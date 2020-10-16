Причины очередного киргизского бунта

В программе "Геополитическая кухня с Игорем Шатровым" политолог обсудил с экс-министром экономического регулирования Киргизии Женишбеком Байгуттиевым недавние события, сегодняшнюю ситуацию и возможное развитие событий в этой стране.

— Женишбек Сейтбекович, не надоело вам — киргизам — таким образом менять власть? Ведь, казалось бы, и так — достаточно хорошая ситуация, самое демократическое государство в Центральной Азии, президент избирается всего лишь на один срок.

Неужели нельзя было дождаться окончания полномочий? Ведь времени осталось уже немного. Зачем свергать-то?

— Конечно, у нас действительно происходят такие радикальные изменения, когда президенты так стремительно уходят один за другим. Это — уже третий раз. И конечно, такие события не добавляет стабильности, которой большинство населения желает. Но, с другой стороны, в этом надо винить самих президентов, которые никак не соответствуют ожиданиям населения.

В результате того, что сделали один срок по текебаевской Конституции, на самом деле просто усилило жадность президентов, которые считают, что за один срок надо успеть, как раньше за два срока.

Поэтому возмущение населения становится еще больше, оно быстрее аккумулируется. Как видите, последний президент не продержался и трех лет.

Вообще, у нас появилась странная традиция. Говорят, что 61 год для киргизских президентов — число какое-то кармическое. В этом возрасте все они уходят. Акаев, Бакиев, Атамбаев, Отунбаева перестали быть президентами в 61 год.

Вот и нынешнему президенту сейчас — тоже 61, ему в ноябре 62 исполнится, немного не успел досидеть, чтобы разрушить эту числовую магию.

— Возможно, это действительно с чем-то это связано? Все-таки образовался уже достаточно приличный ряд. Надо разбираться, исследовать…

— Может быть, но это — для астрологов, наверно, тема больше.

— Вы широкими мазками нарисовали картину сразу за много лет. А каковы конкретные причины именно нынешних протестов?

— Вообще этого президента фактически назначил Атамбаев, передал бразды правления Жээнбекову и сделал все максимально возможное, чтобы он стал президентом. У него же изначально был невысокий рейтинг, но Атамбаев его продвинул. Россия в этом отношении помогла, хотя и не вмешивалась в процесс избрания, но фактически дала санкцию.

В итоге все сошлись на том, что — пусть будет, лишь бы не было потрясений. В результате из двух реальных кандидатур Бабанова и Жээнбекова, тогда победил Жээнбеков.

Главные недостижения президента

Но Жээнбекову за три года, к сожалению, не удалось добиться улучшения в экономике. Вот это, наверное, одно из главных его недостижений, рост экономики был очень слабый.

И за это время кадровые назначения, как ни крути, потихонечку-потихонечку смещались в пользу юга.

У нас в стране — такая ситуация, что президент отдает предпочтения выходцам из одной с ним области. Нас часто обвиняют в трайбализме, поэтому многие просто помалкивали в тряпочку.

Хотя на самом деле про перекос, который был в последнее время, в Киргизии говорили все, потому что он не только на самом высоком уровне был, на среднем и низовом уровнях это тоже ощущалось. Поэтому ропот постепенно увеличивался.

Другой причиной волнений стала беспомощность президента в период пандемии коронавируса.

Не знаю, насколько только его можно винить, правительство сыграло свою роль отрицательную, не смогло ничего хорошего сделать.

Правда заключается в том, что у Кыргызстана нет каких-то существенных резервов, которые позволяли бы помогать населению в период пандемии. Поэтому никакой помощи населению во время эпидемии просто не было.

Этим больше занимались волонтеры и само население, которое поняло, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Люди сами себя вытаскивали, как барон Мюнхгаузен за волосы, и это возымело определенное действие. И все запомнили, что президент ничего не смог сделать. Он только ото всех уклонялся.

Еще одной из причин была его связь с заместителем руководители таможни Матраимовым.

Он у нас — как некий Плахотнюк в Молдове, закулисно там все решал он, включая кадровые политики. Дочь великого писателя Ширин Айтматова прямо указывала через свое движение "Ата Мекен", что этот товарищ фактически приватизировал таможню.

Кстати, об этом даже в России и Казахстане говорилось. Уже стало явно, что через Кыргызстан достаточно много товара идет в обход законных путей, и реэкспорт из Китая продолжается. Казахстан, правда, и сам тоже этим же занимается, но тем не менее, обличал нас и в этом.

В результате получилось так, что вот связь с Матраимовым в глазах населения очень сильно отрицательно сказывалась на имидже, реноме президента. А президент вместо того, чтобы этим заняться, фактически все спускал на тормозах и требовал факты.

Как будто население могло предоставить и доказать факты! Этим же следствие должно заниматься. Но тем не менее президент требовал это от простых людей. Об этом говорили, конечно, от мала до велика.

Наконец, еще одно серьезное обстоятельство, может быть, решающее — ситуация с недавними выборами в наш парламент.

Президент говорил даже в день выборов, что были созданы одинаковые условия для всех партий.

Но это — абсолютная неправда! Потому что они одинаковые они были только в том плане, что он разрешил покупать голоса всем. Вот до чего дошло!…

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев