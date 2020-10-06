Финансовый регулятор рекомендовал банкам Киргизии приостановить работу

В Киргизии банкам и микрофинансовым организациям рекомендовали временно остановить деятельность и усилить меры безопасности.

В центре столицы страны Бишкека после выборов собираются сотни людей, представляющих партии, не прошедшие в парламент.

"В целях обеспечения безопасности финансово-банковского сектора страны и сохранности активов финансово-кредитных организаций Национальный банк Кыргызской Республики рекомендует коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям 6 октября 2020 года приостановить свою деятельность и усилить меры безопасности", — говорится в сообщении финансового регулятора — Национального банка Киргизии.

Клиентам кредитных учреждений Национальный банк Киргизии рекомендовал обращаться в онлайн-формате.