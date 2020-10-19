Национальная киргизская традиция — продать голоса и снести власть

Почему парламентские выборы в Киргизии привели к таким мощным беспорядкам? Как это начиналось и развивалось? Какие общественные отношения сложились в стране после перехода из социализма в капитализм? В какое противоречия входят новые демократические традиции с остатками феодальных и родоплеменных отношений? На эти и другие вопросы политологу Игорю Шатрову ответил экс-министр экономического регулирования Киргизии Женишбек Байгуттиев.

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— Женишбек, вы сказали, что прошедшие выборы так всколыхнули народ, потому что президент говорил, что были созданы одинаковые условия для всех партий. Реально же они были одинаковые только в том плане, что он разрешил покупать голоса всем. Поэтому у кого больше денег, тот фактически и купил власть, так?

— Да, у кого — больше ресурсов, в данном случае — у Матраимова. Партии, которые имели возможность, скупили голоса по форме номер два. Это — возможность голосовать вне основного места проживания. Полмиллиона населения из трех миллионов голосовало таким образом.

Реально же голосовало еще меньше. 16 процентов проголосовало по форме номер два, а в целом только 25 процентов имеющих право голоса им воспользовались и проголосовали. Тем самым настоящее волеизъявление граждан было искажено очень сильно.

— Поэтому сразу начались беспорядки.

— Да. Надо понимать, что столица находится в Бишкеке, здесь, естественно, северян больше, соответственно, так или иначе поправить власть возможность имеется. Говорят, что сначала на площади было всего шесть тысяч человек, прежде всего молодых, которые поставили условие отменить выборы.

Если бы президент тогда прислушался и хотя бы просто сказал, что будет комиссия, которая решит насчет этого, возможно, ничего серьезного дальше и не было бы. Но президент фактически пошел на силовой разгон.

Обычно он ничего так не делает, и в этот раз прямых команд не давал, но мы же все понимаем, что есть команды закулисные. А когда этот разгон произошел, то цепная реакция пошла по всей стране. Ведь родоплеменные отношения имеют очень сильные значения.

В Киргизии нельзя прекратить митинги силой

С ближайших регионов быстро подоспело подкрепление. Уже где-то через 3-4 часа количество протестующих возросло в три раза, потом — еще больше. И поскольку все это уже было под покровом ночи, пошли уличные сражения.

В городских сражениях эти молодые люди проявили себя прекрасными стратегами и тактиками, они сильно растянули периметр обороны силовиков, растащили их беспрестанными своими атаками и фактически растерзали.

Через час уже где-то 40 силовиков получили ранения, потому что коктейль Молотова и оружие пролетариата булыжники в них летели. Оружие силовиков рассчитано на 20 метров, а протестующие люди на 30-40 метров в них это кидали, поджигали.

Через 2-3 часа силовики дрались уже не за президента, а чтобы хоть как-то выйти из тяжелой ситуации и с достоинством отступить. Стратегические объекты были сданы. К тому моменту уже почти 900 человек пострадало, один человек умер. Очень много силовиков пострадало.

Стало понятно, что протестующая молодежь победила, а к городу подтягивалось еще примерно 4-5 тысяч. Людей, которые были в пути, пытались затормозить, выставив блокпосты.

Но блокпосты — это 20-30 человек против 150, 200, 300 разъяренных людей, в родственников и друзей которых в этот момент стреляли и били на площадях. Эти слабые барьеры сносили, и люди так или иначе подъехали. Повсюду происходили настоящие сражения.

В Кыргызстане нельзя силовым способом пытаться прекратить митинги, особенно если они — за правое дело. А здесь митинг был на самом деле правильный, у людей такое возмущение кипело.

Фактически большинство это поддерживало, люди просто устали от матраимовцев, от этого гнета, все очень сильно переживали и поддерживали. В результате власть перешла в оборону и пытается в чем-то пойти на уступки и договориться.

Там сейчас идет какой-то пинг-понг, постоянная смена лиц во власти, людей Матраимова пытаются оттеснить. Хотя Матраимов достаточно сильно связан с криминальными структурами, они его поддерживали. Конечно, у него есть ресурсы, потому что таможня имеет большое значение.

— Насколько большое значение имеют в киргизской власти родоплеменные связи? Прыжок в капитализм, оказался более сложным, чем прыжок из феодализма в социализм? Ведь все-таки за время советской власти был прогресс в общественных отношениях и социальном устройстве.

Или на самом деле родоплеменные отношения были только законсервированы? Сейчас происходит столкновение демократических институтов с феодальными традициями?

— Когда идеология исчезла, мы отказались от социализма, образовалось пустое место. Поэтому родоплеменные отношения возродились и усилились. Ислам тоже этому способствовал.

Достаточно сильный исход русскоязычных граждан тоже повлиял на то, что общество стало возвращаться к прежним общественным отношениям. Сейчас в Киргизии всего 270 тысяч русских осталось. И сейчас очередь из уезжающих — достаточно большая.

Они уезжают, не потому что здесь какой-то гнет по отношению к ним, этого нет, у нас до сих пор делопроизводство ведется на русском языке, он везде имеет широкое распространение. Просто уровень жизни в стране — невысокий.

ВВП за много лет не сильно изменился. Он и раньше до 1300 долларов на человека не доходил, а сейчас в связи с пандемией коронавируса упал. У нас до пандемии было 20 процентов бедных людей и 9 процентов людей, которые близки к бедности. Сейчас их стало больше. А когда в стране — порядка трети населения бедные, конечно, можно было ожидать любых эксцессов. Что людям заплатили деньги за их голоса, это, можно сказать, такая национальная традиция.

Деньги людьми были получены, но тем не менее власть снесли, потому что это было унижение. Они из-за бедности вынуждены были деньги взять, но потом власть снесли.

Беседовал Игорь Шатров

Подготовил Юрий Кондратьев