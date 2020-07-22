Политолог: поведение Зеленского на переговорах с террористом – PR-ход

Владимир Зеленский помог в освобождении заложников, которых накануне удерживал террорист в Луцке. Однако это не сделало его героем в глазах рядовых граждан.

При этом ситуация вполне может оказаться продуманным PR-ходом.

"Вполне возможно. Украинские элиты компенсируют экономическую катастрофу, а также социальный тупик различными PR-акциями, пропагандистскими лозунгами. Поэтому предположить, что данная ситуация была разыграна каким-либо образом, вполне возможно. Другое дело, говорить о росте рейтинга Зеленского я бы не торопился. Даже после его выступления, даже после якобы его соучастия в этой ситуации комментарии людей носят оскорбительный политический характер непосредственно даже не о самой ситуации, а в целом обо всем. Поэтому говорить, что это ему каким-то образом помогло, я бы не торопился", — отметил крымский политолог Владимир Джаралла.

Напомним, что ЧП в Луцке случилось накануне. Террорист удерживал 13 человек и грозился взорвать автобус, в котором находились заложники. Он требовал, чтобы президент Украины призвал украинцев посмотреть фильм "Земляне". Как только Владимир Зеленский записал видеообращение и разместил его в социальных сетях, преступник отпустил заложников.