Правозащитники: поддержать Тихановскую вышли 63 тысячи белоруссов:

Вечером 30 июля в Минске прошел митинг в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.
По данным правозащитного центра "Весна" сторонникам политика удалось собрать порядка 63 тысяч человек.
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Официальной информации о численности принявших участие в акции пока нет.
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