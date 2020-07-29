Игорь Коротченко: "Трамп – авантюрист и действует в духе Хрущёва"

Опасны ли на самом деле ракеты "Буревестник" и в чём суть внешней оборонной политики США, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

А есть ли опасность?

— США призвали Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружением Маршалл Биллингсли. Он сообщил на слушаниях в комитете сената по иностранным делам: "Мы считаем, что такое оружие крайне опасно, оно не должно существовать. Это летающий Чернобыль. Будет смертельный радиоактивный выброс от таких разработок". Как вы считаете, какой должна быть наша реакция? Всё наше оружие смертельно опасно, а всё, что делают американцы, видимо, безопасно.

— Речь идет о призывах к России прекратить разработку крылатых ракет неограниченной дальности полёта с ядерной энергоустановкой. Это ракета "Буревестник", новейшая разработка наряду с подводным самоходным аппаратом "Посейдон", который доставляет к побережью противника ядерный заряд огромной мощности. "Буревестник" — крылатая ракета, её невозможно обнаружить системами противоракетной обороны. Старт и полёт происходят незаметно для противника, а неограниченная дальность полёта за счёт наличия ядерной энергоустановки означает, что ракета может находиться в воздухе любое количество времени, и самое главное — рубеж пуска отодвинут от рубежей перехвата систем ПВО противника.

— Насколько эти ракеты будут опасны для космического и воздушного пространства?

— Я полагаю, никакой опасности нет. Это оружие возмездия. Если, допустим, Россия станет жертвой агрессии либо по России наносится ракетно-ядерный удар, мы используем "Буревестник" для ответного удара. Поэтому рассуждения американцев об опасности ничего не значат. Наш ответ не придаст абсолютно никакой динамики той ситуации, которая будет развиваться, если США развернут ядерную войну.

Другое дело, что это оружие сдерживания.

Мы говорим: у нас в арсенале такие средства есть, мы обнуляем ваши усилия по созданию противовоздушной и противоракетной обороны, возмездие настигнет вас повсюду, поскольку полёт к цели и поражение происходят в радиусе 360°.

Вот попробуйте организовать эффективную систему ПВО. Не получится. Поэтому рассчитываем, что такое оружие в практическом плане применено не будет, но если вдруг на нас кто-то нападёт, будет ответный удар.

"Буревестник" может нести спецбоеприпас, ядерный заряд порядка 150 килотонн. Этого вполне достаточно для поражения даже высокозащищённой цели.

Партнёры или противники?

— Игорь, насколько вообще уместны такие призывы как с нашей стороны, так и со стороны наших партнеров (они же противники)? Как можно призывать нас не работать на нашу товарную способность? Мы же не враги себе.

— Это рассчитано на дураков. Слава Богу, сегодня времена изменились, они уже:

не ельцинские,

не козыревские,

не горбачевские.

Мы прекрасно знаем, какую "демократию" несут американцы на крыльях самолётов. Поэтому все эти призывы не более чем сотрясение воздуха. Реагировать на это надо спокойно. Они политически ничтожны и не влекут за собой никаких последствий для нас.

США не хотят продлевать договор СНВ-3, выдвигают абсолютно неприемлемые условия: например, чтобы к переговорам подключился Китай. А Китай не хочет, потому что его ядерный арсенал Китая слишком мал по сравнению с США, там нечего сокращать. Американцы пытаются навязать нам добровольные ограничения. Брать их на себя мы не будем.

Мы США не доверяем, знаем истинную суть их внешней оборонной политики, поэтому будем разрабатывать системы вооружения, которых американцы боятся.

Призывы прекратить разработку крылатой ракеты "Буревестник" — это попытки США остановить то, чего в у них никогда даже не разрабатывалось.

Мы будем занимать абсолютно прагматичную позицию, чтобы США более внимательно и транспарентно относились к будущему стратегических ядерных вооружений. Если у американцев будут вопросы о "Буревестнике", "Посейдоне", давайте обсудим, но после того, как будет продлён договор СНВ-III. А если он не будет продлён, американскому истеблишменту физкульт-привет от наших стратегических ядерных сил.

— Американцы последовательно выходят из всех договоров, соглашений и стараются снять с себя любые международные обязательства. Поэтому СНВ-III если и будет подписан, то очень-очень нескоро. Так мне кажется.

— Вы абсолютно правы. Зря питали надежды отдельные депутаты и фракции в Госдуме, которые поднимали бокалы с шампанским, приветствуя назначение Трампа. Практика показала: Трамп — авантюрист и действует в духе Хрущёва. Поэтому идёт разрушение базовых договоров о стратегической стабильности. В этих условиях России порох надо держать сухим, надо иметь хорошую дубину, чтобы американцы эту дубину видели и знали, что если сунутся к нам, то мы этой дубиной их очень больно ударим по уязвимым частям. Тогда они будут стараться, даже вводя против нас санкции, к нам не соваться. Нам это и нужно. Новые стратегические системы оружия — это дубина, которая всегда будет актуальна и которая будет сдерживать наших американских "партнёров" (слово "партнёр" произношу в кавычках).

— Партнеры, они же противники. Мы же помним, что у России два союзника: армия и флот. Это было всегда.

— Сегодня добавляются ещё два союзника: воздушно-космические силы и агропромышленный комплекс.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова