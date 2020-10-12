Война в Нагорном Карабахе ведётся по-современному

В прямом эфире программы "Точка зрения" видеостудии "Правда. Ру" доктор исторических наук, доцент кафедры Международных отношений на постсоветском пространстве СПбГУ Ниязи Ниязов рассказал о вновь разгоревшейся войне в Нагорном Карабахе. Почему это произошло? Кому и зачем это надо? Что и как там сейчас происходит? Что будет дальше?

Очевидно, что война перешла в позиционную стадию. Что может решить её исход?

— Ниязи Сабирович, в Нагорном Карабахе идет позиционная война, враги бомбят и обстреливают территории друг друга по полной программе. Как война будет вестись дальше? Что вы думаете обо всем этом? Что может произойти в ближайшее время?

— Мы, видимо, будем видеть медленное, но уверенное продвижение азербайджанской армии, которая сейчас не делает ставку на лобовые атаки, не стремится в таких атаках на минных полях прорваться при помощи своих танков или личного состава.

Очевидно, желание Министерства обороны Азербайджана, выполнить задачу, которую поставил президент Азербайджана, беречь личный состав. Поэтому они будут стараться уничтожать боевую технику, личный состав противника при помощи беспилотных летательных аппаратов, а главным образом — при помощи в первую очередь артиллерийских установок, систем залпового огня, ракет дальнего радиуса действия.

Этот сценарий уже дает определенные преимущества азербайджанской стороне. Им удалось освободить территории, продвинуться далеко на южной базе фронта и на севере взять ряд господствующих высот, в том числе стратегически важных для этих зон боевых действий. Соответственно, характер войны и дальше будет примерно такой же.

Тем более, что ведь там — горы, поэтому нет больших пространств, чтобы можно было бы предполагать создание сплошной линии фронта, наличие встречных танковых группировок. Всего этого уже не будет, бесспорно, и не могло быть изначально, в первую очередь в силу географических причин.

Задачи, которые перед враждующими сторонами сейчас стоят и дальше будут стоять, примерно одинаковые:

контролировать стратегические высоты,

стараться удержать населенные пункты,

и, по возможности, захватить населенные пункты противника.

Исходя из этого, боевые действия будут разворачиваться так и далее.

— Но вспоминая опыт других войн, в том числе Великой Отечественной войны, такие позиционные войны, как правило, переходят в какую-то более активную фазу. Ведь для победы или хотя бы каких-то результатов, в любом случае нужно наступление.

— Давайте, мы не будем сравнивать с Великой Отечественной войной, потому что Великая Отечественная война закончилась уже 75 лет назад. За это время военные технологии ушли очень далеко вперед.

Ударим беспилотниками по укрепрайонам

Сегодня мы видим, что фактически война ведется совсем по-другому. В первую очередь, стороны стремятся вести войну дистанционным образом с помощью беспилотных летательных аппаратов. И здесь — полное превосходство на стороне азербайджанской армии, которая этим вопросом озаботилась еще в далеком 2005 году.

С того момента их число наращивалось при помощи израильских специалистов, собственного военного производства беспилотников по израильским технологиям, а сейчас — уже при помощи турецких специалистов. Боевые действия не будут носить характера сплошной атаки, вначале будет уничтожение опорных пунктов противника.

Тем более, надо понимать, что в современных условиях наличие стационарной линии обороны обороняющейся стороны — это большой подарок для наступающей стороны. Потому что, если противник стационарен, стоит на месте, неважно — в ДОТе, в ДЗОТе или в любом другом укреплении, и старается удержать линию обороны, он превращается в удобную мишень.

Поэтому получается парадокс. — Чем больше опорных пунктов удерживает противник, тем он имеет больше шансов потерять много личного состава и боевой техники.

Удары с помощью современных средств наносятся точечные. Это демонстрируют и видеокадры, выложенные министерствами обороны сторон, особенно азербайджанским Минобороны. На них видно, что снаряды залетают в буквальном смысле слова в ствол каждой пушки.

Стрельба по большим площадям, которая была во время Второй мировой войны и во время последующих, даже сравнительно недавних войн, неэффективна, поэтому сейчас уже приветствуется. Высокоточное оружие начинает играть всё большую роль в боевых действиях.

После уничтожения опорных пунктов уже идет медленное продвижение вперед. Это позволяет сохранить численность личного состава, взять ту или иную высоту без больших потерь.

А просто взять какую-то, пусть даже важную высоту, только для позиции в отчете, чтобы показать, что мы выполнили планы партии и правительства, сейчас никто себе такую роскошь позволить не может.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев