий порог в 7 процентов и взнос 5 миллионов сомов. Это было сделано для монополизации власти.

Сейчас идут попытки либерализовать эти условия, сделать не 7 процентов, а гораздо ниже — всего 3 процента.

— А кто должен принять эти изменения сейчас, какой парламент?

— Тоже — большой вопрос. Строго в правом русле сейчас это вообще невозможно сделать.

— А прежний парламент — пока еще действующий?

— Этот парламент сейчас — тоже стал нелегитимным. Он принял некоторые решения путем сбора подписей, например, что премьер-министром будет Садыр Жапаров, который недавно вышел из тюрьмы.

Также парламент не соблюл все процедуры в этом и других процессах. В частности, одна половина парламента собиралась в одном месте, другая половина — в другом.

— У вас уже просто какая-то Ливия получается!…

— Это — еще далеко не все. У нас многие говорят, что Садыр Жапаров имеет какие-то серьезные тесные связи с криминалом. Одни считают, что это — совершенно ясно, поскольку целиком и полностью подтверждено, другие же считают, что это абсолютно ничем не подтверждено, а просто является откровенной клеветой.

Так что все это — тоже большой вопрос для власти и всех. И таких острых вопросов и проблем было уже очень много, и с каждым днём их становится все больше.

Что будет дальше, даже страшно представить, потому что даже непонятно, как можно хотя бы выходить из этого положения и возвращаться к нормальной жизни.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы киргизия революция женишбек байгуттиев
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