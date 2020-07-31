Правозащитники: поддержать Тихановскую вышли 63 тысячи белоруссов:

Вечером 30 июля в Минске прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

По данным правозащитного центра "Весна" сторонникам политика удалось собрать порядка 63 тысяч человек.

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Официальной информации о численности принявших участие в акции пока нет.

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