Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Кульбиты Лукашенко не помогли избежать Майдана в Минске

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Элиты Армении, Казахстана, Киргизии увидели, как легко Александр Лукашенко отказался от углубления интеграции с Россией, арестовывает и бездоказательно обвиняет россиян, зачищает русский язык… Все это происходит в формате Союзного государства, при огромной зависимости от российских дотаций.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев так поздравил Лукашенко: "Итоги выборов, состоявшихся в сложной политической ситуации, свидетельствуют о народной поддержке Вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси". Почему Москва терпит поражение на постсоветском пространстве? Почему у России в Белоруссии нет своего кандидата?

Вероятно, оппозиция, если не сейчас, то через какое-то время все равно "уйдет" Лукашенко, пошедшего на крайние меры и жестко подавившего сопротивление. Также очевидно, что эти протесты — репетиция революции в России, если Владимир Путин решит баллотироваться на новый срок. Россия к этому готова? А Путин?

Если Лукашенко все-таки останется на посту на шестую каденцию, то снова будет просить денег у России и у Запада. Россия теперь денег может и не дать, но может и продолжать дотировать. Как правильно поступить? Опять тратить миллиарды на предателя? Запад, очевидно, потребует за деньги русофобию и скупит все стоящие активы в стране.

Нам все равно, что будет с белорусами? Возможно ли, что Россия введет войска? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал общественный и политический деятель Николай Стариков.

— Николай Викторович, давайте, не просто посмотрим на события в Белоруссии, а проанализируем их с точки зрения наработки и развития практики цветных революций и противодействия им. Ведь все такие перевороты в нашем окружении — только подготовка к проведению такого в России.

И почему нам не за кого было в Белоруссии болеть, желать, чтобы тот или иной кандидат победил на президентских выборах. Не видно там никакого близкого России человека. Обычно, когда происходят такие вещи, в России патриотическое общественное мнение формируется достаточно четко.

Раньше всегда был, хотя бы относительно, условно, но наш кандидат. В данном случае Александра Лукашенко мы уже не можем назвать такой фигурой. А остальные кандидаты были вообще явно подставные, прозападные, несерьезные и так далее. С вашей точки зрения, почему так получилось?

— Выборы в Белоруссии для нас действительно является совсем не тем же самым, что выборы в Финляндии или в Польше. Там нам по большому счету все равно, кто победит. Хотя, конечно, для внешней политики России тоже есть какая-то разница, но в целом это нам не так уж и важно.

Мы с вами — не дипломаты. Мы — патриоты. Поэтому смотрим с несколько иной точки зрения. Что касается выборов в Белоруссии, казалось бы, у нас — союзное государство. Половина нашего государства — это Белоруссия. Конечно, нам небезразлично, кто там побеждает.

До этого у нас сомнений не было, что Лукашенко при всех его сложностях характера является тем кандидатом, за которого нам как раз и стоит болеть. И вдруг перед своим шестым выборным циклом, даже уже в его конце, Лукашенко делает такой предвыборный кульбит, который всех ставит в огромное недоумение.

Батька посреди костра

Он арестовывает 33 российских гражданина, делает заявление, что Россия собирается всячески ему вредит и пакостить… Он не говорит кто, но темные силы в России готовят беспорядки, чуть ли не террористические акты, чтобы не допустить его переизбрания, готовятся к его свержению.

Что же случилось? — Александр Григорьевич, выбирая между двумя — как между Сциллой и Харибдой, решил поссориться с тем, с кем у него меньшая проблема, ради того, чтобы договориться и решить большую проблему для своего переизбрания. Это проблема — Запад.

Запад реально может его свергнуть, Запад хочет и готов его свергнуть. У Запада нет никаких оснований выполнять свои обещания перед Лукашенко. Запад полностью свободен в своих действиях. Более того, ему Белоруссию совершенно не жалко, как и Украину не было жалко ни капли. То есть — можно воротить все, что хочешь.

Отношение России — совершенно иное.

