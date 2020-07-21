Зеленский выполнил всего 20% обещаний

Президент Украины не спешит выполнять свои предвыборные обещания. За первый год работы главой государства Владимир Зеленский реализовал только каждое пятое свое обещание.

Такое мнение высказал вице-спикер Верховной Рады.

"Если взять комплексную пятилетнюю программу президента по основным пунктам, которые он озвучивал, мы посчитали, что около 20% тех обещаний, которые он сделал, — это вопрос снятия неприкосновенности, ответственности за кнопкодавство и ряд других — он уже выполнил. И за первый год 20% — это неплохо. Дальше идут дела посложнее", — пояснил Руслан Стефанчук.

По его словам, следующий этап — системные преобразования и реформа экономики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по мнению политолога Олега Соскина, Зеленскому недолго осталось находиться на посту президента. Причиной тому непопулярные меры, которые он принимает. В частности, ухудшение экономического положения всех граждан Украины, тяжелый удар по малому бизнесу. Кроме того, украинцы недовольны тем, что Зеленский постоянно врет.