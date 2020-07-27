Зачем Путину был нужен телефонный разговор с Зеленским

Владимир Зеленский 26 июля позвонил Владимиру Путину. Зачем президенту России нужен этот разговор, ведь он хорошо понимает, что президент Украины не способен повлиять на ситуацию в Донбассе.

Донбасс накануне "хорватского сценария"

День сурка на Украине

Зачем этот разговор был нужен Зеленскому — понятно, ему до местных выборов в октябре нужно поддержать падающий рейтинг и для этого выполнить хотя бы что-то из обещанного. Хотя бы прекратить стрельбу на линии разграничения с армиями Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛДНР).

В этом контексте Украина договорилась в рамках Контактной группы по Донбассу об очередном прекращении огня. В воскресенье командующий объединенными силами ВС Украины Сергей Наев издал приказ о соблюдении режима прекращения огня в Донбассе с 00.00 с 27 июля. О таком же решении, громко названном как "полный и бессрочный режим прекращения огня" заявили Донецк и Луганск.

День сурка? Конечно, потому что на Украине есть "партия войны", которая наживается на ней и заинтересованна в ее продолжении.

Зеленскому не справится с "партией войны"

В этой вооруженной радикальной части общества отношение к Зеленскому — как к лоху, а к государству, как к дойной корове, поэтому будут провокации, будет использован любой повод для срыва перемирия.

Эти бандеровские силы объединены экс-президентом Петром Порошенко, который проведет сегодня митинг перед правительственными зданиями на Банковой.

Вероятно, личного заявления экс-президента ждать не приходится, чтобы население не припомнило его ласкового телефонного разговора с Путиным после Дебальцевского котла. Упрекать Зеленского в том, что он сдает интересы Украины, в то время как он сам, прощаясь, жал руку и обнимал "агрессора", неприлично даже для Порошенко.

О чем Путин предупредил Зеленского

Владимир Путин в разговоре предупредил Зеленского, что принятое 15 июля Верховной Радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования, говорится в сообщении на сайте Кремля.

В частности, в этом постановлении содержится указание на предварительную передачу Украине контроля над совместным участком границы с РФ, необходимость вывода всех "незаконных вооруженных формирований" и техники, под которыми имеются в ввиду силы Народной милиции ЛДНР, восстановление в регионе "конституционного строя и правопорядка" в соответствии с нынешними законами Украины.

Судя по пресс-релизу украинского Офиса президента, там хотят обойтись общим "Законом о децентрализации", предусматривающим изменения в Конституцию Украины, но что это за изменения — никто не знает. Пока речь идет об укрупнении административно -территориального деления, видимо, для размыва протестных настроений.

Второе предупреждение Путина Зеленскому касалось недавних заявлений высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" Минских соглашений и необходимости его пересмотра. Накануне сам Зеленский попросил "расшифровать" ему Соглашения, чтобы Киев определился, в состоянии ли он выполнить эти договоренности. Уловка — достойная лоха в политике, однако она не увенчалась успехом.

Позицию Киева четко озвучил вице-премьер-министр Алексей Резников, который на одном из ток-шоу заявил, что "мы не будем на таких условиях выполнять Минские соглашения".

"Сначала контроль над границей между Украиной и Россией со стороны украинского правительства, после этого финал политического урегулирования в качестве выборов", — сказал Резников. То есть, в Киеве понимают, чего требуют Минские соглашения.

О чем говорят Минские соглашения

Вероятно, Путину пришлось напомнить Зеленскому, что Минские соглашения приняты и одобрены резолюцией СБ ООН от 17 февраля 2015 года за № S/RES/2202 (2015). Это норма международного права, хотя и имеет рекомендательный характер.

Ключевым элементом этих Соглашений является децентрализация с учетом особенностей республик Донбасса (которые по просьбе представителей Украины при подготовке текста Минских соглашений были названы "Отдельными районами Донецкой и Луганской областей"), разработанная в консультациях и по согласованию с представителями ДНР и ЛНР, а также принятие Украиной постоянного законодательства об особом статусе этих районов.

Особый статус Донбасса лежит в основе политического урегулирования конфликта, и это прямо прописано в Комплексе мер. Его параметры хорошо известны, они четко прописаны в примечании к пункту 11. Одним из таких параметров является, помимо прочего, "освобождение от наказания, преследования и дискриминации" всех лиц, связанных с конфликтом", от чего Зеленский категорически отказывается.

Зачем Путину телефонный разговор с Зеленским

Путин прекрасно понимает, что Зеленский ничего не решает нигде на Украине. Вероятно, разговор с ним нужен был Путину для того, чтобы потом сказать Ангеле Маркель и Эммануэлю Макрону — коллегам по "нормандскому формату", что он пытался помочь коллеге Зеленскому, но тот слишком зависим от воли "глубинного государства" Америки.

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