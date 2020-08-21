Татьяна Жданок: положение русских в Латвии сравнимо с холокостом

О реальном положении русскоязычного населения в сегодняшней Латвии рассказывает читателям "Правды.ру" депутат Европарламента, доктор физико-математических наук, сопредседатель правления партии "Русский союз Латвии" Татьяна Жданок. Сравнение с гонениями на русскоязычных с травлей евреев в Третьем рейхе верно, но к сожалению, приводит лишь на скамью подсудимых.

Russian Lives Matter с латышским акцентом

— Каково положение партии "Русский союз Латвии" сегодня?

— Наша партия "Русский союз Латвии" испытывает постоянное давление, хотя мы не первый год представлены в Европейском парламенте. Я уже четыре раза избиралась в Европейский парламент. Первое избрание состоялось в 2004 году, когда Евросоюз расширился на десять новых стран. Тогда было всего девять депутатов. Сейчас нас меньше — восемь. Прибавьте нелегкую конкуренцию, когда мы участвовали в выборах в прошлом году. Тем не менее, мы лишены государственного финансирования искусственным образом, потому что у нас нет счета в латвийском банке.

Счет в латвийском банке нам больше года не открывали из-за того, что якобы против руководителей партии возбуждено уголовное дело. Действительно, я являлась одним из тех политиков или общественных деятелей, против кого служба госбезопасности Латвии пыталась это дело возбудить. Был начат уголовный процесс по факту мирного собрания, проведенного в марте 2018 года.

Это было собрание родителей учеников школ национальных меньшинств, посвященное планам эти школы разрушить, перевести их полностью на латышский язык обучения. Выступления на этом собрании сочли подпадающими под уголовную статью, потому что статья эта сформулирована таким широким образом, что под нее можно подвести все что угодно. То есть это любое действие, которое наносит ущерб престижу и независимости Латвии.

Любое действие оппозиции, любая критика может быть подведена под уголовное преследование.

Латышские стрелки

- Чем закончилась ситуация с уголовным делом?

- Уголовное дело спецслужба все-таки была вынуждена прекратить. Два человека, задержанных в рамках этого уголовного процесса, освобождены. Потом прокуратура заново возбудила дело, но банк все-таки нам счет открыл. Сейчас мы можем полноценно участвовать в выборах. 29 августа нам предстоят внеочередные выборы рижской думы. В общем, мы работаем в достаточно жестких и сложных условиях.

Еще одно уголовное дело попытались против меня возбудить уже по заявлению коллеги-депутата Европарламента. В свое время мы с ней вместе преподавали в Латвийском университете на кафедре экономики. Только я учила студентов математике, а она — научному коммунизму и политэкономии социализма. Теперь она ярая националистка. Оказалась в Европарламенте от национал-радикальной партии шестнадцать лет назад. Сейчас от другой партии.

Наши латышские политики любят партии менять.

На меня было написано заявление за разжигание межнациональной розни из-за одной произнесенной мною фразы. Она является ответом, как мы, "Русский союз Латвии" и, вообще, русскоязычные в Латвии, себя здесь чувствуем. Мы не делим людей по этническому признаку.

Я сказала, что русские в Латвии чувствуют себя примерно так, как должны были ощущать себя евреи накануне Второй мировой войны. Якобы мы являемся ответственными за все плохое в Латвии и во всей Европе, может быть, и во всем мире.

— С чем связано сокращение числа депутатов: было десять — стало восемь?

- Сокращение связано с тем, что люди бегут из Латвии. Страна пустеет.

В 1990 году, когда была принята декларация, объявлявшая о реконструкции довоенного латвийского государства (правда, непонятно какого, что было в 1918 году, в 1920-м, то, которое подписывало договор с советской Россией, или того, когда в 1935-м установилась фашистская диктатура), я за это не голосовала.

В 1990 году в Латвии проживало три миллиона человек,

сейчас — два миллиона,

90% выпускников средней школы говорят, что не хотят жить в Латвии.

Это не только о латышах. Это общая атмосфера в стране.

Беседовал Игорь Буккер