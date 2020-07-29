Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Игорь Коротченко: "Трамп – авантюрист и действует в духе Хрущёва"

Политика

Опасны ли на самом деле ракеты "Буревестник" и в чём суть внешней оборонной политики США, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

А есть ли опасность?

 — США призвали Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем. Об этом заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружением Маршалл Биллингсли. Он сообщил на слушаниях в комитете сената по иностранным делам: "Мы считаем, что такое оружие крайне опасно, оно не должно существовать. Это летающий Чернобыль. Будет смертельный радиоактивный выброс от таких разработок". Как вы считаете, какой должна быть наша реакция? Всё наше оружие смертельно опасно, а всё, что делают американцы, видимо, безопасно.

— Речь идет о призывах к России прекратить разработку крылатых ракет неограниченной дальности полёта с ядерной энергоустановкой. Это ракета "Буревестник", новейшая разработка наряду с подводным самоходным аппаратом "Посейдон", который доставляет к побережью противника ядерный заряд огромной мощности. "Буревестник" — крылатая ракета, её невозможно обнаружить системами противоракетной обороны. Старт и полёт происходят незаметно для противника, а неограниченная дальность полёта за счёт наличия ядерной энергоустановки означает, что ракета может находиться в воздухе любое количество времени, и самое главное — рубеж пуска отодвинут от рубежей перехвата систем ПВО противника.

— Насколько эти ракеты будут опасны для космического и воздушного пространства?

— Я полагаю, никакой опасности нет. Это оружие возмездия. Если, допустим, Россия станет жертвой агрессии либо по России наносится ракетно-ядерный удар, мы используем "Буревестник" для ответного удара. Поэтому рассуждения американцев об опасности ничего не значат. Наш ответ не придаст абсолютно никакой динамики той ситуации, которая будет развиваться, если США развернут ядерную войну.

Другое дело, что это оружие сдерживания.

Мы говорим: у нас в арсенале такие средства есть, мы обнуляем ваши усилия по созданию противовоздушной и противоракетной обороны, возмездие настигнет вас повсюду, поскольку полёт к цели и поражение происходят в радиусе 360°.

Вот попробуйте организовать эффективную систему ПВО. Не получится. Поэтому рассчитываем, что такое оружие в практическом плане применено не будет, но если вдруг на нас кто-то нападёт, будет ответный удар.

"Буревестник" может нести спецбоеприпас, ядерный заряд порядка 150 килотонн. Этого вполне достаточно для поражения даже высокозащищённой цели.

Партнёры или противники?

— Игорь, насколько вообще уместны такие призывы как с нашей стороны, так и со стороны наших партнеров (они же противники)? Как можно призывать нас не работать на нашу товарную способность? Мы же не враги себе.

— Это рассчитано на дураков. Слава Богу, сегодня времена изменились, они уже:

  • не ельцинские,
  • не козыревские,
  • не горбачевские.

Мы прекрасно знаем, какую "демократию" несут американцы на крыльях самолётов. Поэтому все эти призывы не более чем сотрясение воздуха. Реагировать на это надо спокойно. Они политически ничтожны и не влекут за собой никаких последствий для нас.

США не хотят продлевать договор СНВ-3, выдвигают абсолютно неприемлемые условия: например, чтобы к переговорам подключился Китай. А Китай не хочет, потому что его ядерный арсенал Китая слишком мал по сравнению с США, там нечего сокращать. Американцы пытаются навязать нам добровольные ограничения. Брать их на себя мы не будем.

Мы США не доверяем, знаем истинную суть их внешней оборонной политики, поэтому будем разрабатывать системы вооружения, которых американцы боятся.

Призывы прекратить разработку крылатой ракеты "Буревестник" — это попытки США остановить то, чего в у них никогда даже не разрабатывалось.

Мы будем занимать абсолютно прагматичную позицию, чтобы США более внимательно и транспарентно относились к будущему стратегических ядерных вооружений. Если у американцев будут вопросы о "Буревестнике", "Посейдоне", давайте обсудим, но после того, как будет продлён договор СНВ-III. А если он не будет продлён, американскому истеблишменту физкульт-привет от наших стратегических ядерных сил.