  • Во-первых, мы считаем, что Белоруссия — это — не просто родственный народ, а вообще часть нашего народа.
  • Во-вторых, у нас союзное государство.
  • В-третьих, мы видим, что случилось на Украине, после того, как мы недостаточно тщательно смотрели за происходящими там событиями.
  • И, в-четвертых, нам вовсе не все равно, что там будет происходить. Нам нужна спокойная граница рядом с нами. Нам нужно счастье и достаток людей — одного с нами народа, и нам важна перспектива — интеграция и объединение во все больших масштабах.

Поэтому у нас и руки во многом связаны по сравнению с теми, кто работает на развал. Потому что Россия заинтересована в созидании. И вдруг Лукашенко обвиняет нас в том, что, оказывается, разваливать собираемся мы.

— Вот это совершенно непонятно.

— Это вызывает недоумение. Поэтому такие действия требуют тщательного рассмотрения.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы россия майдан николай стариков выборы в белоруссии александр лукашенко протесты в белоруссии
Новости Все >
В российских больницах заканчивается жизненно важный препарат
Анатолий Петров: в Крыму слишком дешёвая вода
Елена Смирнова: кабачок поможет восстановить работу кишечника
Скончавшегося актера Сергея Куницкого кремировали
Почти чудо: врачи вернули ребёнку зрение
Больше всего туров с кешбэком предлагают в Петербург
Соболев урегулировал конфликт с Дзюбой
Учёные восстановили древнюю технологию резьбы по бивню мамонта
Причины головной боли, о которых мы и не догадывались
Актёр Марк Богатырёв готовится к свадьбе с Татьяной Арнтгольц
Последние материалы
В российских больницах заканчивается жизненно важный препарат
Анатолий Петров: в Крыму слишком дешёвая вода
Елена Смирнова: кабачок поможет восстановить работу кишечника
Александр Перенджиев о предателе из РВСН: "непуганный идиот"
Скончавшегося актера Сергея Куницкого кремировали
Почти чудо: врачи вернули ребёнку зрение
Больше всего туров с кешбэком предлагают в Петербург
Соболев урегулировал конфликт с Дзюбой
Учёные восстановили древнюю технологию резьбы по бивню мамонта
Причины головной боли, о которых мы и не догадывались
Популярное
Военные новости
Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии

Пилоты Ми-8 в Сирии максимально приблизились к американским бронемобилям в ходе дорожного инцидента.

Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии
Избранница Виторгана для фотосессии надела свадебное платье
Шоу-бизнес
Избранница Виторгана для фотосессии надела свадебное платье
Экспертное мнение
Профессор МГИМО: Тихановская - марионетка. Её даже жалко уже
Шоу-бизнес
Фигуристка Татьяна Навка опровергла слухи о беременности
Усам Оздемиров Налоговый рай может закончиться редомициляцией Усам Оздемиров Игорь Буккер Как наполеоновский генерал стал подданным русского царя Игорь Буккер Любовь Степушова США в изоляции в мире по Ирану. И это только начало Любовь Степушова
Комментарии
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
Как Украина использовала доставшийся от СССР потенциал
Филолог Аннушкин: обидные слова сразу отрицают возможность дискуссии
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Лукашенко вооружился автоматом и готов стрелять
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Поможет ли Путин Лукашенко войсками и присоединением?
Гинцбург: перед вакцинацией анализы не нужны
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
США готовят России санкции за свой провал в Белоруссии
Большинство российский семей увязли в кредитах и займах
ООН отказалась считать крымчан жителями России. И что с того?
За три недели до выборов: "Единая Россия" на грани провала?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Николай Стариков: Почему небо закрыто для всех, кроме Навального?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Николай Топорнин: у Германии есть основания подозревать Россию в отравлении Навального
Лавров рассказал о позиции США по Белоруссии
За Навального "ответит" "Северный поток-2"?
Паулс допустил, что Пугачёва могла уничтожить карьеру Легкоступовой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