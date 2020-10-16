Армяне и азербайджанцы сами не помирятся

Реджеп Эрдоган выступил против заявления Минской группы ОБСЕ на высшем уровне. Россия отвергла план Турции по урегулированию Карабахского конфликта. — Пусть сначала остановится война. Но сама она не остановится. Как ее остановить? Можно ли сейчас начать реализацию мирного плана, устраивающего все стороны? Могут ли при этом Россия и Турция действовать вместе? На все эти и многие другие вопросы ответил доктор исторических наук, доцент кафедры Международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов.

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Война в Нагорном Карабахе ведётся по-современному

Война в Нагорном Карабахе — время вернуться к плану Лаврова?

Азербайджан vs Армения — война до победного, враги до последнего?

— Ниязи Сабирович, вы рассказали, как азербайджанцы были изгнаны армянами, но они сами тоже были изгнаны азербайджанцами. Претензии обеих сторон друг к другу по беженцам — одинаковые. Что может Россия в этом плане сделать? Можно ли вообще помирить кровников? Прошло уже 26 лет после окончания первой войны, но обиды нисколько не забылись.

В Нагорном Карабахе выросло поколение, которое относится к Азербайджану как к врагу. Сейчас там снова гибнут люди. Вы представьте, что будет, если Азербайджан все-таки займет эти территории? А дальше что будет? — Резня или депортация…

— Во всяком случае, все программы официально расписаны и были неоднократные заявления властей Азербайджана на этот счет. Они говорили, что мирное население, которое как бы останется на территории, никто не собирается ни резать, ни выгонять оттуда физически.

Наоборот, Азербайджану при любом раскладе выгодно в информационном плане, чтобы значительная часть армянского населения не уходила, а оставалась. Это показало бы, что к ним хорошо относятся.

Хотя как реалист я понимаю, что, скорее всего, начнется исход населения точно так же, как раньше был исход азербайджанского населения. Сегодня эти люди, в том числе их выросшие дети, требуют вернуться к своим домам. Они не говорят, что надо оккупировать территорию Армении, а хотят вернуться на свою родину. Власть в Баку уже не может противостоять этим призывам.

Как начать движение к миру

Реализация плана Лаврова была бы возможностью сделать огромный шаг к миру. Россия могла это сделать. Но руководство, видимо, сочло, что не надо надавливать на одного из своих партнеров. Возможно, подумали, что можно будет каким-то образом сделать это потом.

Ведь вся военная поддержка Армении сегодня оказывается исключительно Россией — деньгами, оружием и всем прочим. Это — секрет Полишинеля, достаточно послушать российских военных экспертов.

Армения получила беспроцентные кредиты на поставку оружия, при том, что Азербайджан покупает оружие в России за живые деньги. Всё это, конечно, в конечном итоге привело к тому, что война перешла в другую стадию. Теперь будет новая реальность.

Сейчас от России, наверное, требуется действительно найти некие другие формулы реализации плана Лаврова. Его уже нужно глубоко модернизировать. Например, выступить с инициативой того, что будет серьезный точный график вывода армянских войск хотя бы с районов, которые окружают Нагорный Карабах.

Если этого не будет, то война будет продолжаться. Тут дело не в моих симпатиях и антипатиях. Понятно, что каждая из сторон имеет своё право, конечно, у каждой из них свой взгляд. Хотя сейчас, наверное, в социальных сетях меня за это ругают и те, и другие.

— Да.

— Но тут мои симпатии-антипатии не имеют никакого значения. Это — просто и чётко как математика. — Если Россия это делает, то в конечном итоге от этого выигрывают все. Или же война так и будет продолжаться и дальше — одно время вяло, потом обостряясь, но точно будет.

Даже если сейчас остановятся боевые действия, они возобновятся потом опять. Мы видим, что за последние годы накалённая обстановка часто возникает и потом прорывается. Там в 2014 году один накал был, в 2016-м — другой, потом — 2018 год, летом этого года, и вот — новый виток осенью.

— Владимир Путин пойдет на реализацию такого мирного плана?

— А почему нет?… Владимир Путин и тот план в общем-то поддерживал.

— Но одно дело поддерживать на словах, а другое дело — делать дела. И главное — согласятся ли враждующие стороны? Полгода назад просочилась информация, что такой план был. Армения сразу же высказалась категорически против. Российское руководство сразу пошло на попятную: никакого плана, мол, нет.

Затулин тут выступил — будем решать комплексно вопрос, с предоставление независимости Нагорному Карабаху, де оккупацией. Сейчас в России говорят, что потерять Армению нельзя. Видимо, считается, что там укрепится Турция, которая стоит за спиной Азербайджана. Приход Турции на эти территории означает ослабление Армении и так далее.

— Причем здесь Россия?…

— Например, исламизм оттуда будет продвигаться на российские территории.

— Одними из тех, кто реально воюет в исламском мире с исламизмом, являются как раз турки. Что Турция — плохая и враждебная, это — устойчивые клише из советского времени. С ней у нас действительно было много войн. Но не надо переносить все картинки из прошлого на сегодняшний день, надо и решать сегодняшние проблемы смотреть в будущее.

Россия должна четко понять, чего она хочет, а не просто опасаться, что если придёт Турция, то ее интересы пострадают. В чем и как пострадают? Сегодня, извините меня, в регионе Ближнего Востока Россия и Турция часто действуют рука об руку.

— Всё-таки — не рука об руку-то.

— Когда Запад ввел санкции против России ещё после первой грузинской войны, кто поддерживал Россию? — Турция. А у нас часто оперируют какими-то сказками из прошлого, которые не имеют ничего общего с сегодняшней действительностью.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев