Алмаз Усувалиев рассказал о госперевороте в Киргизии

В Киргизии произошла насильственная смена власти, где находится Сооронбай Жээнбеков "никому неизвестно в данный момент", считает киргизский эксперт Алмаз Усувалиев.

В Киргизии жестко разгоняют митинг против итогов парламентских выборов

Жээнбекова свергли

После объявления предварительных итогов выборов в парламент Киргизии, в которых победителями объявлены две проправительственные партии, в стране оппозиция начала протесты. В понедельник вечером митингующие ворвались в здание парламента и на территорию госкомитета нацбезопасности, где в СИЗО содержался экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, и освободили его.

Утром протестующие захватили здание мэрии Бишкека. По данным минздрава страны, в столкновениях погиб один человек, почти 600 пострадали.

Из СИЗО освобожден также экс-премьер министр Сапар Исаков, приговоренный к 18 годам колонии.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель руководителя Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции (Москва) Алмаз Усувалиев, происшедшее можно назвать "свержением власти", потому что где находится президент Сооронбай Жээнбеков "никому неизвестно в данный момент".

"На юге пропрезидентские силы пытаются провести митинги в поддержку президента. Пока временно назначены руководители силовых структур, я думаю, это правильно, чтобы навести порядок в республике, не дать разгулу мародерства", — отметил Алмаз Усувалиев.

По его мнению, это было "волеизъявление народа".

"Это был не заговор, а это было волеизъявление народа, потому что выборы были проведены мошенническим путем при полном использовании коррупционных схем, подкупа, и люди просто восстали", — сказал эксперт.

Он предупредил от чрезмерной драматизации событий, так как никаких разрушений, поджогов нет, и "народ все-таки будет контролировать ситуацию".

Надо менять Конституцию Киргизии

"Я полагаю, что наша задача сегодня пересмотреть в корне систему государственного управления. Мое личное мнение (мы это обсуждали и в кругу действующих политиков) — нужно менять Конституцию, чтобы народ имел возможность контролировать в дальнейшем систему государственного управления. И тогда страну можно выводить на новые качественные рубежи развития", — сказал Алмаз Усувалиев.

Он пояснил, что судьба Атамбаева будет зависеть "от дальнейшего волеизъявления людей и тех людей, которые придут к власти".

"Я думаю, что народ Кыргыстана, который имеет 5000-летнюю историю и уже две революции за плечами, привык к свободе, он любит правильные решения, справедливость, и корни демократии у нас передается от поколения к поколению. Сегодняшняя задача всех трезвомыслящих людей привнести в жизнь людей то, что было накоплено опытом, включая опыт, конечно, Советского Союза", — сказал Алмаз Усувалиев.

У Киргизии нет денег

В Киргизии Север и Юг страны — это два региона, традиционно конкурирующих с 19 века по клановому признаку. В СССР этому разделению уделялось внимание при формировании ЦК КПСС Республики. В годы независимости президенты от Юга и Севера чередовались, часто насильственным путем.

Арест Атамбаева — это покушение на права Севера. Президент Жээнбеков — ставленник Юга, он уже выступил с заявлением, в котором допустил отмену итогов выборов и назначение новых. а ЦИК отменил результаты выборов, ранее им признанных. Фактически, это означает неспособность власти обеспечить стабильность и потерю управляемости.

Атамбаев был задержан 9 августа 2019 года. В течение 2020 года проходили суды, которые признали Атамбаева виновным по статье "коррупция" по делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукае и другим. Бывшего главу государства осудили на 11 лет заключения.

Жээнбеков — преемник Атамбаева на посту президента, однако вскоре после выборов отношения двух лидеров испортились, кадры Атамбаева были уволены со службы, против них начали антикоррупционные уголовные дела.

"У Киргизии нет денег на содержание своей страны. Мы давно выполняем свои социальные обязательства за счет заемных средств", — заявил экс-замминистра иностранных дел Киргизии Аскар Бешимов в беседе с киргизским сайтом "Кундеми". "Соответственно, нашим внешнеполитическим приоритетом станет тот, кто даст нам эти деньги", — добавил он.

С 2001 по 2014 год в Бишкеке находилась военная авиабаза США "Манас", на которой были дислоцированы порядка 1,2 тысячи американских солдат. Авиабаза использовалась для дозаправки американских самолетов во время военной операции США в Афганистане.

Сегодня Киргизия входит в ЕАЭС и ОДКБ, в стране присутствует российская военная база.

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