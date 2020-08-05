Зеленский хочет ввести цензуру СМИ, но Разумков и журналисты против

21 июля в Верховной раде должны были поставить на голосование в первом чтении крайне репрессивный законопроект о СМИ, против которого выступили почти все украинские журналисты (как оппозиционные, так и провластные).

"Слуги народа" настаивали на том, что законопроект "О медиа" №2693-д необходимо срочно принять. Такую поспешность замглавы фракции Евгения Кравчук объясняла тем, что этого якобы требуют Совет Европы и некоторые посольства западных стран. Оставлю в стороне непонятные требования иностранцев к вроде бы независимой стране по поводу регулирования её внутреннего законодательства, т. к. "слуга" Кравчук, очень мягко говоря, лукавит.

Итак, что же написал офис Совета Европы на Украине на своей странице в Facebook (можно ли это считать официальным документом — также вопрос)? Европейцы считают законопроект важным шагом по выполнению Украиной её международных обязательств. И проделанная по нему работа позволила достичь значительного прогресса, и теперь очень важно воспользоваться положительной динамикой и окном возможностей, чтобы рассмотреть законопроект в парламенте. При этом утверждается, что Совет Европы продолжает экспертизу обновлённой версии документа и настаивает на продолжении его обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Т. е. "вы примите закон, потом дискутируйте, а мы будем анализировать" — вы видите логику здесь? Я — нет.

Репрессивный законопроект о СМИ — подводные камни

"Учитывая международные обязательства Украины, важно, чтобы законопроект полностью соответствовал стандартам Совета Европы и положениям директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах. Стоит либерализовать регулирование онлайн-медиа и печатной прессы, а также предоставить дополнительные гарантии от возможных злоупотреблений при применении санкций (таких, в частности, как блокировка онлайн-медиа)", — говорится в заявлении.

Но в данном тексте требования (тем более — срочного) всё же не видно.

Посольство Швеции написало в Twitter: "Мы приветствуем прогресс проекта закона о СМИ и его согласование с соглашением об ассоциации с ЕС и стандартами Совета Европы. Надеемся на консультации с заинтересованными сторонами и принятие закона". "Важен прогресс в переговорах относительно законопроекта о СМИ, который нужно продолжать, чтобы принять закон в первом чтении на этой сессии Верховной рады", — написано на странице канадского посольства.

И снова возникают у меня едкие вопросы: из другого полушария лучше виден переговорный прогресс и какое, собственно, канадцам дело до украинских СМИ? Они ведь даже не европейцы.

Почему же дипломаты, в отличие от многих европейских экспертов (которые не в восторге от попытки киевской власти закрутить гайки для медиа), активно поддерживают принятие законопроекта, который намного усложнит ситуацию со свободой слова на Украине? А ларчик просто открывается: законопроект "О медиа", по сути, состоит из двух!

В первой части говорится о приведении украинского законодательства в соответствие положениям директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах (это записано в соглашении об ассоциации с ЕС). Так что дипломаты "топят" именно за это.

А вторая часть законопроекта посвящена регулированию функционирования СМИ на Украине, предусматривая высокие штрафы и даже блокировку онлайн-медиа в считанные часы. Этими карательными функциями собираются наделить Нацсовет по вопросам телерадиовещания (но интернет — не радио и не ТВ!). Ни о чём подобном в директиве ЕС не сказано, поэтому как раз второй раздел проекта международные эксперты жёстко критикуют. Поэтому "слуги" пошли на такую подленькую хитрость, соединив имплементацию директивы ЕС с абсолютно репрессивными нормами, попытавшись заручиться поддержкой введённых в заблуждение европейцев. Ибо отдельный карательный закон о штрафовании и блокировании интернет-СМИ, вызвавший у журналистов огромное сопротивление, вряд ли бы был принят.

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект "О медиа" включат в повестку дня осенью.

"Я думаю, что он не будет принят в первом чтении и в целом. Народные депутаты будут исходить из интересов государства, его безопасности, свободы слова и независимой журналистики. Потому что это одно из важных достижений, которое есть на Украине. Не могу сказать, что я в полном объёме поддерживаю те нормы, которые предполагает этот законопроект, он требует, мягко говоря, доработки", — высказал своё мнение спикер.

