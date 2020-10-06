В Киргизии банкам и микрофинансовым организациям рекомендовали временно остановить деятельность и усилить меры безопасности.
В центре столицы страны Бишкека после выборов собираются сотни людей, представляющих партии, не прошедшие в парламент.
"В целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций Национальный банк Кыргызской Республики рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 6 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности", — говорится в сообщении финансового регулятора — Национального банка Киргизии.
Клиентам кредитных учреждений Национальный банк Киргизии рекомендовал обращаться в онлайн-формате.
"В случае возникновения вопросов, связанных с предоставлением финансовых услуг, регулятор рекомендует гражданам обращаться в финансовые организации посредством услуг онлайн-сервисов. Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны", — отметили в Нацбанке.
По сведениям журналистов, предложение о переговорах уже направлено. В первую очередь для Украины интересен более "тесный" формат.