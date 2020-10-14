Война в Нагорном Карабахе — время вернуться к плану Лаврова?

Почему снова началась война в Карабахе? Каковы потери сторон? Как получить объективную информацию? Что можно было сделать для ее предотвращения? Что можно сделать сейчас для ее окончания? Какова в этом может быть роль России? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии "Правда. Ру" ответил доктор исторических наук, доцент кафедры Международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов.

Читайте начало интервью: Война в Нагорном Карабахе ведётся по-современному

— Ниязи Сабирович, по вашим словам, идет медленное, но уверенное наступление азербайджанской армии. Российские корреспонденты, которые находятся на позициях войск непризнанной республики Нагорного Карабаха, показывают разрушительные последствия их удара по азербайджанской армии, сообщают, что карабахская армия уже вернула ряд утерянных сначала высот.

Данные поступают совершенно разные: одна сторона говорит одно, другая — противоположное. Кому верить? Вы уверены, что Азербайджан дает верную картину?

— Нет, я не говорю, что Азербайджан дает исключительно верную картину. Понятно, когда война, есть потери с обеих сторон, есть, конечно, и большие жертвы, с азербайджанской стороны. Вы сказали о видеокадрах уничтожения азербайджанских солдат. Но есть и кадры, которые подтверждают уничтожение их противников.

Я бы рекомендовал российским журналистам, которые находятся в зоне конфликта подходить к освещению событий более объективно. Понятно, что большой пул, в том числе и пропагандистских журналистов, поехал на территорию Армении, чтобы освещать армянскую точку зрения.

Наверное, есть смысл отправить похожий пул и на сторону Азербайджана, чтобы иметь объективную картину для России. Можно также расследовать информацию в социальных сетях и на официальных сайтах министерств обороны обеих стран. А то получается, что армянскую точку зрения Россия очень активно пропагандирует, а азербайджанская точка зрения почти не озвучивается.

— По видеоматериалам и той, и другой стороны можно сделать вывод, что есть огромные потери в живой силе и технике с обеих сторон — тысячи убитых…

— Да, обе стороны заявляют о том, что нанесли противнику потери в тысячи человек. Более точно, мы узнаем после завершения боевых действий. Сейчас каждая из сторон старается принизить свои потери и преувеличить достижения.

В любом случае России необходимо отказаться от подхода, что по тому или иному признаку мы являемся сторонниками Армении или Азербайджана. Россия должна исходить из своих интересов и стараться получать объективную информацию.

— А каковы интересы России в данном случае?

— Понятное дело, Россия сейчас стремится не допустить расширения военных действий.

Я уже давно говорил, что Россия должна подальше отправить группу ОБСЕ, взять сама в руки модераторство над урегулированием конфликта и добиться начала процесса урегулирования. Еще в 2010 году я писал, что, если это не будет сделано, широкомасштабная война начнется.

Все разговоры о том, что в войне имеют интерес Соединенные Штаты Америки, в войне имеют интерес Турция и так далее, и тому подобное, немножечко натянуто. Это — практически единственный конфликт, где интересы России очень сильно совпадают с интересами Соединенных Штатов и Франции.

Решение Карабахской проблемы во многом зависит от России

Учитывая насколько и Азербайджан, и Армения были близки к Москве, все карты, все возможности были в руках Москвы. Но в Москве боялись разрешить эту ситуацию, потому что еще со времен Ельцина существовала очень ошибочная точка зрения, что если произойдет урегулирование конфликта, и Азербайджан, и Армения семимильными шагами пойдут в объятия Европы, НАТО или еще кого-то.

Именно из-за этого старались затягивать разрешение конфликта. Но все процессы свидетельствуют о том, что как раз такой подход приводит к тому, что обе стороны отходят в конечном итоге от Москвы.

После так называемой шашлычной революции в Армении, стало очевидно, что Армения все равно поворачивается к Западу, несмотря на все возможные варианты.

Азербайджан в сторону Запада, во всяком случае в политическом плане не поворачивается, потому что их модель государственного устройства не нравится европейцам. Они хотели бы оказывать большее влияние на внутреннюю и отчасти внешнюю политику Азербайджана.

Но, как и Алиев-старший, нынешний президент исходит из интересов собственного государства. Поэтому даже если бы конфликт был урегулирован полностью, Азербайджан никогда не повернут в сторону Запада в чистом виде. Хотя экономические связи у них — великолепные, азербайджанское общество по своей ментальности не готово безраздельно воспринимать западные ценности.

Неправильный подход России к урегулированию этой проблемы сегодня привел к тому, что мы имеем возобновление боевых действий. И шанс того, что они скатятся к полномасштабной войне, к сожалению, очень большой. Пока что там развернулись широкомасштабные боевые действия, это — еще не полномасштабная война, но к этому все идет.

Мне кажется, все это могла бы предотвратить реализация того самого знаменитого поэтапного плана Лаврова. В свое время Россия серьезно не настояла на нем, теперь же его реализацию предлагают возобновить.

План Лаврова

— Что это за план?

— Он предполагал, что:

армянская сторона на первом этапе, в соответствии с четырьмя резолюциями Организации Объединенных Наций, освобождает 5-6 районов, которые никогда административно не входили в состав Нагорного Карабаха, но были захвачены армянскими вооруженными формированиями до 1994 года.

После этого происходит открытие коммуникации между Азербайджаном и Арменией и между Арменией и Турцией.

Потом происходит демилитаризация этой зоны, откуда будут выведены армянские войска. После чего туда вернутся беженцы.

И уже после этого начинается обсуждение всей ситуации и статуса Нагорного Карабаха.

Оно откладывается на какое-то неопределенное время, но в обязательном порядке должно быть проведено. Резолюцию должны будут обе стороны по итогам деятельности совместных групп в обязательном случае принять.

Также предполагался ввод миротворческих войск на линию соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

Таков был план Лаврова.

И надо признать, что предыдущее руководство Армении фактически заявило о готовности реализовать этот план. После прихода к власти Пашиняна армянская позиция на переговорах совершенно изменилась.

Пашинян стал делать однозначные заявления, что Карабах — это Армения и точка. В том числе и наш министр иностранных дел Лавров сказал, что это — недопустимые заявления. В этом случае у азербайджанского руководства просто не оставалось поля для ведения переговоров.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев