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Автор Любовь Степушова

Андрей Манойло: Лукашенко уже "на крючке" у США

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Задержание российских граждан в Белоруссии — это операция, согласованная Александром Лукашенко с Вашингтоном, и он уже у США "на крючке", считает политолог Андрей Манойло.

Поговорим о наемниках в Белоруссии

МИД РФ: транзит россиян обеспечивала белорусская фирма

Российский МИД в пятницу прокомментировал задержание в Белоруссии российских граждан.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, указывается, что "одиозное задержание белорусской стороной 33 граждан России не выдерживает никакой критики".

"На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией. Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение. В распоряжении белорусских властей, в том числе и авиационных, есть все необходимые документы для установления истины. Должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам, необходимо прекратить ненужное нагнетание", — пишет МИД РФ.

Лукашенко затеял опасную игру

Как сказал "Правде.Ру" профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук в МГУ Андрей Манойло, если МИД говорит о том, что белорусская сторона была в курсе перемещения этой группы лиц, то он "абсолютно не врет".

Эксперт предполагает, что "эта группа охранников" была "далеко не первой" такой группой, которая двигалась через территорию Белоруссии в пункты своего назначения.

"Цель, видимо, была сменить тех, кто там охранял объекты, в рамках плановой ротации", — отметил политолог.

Однако, по его словам, на этот раз белорусская сторона "сделал вид", что она об этом не знала, и, задержав этих людей, назвала их "террористами".

По мнению политолога, для Лукашенко это "очень опасная игра", так как это уже, не просто слова, а конкретные враждебные действия по отношению к гражданам Российской Федерации.

Лукашенко провел операцию в координации с Вашингтоном

По мнению Андрея Манойло, президент Белоруссии действовал в рамках договоренностей, "которые у него были и есть с Соединенными Штатами Америки".

"Я практически уверен, хотя на руках у меня документальных доказательств нет, что информацию о транзите российских граждан по этому маршруту Лукашенко передал американской стороне. А когда Майк Помпео (госсекретарь США- Ред.) прилетал в Белоруссию обговаривать условия взаимодействия, они обговорили, скорее всего, и то, что в нужный для США момент, Лукашенко проведет эту операцию — возьмет в плен россиян", — отметил Андрей Манойло.

Цель операции — дискредитация России

Далее, по его мнению, план состоит в том, чтобы допустить американских дознавателей к следствию, чтобы они добыли показания о существовании некоей группы наемников, официально не существующей.

"Наемники преследуются международным уголовным законодательством. Наемничество — это преступление. Я думаю, что это американская координация, в которой Лукашенко играет роль статиста", — сказал Андрей Манойло.

По словам эксперта, Лукашенко "действует предсказуемо", как политик, который пытается торговаться "с двумя полюсами" одновременно. Точно так же вел себя Виктор Янукович до того момента, "пока не переиграл сам себя", отметил политолог.

"Лукашенко по своему характеру большой халявщик. Он привык все получать бесплатно, кроме того, он латифундист, крупный капиталист, и когда Москва стала с ним довольно жестко разговаривать, он тут же дал сигнал Вашингтону о том, что готов изменить свою позицию и нырнуть под его крыло и, похоже, что он уже связал себя обязательствами с Соединенными Штатами, и поэтому он сейчас у американцев уже на крючке", — сказал Андрей Манойло.

"Хотя это, в общем, не отрицает тот факт, что и мы с ним довольно грубо себя вели. Надо было более гибко, более тактично. Давили. Может быть, где-то и передавили", — добавил политолог.

Как сообщил анонимный Telegram- канал "Трыкатаж", белорусской компанией, по контракту с которой группа россиян, ныне задержанных и назначенных "террористами", прибыла в Минск, является "Sohra Group" — теневой экспортер оружия. Она принадлежит Александру Зайцеву, бывшему помощнику Виктора Лукашенко — куратора силовых структур Белоруссии.

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Темы белоруссия выборы в белоруссии россия и белоруссия александр лукашенко
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