Элиты Армении, Казахстана, Киргизии увидели, как легко Александр Лукашенко отказался от углубления интеграции с Россией, арестовывает и бездоказательно обвиняет россиян, зачищает русский язык… Все это происходит в формате Союзного государства, при огромной зависимости от российских дотаций.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев так поздравил Лукашенко: "Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси". Почему Москва терпит поражение на постсоветском пространстве? Почему у России в Белоруссии нет своего кандидата?
Вероятно, оппозиция, если не сейчас, то через какое-то время все равно "уйдет" Лукашенко, пошедшего на крайние меры и жестко подавившего сопротивление. Также очевидно, что эти протесты — репетиция революции в России, если Владимир Путин решит баллотироваться на новый срок. Россия к этому готова? А Путин?
Если Лукашенко все-таки останется на посту на шестую каденцию, то снова будет просить денег у России и у Запада. Россия теперь денег может и не дать, но может и продолжать дотировать. Как правильно поступить? Опять тратить миллиарды на предателя? Запад, очевидно, потребует за деньги русофобию и скупит все стоящие активы в стране.
Нам все равно, что будет с белорусами? Возможно ли, что Россия введет войска? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал общественный и политический деятель Николай Стариков.
— Николай Викторович, давайте, не просто посмотрим на события в Белоруссии, а проанализируем их с точки зрения наработки и развития практики цветных революций и противодействия им. Ведь все такие перевороты в нашем окружении — только подготовка к проведению такого в России.
И почему нам не за кого было в Белоруссии болеть, желать, чтобы тот или иной кандидат победил на президентских выборах. Не видно там никакого близкого России человека. Обычно, когда происходят такие вещи, в России патриотическое общественное мнение формируется достаточно четко.
Раньше всегда был, хотя бы относительно, условно, но наш кандидат. В данном случае Александра Лукашенко мы уже не можем назвать такой фигурой. А остальные кандидаты были вообще явно подставные, прозападные, несерьезные и так далее. С вашей точки зрения, почему так получилось?
— Выборы в Белоруссии для нас действительно является совсем не тем же самым, что выборы в Финляндии или в Польше. Там нам по большому счету все равно, кто победит. Хотя, конечно, для внешней политики России тоже есть какая-то разница, но в целом это нам не так уж и важно.
Мы с вами — не дипломаты. Мы — патриоты. Поэтому смотрим с несколько иной точки зрения. Что касается выборов в Белоруссии, казалось бы, у нас — союзное государство. Половина нашего государства — это Белоруссия. Конечно, нам небезразлично, кто там побеждает.
До этого у нас сомнений не было, что Лукашенко при всех его сложностях характера является тем кандидатом, за которого нам как раз и стоит болеть. И вдруг перед своим шестым выборным циклом, даже уже в его конце, Лукашенко делает такой предвыборный кульбит, который всех ставит в огромное недоумение.
Он арестовывает 33 российских гражданина, делает заявление, что Россия собирается всячески ему вредит и пакостить… Он не говорит кто, но темные силы в России готовят беспорядки, чуть ли не террористические акты, чтобы не допустить его переизбрания, готовятся к его свержению.
Что же случилось? — Александр Григорьевич, выбирая между двумя — как между Сциллой и Харибдой, решил поссориться с тем, с кем у него меньшая проблема, ради того, чтобы договориться и решить большую проблему для своего переизбрания. Это проблема — Запад.
Запад реально может его свергнуть, Запад хочет и готов его свергнуть. У Запада нет никаких оснований выполнять свои обещания перед Лукашенко. Запад полностью свободен в своих действиях. Более того, ему Белоруссию совершенно не жалко, как и Украину не было жалко ни капли. То есть — можно воротить все, что хочешь.
Отношение России — совершенно иное.
Поэтому у нас и руки во многом связаны по сравнению с теми, кто работает на развал. Потому что Россия заинтересована в созидании. И вдруг Лукашенко обвиняет нас в том, что, оказывается, разваливать собираемся мы.
— Вот это совершенно непонятно.
— Это вызывает недоумение. Поэтому такие действия требуют тщательного рассмотрения.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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