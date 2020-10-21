Киргизия: Север vs Юг — главная проблема во власти

Как устроена власть в Киргизии — официально и фактически? Почему так важны территориальные и родоплеменные отношения? Зачем там люди идут в парламент? Почему элита не может договориться внутри себя и с народом? Кто имеет больше шансов стать следующим президентом? И надолго ли?… Обо всем этом и многом другом политологу Игорю Шатрову рассказал экс-министр экономического регулирования Киргизии Женишбек Байгуттиев.

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Причины очередного киргизского бунта

Национальная киргизская традиция — продать голоса и снести власть

— Женишбек, Киргизия — наиболее светское государство из центрально-азиатских. Религиозный аспект в протестах не проявляется. Кто преобладает среди протестующих?

— Больше бедность участвовала, именно этот фактор определяющий. Также у нас есть различия между Севером и Югом. На Севере живет более русифицированная часть киргизов, не Юге — менее русифицированная, и там есть большое влияние Узбекистана. Почти 900 тысяч узбеков там живет, что ощущается.

Я не скажу, что мы их не понимаем, все друг друга понимают, здесь вопроса нет, но есть диалекты и отдельные слова, которые применяются только здесь или только там.

Противоречия Севера и Юга

На Юге живет больше половины населения. Если сейчас проводить выборы в парламент, то все равно представителей Юга в парламенте будет больше, особенно если выборы будут партийные. Но, если сейчас проводить президентские выборы, то здесь большая вероятность, что победит в этот раз северянин, потому что у нас обычно меняется персона на этом посту: Юг, Север, Юг, Север…

Поэтому теперь после президента южанина должен прийти северянин. Но на данный момент этот вопрос еще не стоит.

— Неужели нельзя элитам Севера и Юга найти общий язык, распределять должности пропорционально? Если родоплеменные и территориальные связи до сих пор так влияют, то можно включить их в современный политический процесс официально?

— Мы бы не хотели, чтобы у нас так было. У нас — все-таки немного народностей проживает, в основном все — киргизы. В этом отношении дележ не совсем интересен.

Родоплеменные отношения

На Юге родоплеменные отношения все-таки сильнее. И вообще это не носит позитивный характер для нашей страны. По Конституции у нас — светская страна, а по факту даже в органах власти бывает, что родоплеменные отношения превалируют над требованиями грамотности, компетентности, честности и многими другими важными вещами.

Когда говорят, что его надо брать, потому что этот человек — из нашего рода и племени, его надо поддержать, а он — недостаточно компетентен и не обладает теми качествами, которые необходимы для управления, это приводит к эксцессам, ухудшению качества управления, дискредитирует и разрушает власть. Это — во всех отношениях изначально плохо, а когда все это накапливается, аккумулироваться, то в последующем это все сказывается на том, что люди видят подноготную этих ошибок — именно родоплеменные отношения или территориальной принадлежности.

Взаимоотношения и противоборство Юга и Севера — такая как бы запретная тема, но эта проблема у нас есть, поэтому, как бы не хотелось, ее надо поднимать и решать, но нужно очень корректно обсуждать этот вопрос. С одной стороны, если ее не обсуждать, то все так и будет продолжаться, а если сильно педалировать болезненные вопросы, то можно сделать ещё хуже.

На уровне граждан это не страшно, хотя люди зачастую голосуют, исходя из этого признака. В тоже время часто женятся, не обращая на это внимание. Есть много семей, где жена с Юга, а муж с Севера, или наоборот, и люди при этом прекрасно ладят. Но когда все это происходит в политике, то здесь уже как раз все не так хорошо.

— На самом-то деле такая проблема есть во многих других государствах, даже развитых. В Бельгии такое же творится, там между северянами и южанами тоже постоянные противоречия, одни считают других бездельниками.

— Во Вьетнаме тоже есть лига Севера. Такое действительно есть везде, но не в таких масштабах, и мало где эта проблема стоит с такой остротой.

— Это, конечно, проблема власти, а не людей, которые в таких условиях оказались. Неужели нельзя установить какой-то договор между элитами?

— Я думаю, что вопрос в том, а есть ли элита в Кыргызстане? Потому что у нас элиту разбавляют очень много случайных людей, богатых, но случайных. Наш парламент почти целиком состоял из одних предпринимателей. Проходным билетом туда является все-таки имущественное состояние.

Проходя в парламент, эти люди потратили существенные средства. Суммы доходили до 500 тысяч долларов за один мандат. Первым делом им, естественно, нужно вернуть затраты, а потом — более того заработать, а последом — еще накопить денег на то, чтобы снова пройти в парламент.

Конечно, в этом плане кто-то был более удачен, кто-то менее. Все это тоже вызывает негатив и сказывается на качестве управления страной и отношении народа к власти.

Беседовал Игорь Шатров

Подготовил Юрий Кондратьев