Экс-командир "Правого сектора" Дмитрий Ярош обратился к военнослужащим ВСУ с призывом восстать против нынешней власти страны.

"При предыдущей власти нас тоже пытались "принудить к миру” с террористами и оккупантами. Сейчас, если политическое руководство страны, временно находящееся у власти, захочет стать "изменниками”, что ж — мы решим вопрос. Обращаюсь к украинским воинам: не выполняйте преступных антиконституционных и антигосударственных приказов. Капитуляция перед Кремлем — смерть нашего государства. Власть, которая выступает против права нации иметь свое государство, враждебна и обречена. Украинцы, выступайте против капитуляции! Поддерживайте акции Движения Сопротивления Капитуляции и государственных антикапитулянтских сил!", — призвал Ярош.