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Автор Любовь Степушова

Азербайджан vs Армения — война до победного, враги до последнего?

Что и как Россия может сделать для урегулирования Карабахского конфликта? Почему Турция так всячески поддерживает Азербайджан? Как остановить войну? Почему это сделать крайне трудно, но очень надо? Обо всем этом и многом другом рассказал доктор исторических наук, доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов.

Читайте начало интервью:

Война в Нагорном Карабахе ведётся по-современному

Война в Нагорном Карабахе — время вернуться к плану Лаврова?

— Ниязи Сабирович, ведь не только армяне, но и азербайджанцы тоже всегда настаивали на своем, говорили, что Карабах — территория Азербайджана, это — однозначно и обсуждению не подлежит. Предполагалась только возможность какой-то автономии.

— Вопрос о независимости не стоял с самого начала. Документы теперь уже более-менее обнародованы. Даже план Лаврова не предполагал вопроса о независимости Нагорного Карабаха. И Карабах — это не только Нагорный Карабах, который в советское время был автономной областью.

Весь Карабах — это огромная территория. Он включает в себя, в том числе семь полностью или частично оккупированных районов и часть районов, которые армянами не были захвачены.

Уже давно идут и продолжаются сейчас разговоры о том, что Карабах — спорная территория, хотя меняются понятия Карабаха и Нагорного Карабаха.

Азербайджан никогда не признавал независимость Нагорного Карабаха

Даже когда был в самом худшем экономическом и политическом положении в 1994 году, подписывая Соглашение о прекращении огня при посредничестве России, Азербайджан не говорил, что признает независимость Нагорного Карабаха как самостоятельной республики.

Вообще самоопределение наций вплоть до полного отделения, создания своего государства — это тупиковый путь для многих многонациональных государств. Это — большая угроза целостности для государств, в том числе — для Российской Федерации.

Мы знаем, что эти идеи кое-кем проповедуются, но никаким государством не продвигаются в отношении собственных стран. Поэтому в этом плане позиция Азербайджана была более понятна многим акторам международных отношений, хотя я не могу сказать, что все ее поддерживают.

В ряде тех стран, кто поддерживал такую позицию, конечно, была Турция. Надо понимать, что общие идеи межгосударственных отношений между Турцией и Азербайджаном выстроены на основе экономических отношений, языковой и политической идентичности, отчасти — религиозной идентичности.

Отчасти, потому что все-таки азербайджанцы — это мусульмане-шииты, а турецкое население — в основном мусульмане-сунниты. В этом плане турецкое мусульманское население более близко к населению Северного Кавказа в России.

Азербайджан же более близок в этом плане к Ирану, нежели к Турции. Но позиция Турции была однозначная. Тем более, что экономические проекты, реализация которых началась в том же самом 1994 году, напрямую затрагивают энергетические интересы Турции.

Турция очень жестко отстаивает свои позиции в энергетической безопасности. Отсюда — и активное участие Турции в боевых действиях на территории Сирии и Ливии. Не просто так Эрдогану что-то в голову стукнуло, и он решил ввести туда войска. Нет, они намерены отстаивать свои экономические, в первую очередь энергетические, интересы.

— Наверное, все-таки Баку надо было сделать так, чтобы армянские беженцы, многие из которых сейчас живут как раз в Нагорном Карабахе, захотели вернуться. Так же Киев сейчас угрозами и обстрелами стремиться вернуть восставшие донбасские области. Но разве люди захотят вернуться к тем, кто их обстреливает и собирается стереть с лица земли?

Азербайджан неоднократно заявлял о намерении продолжать войну до победного конца. Бывший пресс-секретарь Минобороны Азербайджана говорил, что скоро Армения перестанет существовать как государство. Подобные высказывания, конечно, не способствуют реинтеграции этих территорий в состав Азербайджана. Нужно не только на Россию кивать, а себя поспокойнее вести. Как вы считаете?

— С точки зрения международного права Азербайджан не захватил ни сантиметра армянской территории. Что как-то пресс-секретарь сказал, это — его дело. После апрельских боев 2016 года пресс-секретарь Минобороны Армении и высокопоставленный армянский генерал заявляли, что они скоро будут пить чай в Баку, захватим Нахичевань и победоносно дойдем дальше.

Интересы России

Надо понимать, что у каждой страны есть свои интересы. Для России есть два варианта развития событий в этой ситуации:

  • попытаться примирить две страны, тем самым сохранить свое политическое влияние на Южном Кавказе,
  • или попытаться подыгрывать только одной стране, неважно какой, и тогда в конечном итоге регион потерять.

В Армении позиция русского языка сегодня, как и на Украине, оказалась фактически уничтоженной, не осталось ни одной школы на русском языке. В Азербайджане есть много русских школ, образованию получают азербайджанцы на русском языке по всем предметам. Вузы работают на русском языке. Есть так называемый русский сектор.

Я не призываю Россию встать исключительно на сторону Азербайджана или Армении. Просто надо стремиться подавать информацию по возможности объективно.

После того, как была проведена этническая чистка азербайджанцев в этом регионе, в том числе в оккупированных районах и на территории Армении, выгнано все население, Азербайджан имеет на своей территории порядка миллиона беженцев.

В отличие от беженцев из других стран они не поехали в Россию, Турцию или Европу. Они осели, первую очередь в Азербайджане. Это стало тогда серьезным экономическим бременем для Азербайджана, он с этим справился. Но эти люди все равно хотят вернуться к своим домам, к могилам своих предков.

В настоящее время уже физически уходит поколение, у которого есть опыт советского межнационального сосуществования. Люди дружили, семьи были взаимные и все прочее. Они не воспринимали друг друга исключительно как враги.

Сейчас азербайджанская и армянская молодёжь воспринимает друг друга, пусть и не вся, но в большинстве, как врага. Это — одна из главных проблем, которые создал этот конфликт. И если не найти решения сейчас, дальше это будет сделать сложнее.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы россия турция армения азербайджан ниязи ниязов нагорный карабах
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