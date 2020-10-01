Юрий Кнутов: за армяно-азербайджанским конфликтом стоят Турция и США

В чьих интересах армяно-азербайджанский конфликт и какими могут быть его последствия, а также об имперских амбициях Анкары рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой военный историк Юрий Альбертович Кнутов.

Аппетиты Турции растут

— Юрий Альбертович, обострился военный конфликт между Арменией и Азербайджаном или, скорее, между Нагорным Карабахом и Азербайджаном. Это очередное улучшение положения азербайджанской армии, занятие господствующих высот или полномасштабная военная операция до победного конца?

— Если смотреть, как события начались, возникает много вопросов. Вначале прошли учения НАТО вдоль западных границ России. Затем на Украине. Все это было приурочено к "оранжевой" революции в Белоруссии. Сейчас учения закончились, стабилизируется понемногу ситуация в Белоруссии, и тут же загорелся Карабах. Я вижу здесь одного дирижера, и он находится в Вашингтоне. Использовано желание Азербайджана восстановить свой суверенитет над Нагорным Карабахом. За этим стоит Турция, тоже член НАТО. Поэтому преследуется несколько целей:

при ограниченных боевых действиях появляется возможность укрепления позиции Азербайджана в будущих переговорах по мирному урегулированию;

при полномасштабной операции ставится задача перехода Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана.

Учитывая жесткие заявления Эрдогана о поддержке Азербайджана и возврата Нагорного Карабаха, я считаю, что Азербайджан настроен воевать до победного конца, а это значит, что серьезные потери не только у военных, но и среди мирного населения гарантированы.

Боевые действия надо останавливать в самом начале, пока они не переросли в крупномасштабный конфликт.

— Почти тридцать лет длится конфликт, и он не то что не затухает, а вспыхивает все сильнее. Выскажу крамольную мысль: может быть, не вмешиваться никому и дать этим людям повоевать друг с другом?

— Если бы это не было связано с гибелью огромного количества людей, в том числе мирных жителей, может быть, вы были бы и правы. Но, учитывая возможные потери среди гражданских, я считаю, что развиваться этому конфликту нельзя. Другое дело, что остановить его не так просто.

Обе стороны укрепили свою военную мощь. Количество жителей Армении — порядка трех миллионов. Учитывая, что часть из них находится на заработках, то 2-2,5. В Азербайджане — порядка 9 миллионов человек. С учетом, того, что часть населения находится за рубежом на заработках, то 7-7,5. Численность армянской армии — 40 000 человек, а азербайджанской — 120 000. По количеству военной техники азербайджанская армия в три раза превосходит армянскую. Если говорить про артиллерию, то в два раза превосходство. Есть превосходство и в авиации. Более того, в Азербайджане в свое время все старшие офицеры прошли переподготовку в Турции. Израиль оказал помощь в модернизации советского оружия, которое находится на вооружении Азербайджана. Азербайджан купил оружие в России, Белоруссии и в странах НАТО (в первую очередь в Турции). Армения тоже закупила новейшее вооружение, в том числе комплексы "Искандер", новые истребители. Армия Армении тоже соответствует сегодняшним требованиям. Другое дело, что азербайджанскую армию открыто поддерживают турецкие военные, они фактически выполняют роль советников, могут им оказывать прямую военную помощь.

Турция выполняет специфическую функцию: Эрдоган поставил задачу восстановить Османскую империю, создать нечто подобное.

Мы видим агрессивный курс на расширение влияния Турции в прилегающих регионах:

в Сирии, провинции Идлиб, периодические действия протурецких сил против наших военных, когда базы обстреливаются беспилотниками либо системой залпового огня;

в Ливии, когда туда были направлены турецкие военные корабли и гуманитарные беспилотники, которые не позволили армии Хафтара захватить Триполи. В обмен Турция получила преференции по изучению и разработке нефти и газа на морском шельфе, прилегающем к Ливии.

Турция сейчас пытается стать очень мощной державой и прибрать к рукам прилегающие газовые и нефтяные ресурсы. Во-первых, через нее проходит газопровод, в том числе из России. Турция не заинтересована в том, чтобы был построен газопровод "Израиль — Южная Европа", стремится сама стать газовым хабом. Защита и поддержка газопровода Азербайджана также преследует геополитические цели Турции стать одной из крупнейших стран — экспортеров энергоносителей. Есть информация, что в Черном море в прибрежном шельфе найдены месторождения газа. Так что у Турции появились новые перспективы. Она их пытается реализовать военным путем, а не экономическим или дипломатическим.

— То есть Турция стоит за этим наступлением?

— Однозначно. Турция и Вашингтон.

Стратегическая цель

— Какая стратегическая цель Турции? Допустим, Карабах и прилегающие районы будут отвоеваны, восстановлена территориальная целостность Азербайджана. А дальше эти люди пойдут в Армению или нет?

— Я сомневаюсь, что они пойдут дальше, потому что Армения — член ОДКБ. Она уже сейчас имеет право обратиться в секретариат ОДКБ за военной помощью. И Россия, и другие стороны обязаны помогать Армении в защите ее территориальной целостности.

Если Нагорный Карабах — это спорная территория, то территория Армении однозначно подпадает под действие ОДКБ.

Но попытка отвоевать Нагорный Карабах будет предпринята. Самое главное, обе страны объявили мобилизацию. Это увеличение армии в разы и переход к возможности вести полномасштабные боевые действия. То есть это будут не те перестрелки, которые мы сейчас наблюдаем, а будут столкновения больших группировок с соответствующими потерями. Причем потери будут не только среди военных, но и среди мирного населения. На сегодняшний день обе страны имеют очень серьезное оружие:

у Армении "Искандеры" поражают цели на дальности 450 километров;

у Азербайджана белорусские комплексы "Полонез" с ракетами китайского производства поражает цели на дальности 300 километров.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) поражают цели на площади. Хотя есть современные ракеты, которые имеют возможность индивидуального наведения по GPS, но у Азербайджана их нет. Поэтому они могут использовать только РСЗО. Если танк замаскирован за домом, будет накрыт не только танк, но и все близлежащие дома.

Война будет носить жесткий для мирного населения характер.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова