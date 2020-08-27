В "европейской" Украине хотят легализовать бордели

Украинские власти так упорно стремятся вступить в Евросоюз, что готовы перенимать весь "передовой" европейский опыт.

Представители правящей пропрезидентской партии "Слуга народа" уже неоднократно выступали с неоднозначными (мягко говоря) предложениями.

Например, в октябре 2019 политтехнолог "зелёной" команды Никита Потураев выступил за легализацию лёгких наркотиков — возможно, хотел себе облегчить жизнь.

Ещё один "слуга" Гео Лерос собирался подать законопроект о легализации эвтаназии.

А глава парламентского комитета по социальной политике Галина Третьякова предложила узаконить секс-индустрию.

"Говорят, что проституция — это одна из древнейших профессий, и она была, есть и будет. А её организаторы находятся в теневом секторе экономики, т. е. имея прибыли, не платят налогов", — возмутилась депутатша.

Пани Третьякова, оскандалившаяся в июне предложением стерилизации безработных (чтобы у них не рождались "дети низкого качества"), теперь якобы прониклась заботой о путанах. Она считает, что если у борделей будут лицензии, то в них всё будет цивилизованно и контролируемо, что (по её мнению) исключит явления аморального характера, а у проституток появится социальная защита.

"Люди, работающие в этой сфере, позже смогут требовать от государства пенсионное обеспечение, а в случае несчастного случая и инвалидности, подключатся социальные службы", — фантазирует "сторонница легализации в Украине всего, что возможно".

Для политолога и экономиста Всеволода Степанюка очевидно, что депутаты хотят легализовать проституцию и наркотики для того, чтобы легально получать компенсации бюджета на эти нужды.

Эту точку зрения поддерживает и политтехнолог Василий Стоякин — он считает, "слуги народа" следуют либертарианской идеологии: всё, что приносит прибыль, должно быть легализовано. Однако всерьёз рассматривать такие предложения всё же не стоит.

Аналитик Пётр Олещук полагает, что в данном случае имеет место личная позиция отдельных депутатов. Галина Третьякова и её соратники пытаются занять нишу "ультра либералов", используя, в том числе, и подобные эпатажные аргументы. Вряд ли депутаты на это сейчас пойдут из-за непринятия подобных инициатив в обществе, уверен он.

А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает все разговоры о легализации проституции шуткой. Ничего реального в этом отношении сделано не будет, — полагает он. Вообще этот бизнес даже в тех странах, где он узаконен, всё равно, по сути, нелегален.

"Кстати, насчёт марихуаны — это тоже шутка: никто её легализовать не будет. У нас очень модно пугать украинцев страшными идеями, но в реальности дальше слов дело не идёт. А вот легализация казино — это обычное и довольно скучное явление, которое в реальности не обеспечит большого роста доходов в госбюджет. Если бы в 2009 Юлия Тимошенко не запретила азартные игры, то не пришлось бы сейчас и закон принимать, исправляя её ошибку. Во всём мире казино курируют криминальные структуры, а сейчас, когда очень популярны ставки в интернете, традиционное казино уже умирает и "живая" игра уже мало кому нужна: в сети это делать проще и удобнее", — подчёркивает Охрименко.

Не согласен с коллегой политолог Александр Дудчак, который считает данную инициативу очевидной и закономерно продолжающейся деградацией общества и государства в последние годы. Поэтому он не сомневается, что и марихуану также разрешат — ведь в "цивилизованной" Европе (по крайней мере, в некоторых странах) она разрешена.

"Там запретов и ограничений нет, есть один запрет — на запреты. Все способы заработка хороши — нет никаких моральных ограничений. Человек с украинским паспортом идёт на продажу как целиком, так и частями — органами, оптом и в розницу. Скоро инцест с зоофилией и педофилией узаконят. Ну, педофилию точно — это же может стать "точкой роста" для экономики: будет привлекательно для иностранных туристов с "особенными предпочтениями", — возмущён Дудчак.

Адвокат Игорь Серков уверен, что данное заявление Третьякова сделала не по собственной инициативе, а лишь озвучила посыл из-за рубежа. Запад хочет превратить Украину в официальную страну дешёвых секс-услуг. Таким образом некоторые заграничные дамы и господа жаждут поставить украинскую секс-индустрию на профессиональную основу, чтобы интимные услуги были приоритетом для нас.

"Учитывая ужасающую бедность, обусловленную ужасающим экономическим уровнем развития страны, низкие нравственные устои общества, разбалансированность власти, неработающую прокуратуру, слабую полицию, я полагаю, что ни в моральном, ни в правовом плане Украина не готова к легализации так называемой проституции. В настоящее время в Уголовном кодексе нет ответственности за занятие проституцией, она предусмотрена только для сутенёров и содержателей борделей. Кроме того, есть большие сомнения, что люди, занятые в секс-индустрии, побегут в налоговую становиться на учёт, чтобы пополнять бюджет", — резюмировал Серков.

Руководитель благотворительной организации "Легалайф-Украина" Елена Фиськова является противницей легализации проституции, так как путанам это навредит.

"Секс-работниц загонят в жёсткие рамки, где они ничего не смогут решать. В данный момент у них ситуация и так печальна, а будет ещё хуже. Проститутки не будут иметь права выбора, где и как работать. Поэтому следует говорить не о легализации, а о декриминализации этой сферы. Необходимо отменить административную статью за занятие проституцией — она всё равно не работает, но мешает выйти из тени. Также надо изменить статьи Уголовного кодекса. У нас уже практически готов законопроект (взяли за основу опыт Новой Зеландии). Весьма желательно, чтобы его внесли на рассмотрение парламента", — предлагает Фиськова.

Инициатива "слуг народа" влечёт наступление многих рисков. Учитывая то, что у нас сейчас нет правового государства, легализация создаст множество рисков, особенно для несовершеннолетних, которым могут фабриковать документы с ложной датой рождения, — обращает внимание глава правления центра "Социальный мониторинг" Ольга Балакирева. Она полагает, что легализация проституции сейчас не ко времени.

"Даже в тех странах, где давно легализованы секс-услуги, весьма велика тенезация этой сферы. И там также имеют место факты втягивания в проституцию несовершеннолетних. Увы, не все государства имеют действенные механизмы защиты от незаконной эксплуатации людей и чинимого над ними насилия. А уж в Украине, имеющей низкий уровень правовой защиты граждан, это и вовсе будет огромной проблемой", — подчеркнула Ольга Балакирева.