— Американцы последовательно выходят из всех договоров, соглашений и стараются снять с себя любые международные обязательства. Поэтому СНВ-III если и будет подписан, то очень-очень нескоро. Так мне кажется.

— Вы абсолютно правы. Зря питали надежды отдельные депутаты и фракции в Госдуме, которые поднимали бокалы с шампанским, приветствуя назначение Трампа. Практика показала: Трамп — авантюрист и действует в духе Хрущёва. Поэтому идёт разрушение базовых договоров о стратегической стабильности. В этих условиях России порох надо держать сухим, надо иметь хорошую дубину, чтобы американцы эту дубину видели и знали, что если сунутся к нам, то мы этой дубиной их очень больно ударим по уязвимым частям. Тогда они будут стараться, даже вводя против нас санкции, к нам не соваться. Нам это и нужно. Новые стратегические системы оружия — это дубина, которая всегда будет актуальна и которая будет сдерживать наших американских "партнёров" (слово "партнёр" произношу в кавычках).

— Партнеры, они же противники. Мы же помним, что у России два союзника: армия и флот. Это было всегда.

— Сегодня добавляются ещё два союзника: воздушно-космические силы и агропромышленный комплекс.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы сша снв-3 китай россия военный эксперт игорь коротченко ракетные комлексы
Новости Все >
В Харькове проверяют торговый центр на наличие взрывного устройства
Власти Москвы попросили закрыть летние веранды ресторанов и кафе
Японцы использовали гидрогель для изучения динамической памяти
Профессор: ЕГЭ в следующем году нужно частично отменить
Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро
Эксперт: в мире есть тенденции к ужесточению контроля соцсетей
В Италии продлили режим ЧС до пятнадцатого октября
В ОП оценили возможное снижение расходов россиян на ЖКХ
Политолог: золотой век ждёт не США, а Китай
Правительство выделило более 18,4 млрд рублей на детские выплаты
Последние материалы
В Харькове проверяют торговый центр на наличие взрывного устройства
Власти Москвы попросили закрыть летние веранды ресторанов и кафе
Японцы использовали гидрогель для изучения динамической памяти
Профессор: ЕГЭ в следующем году нужно частично отменить
Мужчина выжил после падения на рельсы в московском метро
Тайны морских пиратов
Дзермант: в Беларуси есть предпосылки для националистических протестов
Эксперт: в мире есть тенденции к ужесточению контроля соцсетей
В Италии продлили режим ЧС до пятнадцатого октября
В ОП оценили возможное снижение расходов россиян на ЖКХ
Популярное
Экономика и бизнес
Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля

Несмотря на рост курса евро, россиянам не стоит спешить обменивать рублевые накопления на европейскую валюту

Экономист дал советы россиянам на случай обвала курса рубля
Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август
Общество
Госдума одобрила продление выплат на детей до 16 лет на август
Общество
Михаил Делягин: о том, что смог Примаков и что не под силу Путину
Российский шоу-бизнес
Состояние Елены Кондулайнен продолжает ухудшаться
Игорь Буккер Тайны морских пиратов Игорь Буккер Конрад Ренкас "Русская угроза" над Британией Конрад Ренкас Василий Амирджанов Героев изменения Конституции наградят орденами Василий Амирджанов
Комментарии
Лукашенко подавит недовольных итогами выборов
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон свободных от ЛГБТ"
"Русская угроза" над Британией
Польша лишилась финансирования ЕС из-за "зон свободных от ЛГБТ"
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Коронавирус и не только: что разбивает Евросоюз
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Дало ли что-то голосование по поправкам в Конституцию
Как сделать, чтобы армяне и азербайджанцы не громили российские города
Лукашенко подавит недовольных итогаи выборов
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Что скрывается за полемикой вокруг членства России в G7
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Украина, Польша и Литва создали "Люблинский треугольник"
Америка разваливается
Игорь Шишкин: "Не Россия нападает, а русских притесняют"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