А что думают эксперты

На самом деле вряд ли можно говорить, что законопроект вызвал негативную реакцию на Западе, отмечает политолог Пётр Олещук. Представительство ЕС публично выразило поддержку принятию этого законопроекта (по крайней мере — в целом). Так же поддерживали законопроект и некоторые силы из оппозиции ("Голос"), но протест в медиа-сообществе не позволил сейчас это решение рассматривать. Скорее всего, этим объясняется отказ от его рассмотрения на данном этапе.

У Зеленского была уникальная возможность вернуть Украину в состояние нормальности. Это касается и мира в Донбассе, и восстановления элементарной законности, и языковых прав граждан, и свободы слова, и много другого, уверен политолог Александр Ведрусов.

"Впервые в современной истории страны пропрезидентская политсила сформировала однопартийную коалицию и могла провести через Верховную раду буквально любые законы. Но Зеленский оказался крайне слабым и недальновидным главой государства. Беспрецедентный карт-бланш от украинского народа он использовал не в соответствии с социально-экономическими и культурно-гуманитарными запросами большинства населения, а для удовлетворения требований МВФ и агрессивного ультранационалистического меньшинства. Причём по мере распада раздираемой внутренними противоречиями лоскутной однопартийной коалиции "Слуг народа" в Раде зависимость президента от голосов карликовых политсил вроде "Европейской солидарности" и "Голоса" неуклонно растёт. До тех пор, пока Зеленский нуждается в поддержке своих законопроектов со стороны вышеупомянутых прозападных партий, никаких подвижек по языковому или иным принципиальным вопросам в интересах миллионов избирателей "Слуг народа" на юго-востоке и в центре страны не будет. Курс на насильственную украинизацию и урезание свободы слова продолжится. Даже несмотря на риск потери львиной доли голосов в русскоговорящих регионах на предстоящих местных выборах. Некоторые опросы уже показывают менее чем десятипроцентный отрыв "Слуг народа" от ОПЗЖ в общенациональных рейтингах. Это означает, что уже этой осенью Зеленский и его политсила могут лишиться электоральной поддержки юго-востока. При этом и в центре, и тем более на Западе нарастить рейтинги "Слуг народа" также довольно проблематично ввиду насыщенности политического поля ультранационалистическими конкурентами и провальной социально-экономической политики Зе-команды в масштабах всей страны", — прогнозирует Ведрусов.

Положения данного законопроекта позволят блокировать даже отдельных пользователей в соцсетях (видимо, речь о Facebook и Twitter, т. к. в соцсетях "ВКонтакте" или "Одноклассники" вряд ли будут выполнять директивы Нацсовета). Т. о. этот и без того карательный орган предполагается наделить чрезмерными полномочиями, об этом говорит глава правления "Национальной ассоциации украинских медиа" Татьяна Котюжинская.

"Подбор членов Нацсовета является политически мотивированным. Т. е. нынче, как и ранее, будет сформирован абсолютно политический орган, которому дадут тяжёлые "инструменты" — огромные штрафы и блокирование онлайн-медиа, печатного издания и даже человека, которого Нацсовет может посчитать медиа. Например, пользователь Facebook подпадает под это определение. Кроме того, можно будет закрыть телеканал за один день, особенно это чувствительно будет во время избирательной кампании: заблокировать канал и предложить в суде обжаловать это решение", — обращает внимание Котюжинская.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию задумывался как орган, помогающий развивать ТВ и радио, однако с конца 1990-х он превратился в карающий орган, напоминает политолог Алексей Якубин. Он считает необоснованным наделение дополнительными функциями Нацсовета, который зачастую является ангажированным — что же будет, если эта структура получит ещё больше полномочий?

"В законе о медиа должно быть больше вопросов защиты прав журналистов и усиления их прав, чем попытки усилить регуляторные функции контроля СМИ", — подчёркивает эксперт.