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Автор Антон Куликов

Пойдут все: на Украине опять пообещали "марш на Крым"

В меджлисе крымскотатарского народа* объявили, что не отказываются от планов похода на Крым. Ранее планировалось провести марш — с "мирным пересечением" границы — в мае этого года. Однако вмешалась пандемия коронавируса. И мероприятие пришлось перенести на неопределенную дату.

Пойдут все: на Украине опять пообещали

Какой есть план и что ему мешает

Теперь о ней вновь напомнил лидер меджлиса* Рефат Чубаров. По его словам, смысл марша не только в том, что на Украине кто-то соберется и пойдет на Крым.

"Суть этой акции была в том, чтобы вместе с нами, с крымскими татарами, с гражданами Украины с материковой части страны на полуостров перешли и известные европейские политики от различных международных организаций — ОБСЕ, Совета Европы", — сообщил Чубаров.

По его словам, "как только сложатся условия, как только откроются границы между государствами, мы возобновим работу по подготовке марша". Чубаров подчеркнул, что "эта акция обязательно будет проведена".

Хроника маршей и блокад

Стоит заметить, что планы меджлиса* в отношении Крыма претерпевают некоторую эволюцию. Например, в 2015 году речь шла о блокаде полуострова. Причем полноценной, всеобъемлющей так сказать. Тогда, напомним, взрывали опоры линий электропередач и останавливали грузовики, которые везли на полуостров продовольствие и промышленные товары.

Один из организаторов тогдашней "блокады", Ленур Ислямов обещал, что "будем делать сетевую блокаду, дальше будет морская блокада, то есть Крым окажется в полной изоляции". "В том числе будет блокада и Керченской переправы. Пусть они там не изощряются и не думают, что мы не сможем это сделать", — предрекал он.

"Если говорят представители меджлиса*, что нужно возвращать Крым, то будем возвращать. Если этого еще кто-то не понял в Москве, то им хуже", — говорил Ленуров пять лет назад.

Очень скоро выяснилось, что с блокадой не клеится. Тогда решили организовывать марши на Крым. Один из таких — причем "гигантский" — должен был состояться в 2017 году. "У нас есть большой план: собраться всем вместе, всей Украиной, всем тем, кто считает, что Крым — это Украина. И дойти маршем до Симферополя. Ничего бы они (жители полуострова) с нами не сделали", — сообщал все тот же Ислямов.

Однако немедленно реализовать идею не получилось. Как объяснял Ислямов, внутриполитическая ситуация на Украине не способствовала проведению акции, поскольку "гражданская ткань общества занята внутренними украинскими проблемами". Но, заверял Ислямов, шествие готовится.

Сейчас, как мы видим, история повторяется. Только теперь Чубаров ждет визита неких известных европейских политиков, которые обязательно приедут, как только будут сняты ограничения из-за коронавируса. Основываясь на предыдущем опыте, можно утверждать, что и этот прожект реализован не будет.

* Организация запрещена в России

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Темы марш на крым рефат чубаров ленур ислямов
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