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Правозащитники: поддержать Тихановскую вышли 63 тысячи белоруссов:

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Вечером 30 июля в Минске прошел митинг в поддержку кандидата в  президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

По данным правозащитного центра "Весна" сторонникам политика удалось собрать порядка 63 тысяч человек.

скрин Тг-канала 

Официальной информации о численности принявших участие в акции пока нет.

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