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Автор Инна Новикова

Игорь Коротченко: Советский Союз оставил Украине шикарное наследство

Общество

Читайте начало интервью:

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О неоднозначности термина "братский народ", о прошлом и будущем Украины рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Братский народ"

— Игорь, не могу обойти тему: очередной визит нашего президента в Крым. И опять украинцы направили ноту протеста по поводу того, что Владимир Владимирович Путин и его окружение не спросили разрешения у Киева для посещения этой территории. Вроде пора бы уже остановиться, успокоиться, сколько можно? Когда произошла закладка десантных кораблей в Крыму, то Климкин сказал, что нужно добиваться новых санкций, а корабли, которые в Крыму будут построены, нужно там заблокировать и обездвижить. Как Украина будет это делать?

— Единственное, что Климкин может сделать, — это публичное харакири. Собака лает — караван идёт. Крым — российский, и мы будем делать там то, что нам необходимо. Надо Украину просто игнорировать. Неадекватный социум, неадекватное государство, к сожалению. Хотя условия для Украины были шикарные на момент выхода из состава Советского Союза. Польша была в 2,5 раза слабее в 1992 году по сравнению с Украиной. На Украине остались три первоклассных советских военных округа:

  • Прикарпатский,
  • Киевский,
  • Одесский.

Это огромные запасы оружия, предназначенные для формирования новых общевойсковых и танковых армий, которые должны были дойти до Ла-Манша за неделю.

— Там не только оружие, там и дороги были гораздо лучше, чем в России. Огромные запасы продовольствия. Это же был наш западный плацдарм.

— Там всё это осталось. Украина могла стать передовой страной Европы. Но наше великое наследство они проворовали, проели, распродали, приватизировали. В результате сегодняшняя Украина превратилась в страну-побирушку, которой все, кому не лень, дают мощного пинка пониже спины. Никто не стесняется это делать, все прекрасно понимают качество страны, качество элит. Страдает только бедный украинский народ. В данном случае я жалею только русских, поскольку наши национальные территории на момент раздела отошли к "незалежной" Украине. Историческая Россия.

— Вы говорите про Харьковскую, Днепропетровскую и другие области?

— Да, это историческая Россия, которая к Украине не имела никакого отношения. Да ладно бы не имела, но она хотя бы развивалась, пользовалась. Украина же непрерывно деградировала. Поэтому я уверен, что Украина рано или поздно распадется, и дальше посмотрим, как будет меняться геополитический ландшафт Европы. В любом случае наши исторические территории есть наши исторические территории. Мы это помним, и при дезинтеграции Украины естественным, подчеркиваю, путем (мы не призываем к территориальной дезинтеграции Украины, мы не ставим под сомнение её нынешнюю границу), я думаю, что точки над "ё" будут расставлены. Украина неизбежно распадётся естественным путем, иначе сгниёт, как организм, поражённый гангреной.

— Зрители пишут, что люди на Украине не виноваты, они тоже страдают, как и в других странах. "Спасибо, что вы исправились, сказав о народе", — это следующий комментарий.

— Я очень негативно отношусь к понятию "братский нам народ". Где он, братский нам народ? Если братский, пусть скажут: "Хотим в состав Российской Федерации", — проведут референдумы, законные методы выражения народной воли. Братский народ живёт в пределах Российской Федерации. Вот о ком мы должны заботиться. Хватит непрерывно:

  • выполнять интернациональной долг,
  • всем помогать,
  • спонсировать,
  • деньги давать,
  • оружие бесплатно поставлять.

Надоело.

Надо улучшать жизнь в России. Вот это должно быть главным приоритетом и для правительства, и для президента, и для всех ветвей власти.

В тисках пропаганды

— На Украине люди находятся в жесточайших тисках местной пропаганды, и если они раньше каждую минуту ждали нападения России, сейчас уже не ждут. Моей знакомой звонила родственница с Украины: мол, всё, сюда идут русские танки, летят русские самолеты. Знакомая говорит: "А ты их видишь?" — "Не вижу, но уже идут". — "Когда придут — позвони". Что люди слушают, в то они и верят. В фашистской Германия были антифашисты, критически настроенные, которые понимали, что происходит, но их было мало.

— Дело не в пропаганде. Патриотически настроенного человека оболванить невозможно. Сегодня есть доступ к Интернету, к альтернативным источникам информации.

— Но читают ли украинцы по-русски? Мы дошли до того, что грузинская молодежь не знает русского языка. В Прибалтике тоже. Молдаване не знают русского языка.

— И в Армении сейчас тенденция очень нехорошая. Парламент Армении принял решение о том, что эфирного вещания российских телеканалов больше не будет, только по кабельным каналам, за деньги. Зона русского языка и русские школы из Армении исчезают. Казалось бы, братский нам народ, да? А смотрите, какие процессы. Поэтому к термину "братский народ" я отношусь сейчас очень осторожно.

— Это всегда так: когда мы помогаем, то мы братский народ и они братский народ; когда мы перестаем помогать, то сразу становимся плохие, "оккупанты". Но вот болгары всё-таки помнят. Хотя при президенте Плевнелиеве я бывала часто в Болгарии и в новостях Россию поливали конкретно. Сейчас этого не делают, конечно.

— Слава Богу, сейчас нет такого. В то время были большие надежды на помощь Евросоюза, что они расцветут, а получается, что расцветают, только когда российские туристы на Солнечный Берег приезжают.

— Они даже говорили фразы типа "приезжайте, пожалуйста, спасите Болгарию от Евросоюза". То есть сами они вроде как ничего и не могут.

 

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы украина болгария павел климкин крым и украина игорь коротченко российские территории
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