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Задержанные в Белоруссии россияне направлялись в Турцию

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Россияне, которые были задержаны в Белоруссии, направлялись в Турцию в связи с контрактом на охрану нефтяного объекта в Ливии. Об этом сообщила редакция Telegram-канала Reverse Side of the Medal.

По данным канала, 33 гражданина РФ являлись сотрудниками ЧВОК "МАР". На допросе задержанные признались, что направлялись в Турцию в связи с заключением контракта с ливийской Национальной нефтяной корпорацией об охране нефтеналивного порта Зувара, расположенного близ Триполи и подконтрольного Правительству национального согласия.

Ранее белорусские СМИ сообщили, что под Минском под стражу были взяты 33 гражданина РФ. Утверждалось, что они якобы имеют отношение к российской ЧВК "Вагнера". Им вменили попытку дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии президентских выборов в республике.

Агентство "Белта" опубликовало полный список задержанных. Числящийся в перечне Милаев Артем Викторович является вербовщиком ЧВК "МАР".

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