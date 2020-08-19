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Автор Инна Новикова

Военный эксперт Коротченко: с Азербайджаном у России проблем нет

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Кому выгоден армяно-азербайджанский конфликт и как на него должна реагировать Россия? Своим мнением делится с главным редактором "Правды.Ру” Инной Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона” Игорь Коротченко.

Кому выгодно? Версии

— Произошло жёсткое обострение армяно-азербайджанского конфликта на границе, есть погибшие. Обе стороны обвиняют друг друга и в агрессии, и в том, кто первый начал, и в том, кто не хочет мира. Причём уже в Москве азербайджанцы не пускали армянские фуры, уже где-то кто-то подрался. В общем, противостояние идёт везде, в том числе и на российской территории.

— Давайте посмотрим на конфликт критически. Первый вопрос: кому это выгодно? Во-первых, конфликт произошёл не на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана. Нагорный Карабах не признан никем. Это с точки зрения норм международного права территория Азербайджана, поэтому если бы Азербайджан там развернул боевые действия, то никто бы на помощь Армении не пришёл. А вот если, как армянская сторона утверждает, Азербайджан напал на линии азербайджано-армянской границы, то это уже значит, что за Армению должны вступиться на уровне ОДКБ. Стал бы Азербайджан нападать на Армению, зная, что здесь за неё встанет Россия, ОДКБ? Наверное, нет. Во-вторых, на линии соприкосновения Армении и Азербайджана, со стороны Азербайджана находятся только пограничники, то есть нерегулярные войска. Поэтому нестыковка получается, когда говорят, что Азербайджан напал. То есть ему это было не надо. В Баку-то сидят не дураки, слава Богу.

— Получается, Армения напала?

— Не знаю, разные слышал версии. Кому это выгодно? Во-первых, Пашиняну. У него сейчас очень плохая ситуация с экономикой, с политикой, его пытается свергать объединённая оппозиция, а Пашинян делает зачистку пророссийских сил.

Война — попытка заткнуть рот оппозиции.

Я слышал версию, что обострение конфликта нужно было армянским силовикам, чтобы показать Пашиняну: ты нас не трогай. Там сейчас кадровые чистки идут очень жёсткие. Только что молодой человек 29 лет назначен главой Службы национальной безопасности Армении. Потому что лично близкий к Пашиняну человек должен зачищать оппозицию. Только что Пашинян сменил начальника Генштаба Вооруженных сил Армении. Министр обороны должен был, наверное, показать свою нужность, чтобы его тоже не сменили. Конечно, это не более чем предположение.

Я категорический противник межнациональных разборок на территории России. Я за объективную оценку. Мы не должны бросаться на защиту Армении. Прагматично надо подходить:

  1. Кто глава Армении сегодня? Пашинян.
  2. Чей это продукт? Сороса.
  3. Пришёл к власти как? Путем цветной революции.
  4. Где самое большое американское посольство на постсоветском пространстве? В Армении.
  5. Где огромное количество НКО? В Армении.

Даже Маргарита Симоньян выступила с заявлением: "Да Россия имеет полное право плюнуть на Пашиняна и его окружение и растереть". Это говорит о том, что как минимум Пашинян — недружественно настроенный к России политик. Поэтому если он устраивает разборки с Азербайджаном, нам бросаться ему на помощь не следует. Надо проявлять разумную осторожность, выдержку, чтобы нас не втянули в конфликт и не использовали. Отключат российские каналы — мы должны сказать: "До свиданья!" Вот и всё.

С Азербайджаном у России проблем нет: вменяемое правительство, вменяемый президент. Ильхам Алиев — сын Гейдара Алиева. А Гейдар Алиев — это человек, который прошел все должности в системе КГБ СССР:

  • начинал младшим оперативным уполномоченным,
  • дорос до председателя КГБ Азербайджанской ССР,
  • стал первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана,
  • потом первым зампредседателя Совета министров СССР.

Это школа, масштаб личности. А кто такой Пашинян? И разумеется, Ильхам Алиев как преемник отца Гейдара Алиева унаследовал этот багаж, окончил МГИМО, образованный человек. Конечно, Восток — дело тонкое, но Азербайджан сегодня абсолютно предсказуем, прозрачен, он хочет нормальных отношений с Россией, он не просит от нас ничего, кроме равноправия. Армения постоянно просит снизить цены на газ, при этом душит российский бизнес, который там есть, создает НКО проамериканские, о чём Маргарита Симоньян сказала.

Союзники? Пусть докажут

— У меня позиция очень простая: я за Россию, за наши национальные интересы. Нет больше братских народов, мы не должны больше ничего никому бесплатно давать и как-то помогать. Помогать мы должны российскому народу. Не Пашиняну цены на газ снижать, а снизить цены на газ внутри России. А у нас с 1 августа цены на газ повышаются.

Интересы России и наших граждан — первичные, а все остальные пусть постоят и подождут. А если хотят преференций, пусть делом докажут, что они наши союзники.

Если телеканалы отключают в Ереване российские, то какие они союзники? Биологические лаборатории США на территории Армении. Почему туда не пускают российских экспертов и медиков? Об этом даже Сергей Лавров сказал недавно, сделав соответствующий демарш. С Пашиняна, как с гуся вода. Вот пусть ему американцы и снижают цену на газ, пусть доставляют самолетами сжиженный природный газ с территории США и бесплатно его закачивают. Ради Бога. А мы будем поставлять газ по ценам мирового рынка. И здесь не надо слушать ничьи клятвы. Союзник — прояви делом. А иначе до свидания!

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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